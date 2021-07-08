Приближается наш день рождения, и мы хотим отметить его вместе с вами!

В июле мы празднуем 6-летие Paxful, и в честь этого мы подготовили несколько сюрпризов, которые будут радовать вас целую неделю.

Неважно, в какой стране вы живете — мы хотим, чтобы вы отметили это важное событие вместе с нами. Вас ждут эксклюзивные обновления, интересные вебинары, интервью с нашими основателями, розыгрыши и многое другое!

Хотите присоединиться? Сделайте пометку в своем календаре:

Мы от всей души благодарим наших пользователей за поддержку и доверие.

Прошло шесть потрясающих лет, но это только начало. Мы рады, что вы с нами! До встречи на празднике!