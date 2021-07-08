Приближается наш день рождения, и мы хотим отметить его вместе с вами!

В июле мы празднуем 6-летие Paxful, и в честь этого мы подготовили несколько сюрпризов, которые будут радовать вас целую неделю.

Неважно, в какой стране вы живете — мы хотим, чтобы вы отметили это важное событие вместе с нами. Вас ждут эксклюзивные обновления, интересные вебинары, интервью с нашими основателями, розыгрыши и многое другое!

Хотите присоединиться? Сделайте пометку в своем календаре:

Дата

 Местное время

Страна/регион

12 июля 2021 г.

Понедельник

 17:00 – 19:00 (UAE)

Ближний Восток и Северная Африка

13 июля 2021 г.

Вторник

 16:00 – 18:00PM (IST) 18:00 – 19:00 (BRT)

Южная Азия
Бразилия

14 июля 2021 г.

Среда

20:00 – 21:30 (WIB)

18:30 – 20:00 (PHT)

19:00 – 20:15 (MSK)

Индонезия

Филиппины

Россия

15 июля 2021 г.

Четверг

 17:00 – 19:00 (WAT)

18:00 – 20:00 (COL)

Африка

Латинская Америка

16 июля 2021 г.

Пятница

 12:00 (EDT)

Глобальный

 

Мы от всей души благодарим наших пользователей за поддержку и доверие.

Прошло шесть потрясающих лет, но это только начало. Мы рады, что вы с нами! До встречи на празднике!