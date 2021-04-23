Последние несколько месяцев оказались богатыми на события. Курс некоторых криптовалют достиг рекордных значений, что привлекло на платформу Paxful множество новых пользователей.

Наша команда постоянно обновляет и совершенствует платформу, чтобы вам было удобно на ней работать. Сейчас мы расскажем вам о самых интересных обновлениях, которые вышли в первом квартале этого года.

Поддержка Ethereum на сайте и в мобильном приложении Paxful

Теперь пользователи могут конвертировать ETH в BTC или USDT, покупать и продавать ETH на Paxful, а также совершать внутренние и внешние переводы в ETH.

Бесплатные внутренние переводы

Начиная с 1 апреля пользователи Paxful каждый месяц могут отправлять криптовалюту на сумму до 1000 USD со своего кошелька на другой кошелек Paxful. После достижения лимита взимается комиссия в размере 1 USD или 1% от суммы перевода (в зависимости от того, что больше).

Портал разработчиков Paxful

Мы обновили наш портал для разработчиков. Вы можете посмотреть его здесь: https://developers.paxful.com. Теперь разработчики в полной мере могут проявить свой талант, создавая приложения на основе наших API. Paxful — единственная платформа, которая предоставляет такие возможности!

Рекомендованные предложения

Предложения от надежных пользователей нашей платформы выделяются фиолетовым цветом на страницах покупки и продажи. Здесь вы найдете более подробную информацию о рекомендованных предложениях.

Стандартный функционал торговой платформы в мобильном приложении

Пользователи могут искать и фильтровать предложения, просматривать отдельные предложения, загружать подарочные карты для сделок с автоматической проверкой и просматривать профили пользователей прямо в мобильном приложении. Эти функции еще тестируются и скоро будут доступны всем. Следите за нашими новостями!

Пользователи Paxful могут покупать биткоины на Lantern

Пользователи Paxful теперь могут покупать биткоины, используя любой из 350+ способов оплаты, на Lantern, крупнейшем VPN в Китае, с помощью виджета Paxful.

Усовершенствованная система безопасности

Мы настроили автоматические ответы для случаев, когда мошенники с помощью социальной инженерии пытаются похитить пользовательские аккаунты в чате сделки. Наши пользователи теперь лучше защищены от мошенников, которые могут отправлять фишинговые ссылки в чате сделки.

Новые способы оплаты

Мы постоянно добавляем новые способы оплаты, и такими темпами их число скоро достигнет 400! Наши пользователи могут использовать:

Paxful — это платформа для всех. Мы продолжаем добавлять на нашу платформу новые криптовалюты, способы оплаты и возможности для заработка, чтобы жители всего мира могли обрести финансовую свободу.

Мы работаем над новыми интересными обновлениями, поэтому следите за новостями!