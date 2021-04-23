Последние несколько месяцев оказались богатыми на события. Курс некоторых криптовалют достиг рекордных значений, что привлекло на платформу Paxful множество новых пользователей.
Наша команда постоянно обновляет и совершенствует платформу, чтобы вам было удобно на ней работать. Сейчас мы расскажем вам о самых интересных обновлениях, которые вышли в первом квартале этого года.
Поддержка Ethereum на сайте и в мобильном приложении Paxful
Теперь пользователи могут конвертировать ETH в BTC или USDT, покупать и продавать ETH на Paxful, а также совершать внутренние и внешние переводы в ETH.
Бесплатные внутренние переводы
Начиная с 1 апреля пользователи Paxful каждый месяц могут отправлять криптовалюту на сумму до 1000 USD со своего кошелька на другой кошелек Paxful. После достижения лимита взимается комиссия в размере 1 USD или 1% от суммы перевода (в зависимости от того, что больше).
Портал разработчиков Paxful
Мы обновили наш портал для разработчиков. Вы можете посмотреть его здесь: https://developers.paxful.com. Теперь разработчики в полной мере могут проявить свой талант, создавая приложения на основе наших API. Paxful — единственная платформа, которая предоставляет такие возможности!
Рекомендованные предложения
Предложения от надежных пользователей нашей платформы выделяются фиолетовым цветом на страницах покупки и продажи. Здесь вы найдете более подробную информацию о рекомендованных предложениях.
Стандартный функционал торговой платформы в мобильном приложении
Пользователи могут искать и фильтровать предложения, просматривать отдельные предложения, загружать подарочные карты для сделок с автоматической проверкой и просматривать профили пользователей прямо в мобильном приложении. Эти функции еще тестируются и скоро будут доступны всем. Следите за нашими новостями!
Пользователи Paxful могут покупать биткоины на Lantern
Пользователи Paxful теперь могут покупать биткоины, используя любой из 350+ способов оплаты, на Lantern, крупнейшем VPN в Китае, с помощью виджета Paxful.
Усовершенствованная система безопасности
Мы настроили автоматические ответы для случаев, когда мошенники с помощью социальной инженерии пытаются похитить пользовательские аккаунты в чате сделки. Наши пользователи теперь лучше защищены от мошенников, которые могут отправлять фишинговые ссылки в чате сделки.
Новые способы оплаты
Мы постоянно добавляем новые способы оплаты, и такими темпами их число скоро достигнет 400! Наши пользователи могут использовать:
- Kurepay (Онлайн-кошелек)
- EMQ Send (Онлайн-кошелек)
- MODO (Онлайн-кошелек)
- Paxos Gold (Стейблкоин с привязкой к золоту)
- Wari (Онлайн-кошелек)
- Zengin System (Банковский перевод)
- Fliqpay (Онлайн-кошелек)
- Pintu (Онлайн-кошелек)
Paxful — это платформа для всех. Мы продолжаем добавлять на нашу платформу новые криптовалюты, способы оплаты и возможности для заработка, чтобы жители всего мира могли обрести финансовую свободу.
Мы работаем над новыми интересными обновлениями, поэтому следите за новостями!