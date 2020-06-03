Всем привет! Это Артур. Надеюсь, что вы по-прежнему полны оптимизма и надежд на лучшее!

Многие наши сотрудники сейчас работают из дома, но это не мешает им претворять в жизнь новые идеи и совершенствовать нашу платформу. Взгляните на наши майские обновления:

🎁 Функция проверки кода подарочных карт теперь работает для семи видов карт. При желании вы можете проводить такие сделки в автоматизированном режиме.

🥶 У нас появилась новая функция — “Фиксированная цена”. При создании предложения вы можете установить такую цену биткоина, которая не будет изменяться в зависимости от колебаний курса.

🕵️‍♀️ Теперь при использовании некоторых методов оплаты продавцы могут проводить сделки в лайт-режиме . Попробуйте прямо сейчас!

💬 Часто используете Telegram ? Вы можете получать все уведомления о действиях вашего аккаунта с помощью Telegram-бота. Включите его в настройках профиля и посмотрите, насколько это удобно!

🆔 Подтвердить личность на Paxful стало еще проще. Верификация обязательна для всех новых пользователей, поэтому мы позаботились о том, чтобы это процесс был простым и понятным.

✨ Вы наверняка заметили изменения в дизайне платформы. Надеемся, вам понравится новое оформление домашней страницы, которое вы можете видеть в мобильном приложении для Android.

📣 Мы разработали полезные вебхуки для продавцов, которые пользуются API на Paxful. Теперь вы можете получать уведомления о новых сделках, сообщениях и вложениях прямо в чате сделки.

💰 Участники партнерской программы Paxful могут загружать свою историю сделок, чтобы посмотреть, как они получают свой партнерский доход. Мы никуда не передаем личные данные, так что это совершенно безопасно.

Мы обещали, что всегда будем учитывать мнение наших пользователей, и мы держим свое слово. Ваши отзывы и предложения вносят неоценимый вклад в развитие нашей платформы, поэтому продолжайте делиться с нами своими идеями!

До скорого!