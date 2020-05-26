Всем привет! Это Артур. Как у вас дела?

На улице становится теплее — это мое любимое время года. Знаю, вам не терпится вернуться к обычной жизни, но я надеюсь, что вы бережете свое здоровье и соблюдаете социальную дистанцию. Лично я стараюсь выбираться из дома, когда на улице не очень много людей. Свежий воздух придает мне сил и помогает сосредоточиться на том, что действительно важно.

А что для меня действительно важно? Естественно, наш продукт! В эти напряженные дни наша команда работает еще усерднее. Мы знаем, что наши пользователи рассчитывают на нас, поэтому делаем все возможное, чтобы даже во время карантина вы могли спокойно пользоваться нашей платформой.

Это трудное время, но мы многого добились за последний месяц. Вот наши последние обновления, благодаря которым платформа Paxful стала еще удобнее в использовании.

Наша служба поддержки теперь использует систему Zendesk. Благодаря этому решение споров и других вопросов будет занимать намного меньше времени. Вам точно понравится!

Мы повысили лимиты маржи и ввели двухуровневую систему. Здесь вы можете найти больше информации о лимитах маржи .

Мы внедрили вебхуки для новых сделок и сообщений. Вы найдете их в настройках в разделе для разработчиков.

Разработан новый алгоритм для проверки кода подарочных карт, который будет доступен отдельным пользователям. Если вы хотите протестировать его, свяжитесь с нашей службой поддержки.

Процесс верификации претерпел некоторые изменения и стал еще эффективнее и удобнее.

Загляните на наши страницы для соискателей — теперь они выглядят намного интересней.

Мы начали использовать Twilio Verify для отправки кодов 2ФА.

У пользователей из Финляндии появилась возможность добавлять свои банковские счета на странице настроек.

Вы наверняка заметили, что мы внесли визуальные правки на многих целевых страницах. Что скажете? Мы постарались сделать так, чтобы вам было удобно и приятно пользоваться сайтом.

Paxful продолжает свою работу вопреки всем трудностям. Мы хотим, чтобы наша платформа приносила вам максимальную пользу даже в условиях карантина. Наша цель — предоставлять вам как можно больше новых возможностей, чтобы вы могли добиться успеха. Поделитесь с нами вашими достижениями — это вдохновит нас на новые идеи! Берегите себя и своих близких.

До скорого!