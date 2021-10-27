Мы не устаем повторять, что наша цель — предоставить всем нашим пользователям финансовую свободу. Именно поэтому мы всегда прислушиваемся к вашим пожеланиям, совершенствуем нашу платформу и стараемся сделать использование Paxful еще более удобным.
Чтобы вам было легче управлять своими средствами, мы снизили минимальный лимит для конвертации на 90%. Хотите конвертировать биткоины (BTC) в Tether (USDT)? Или обменять Ethereum (ETH) на BTC? Нет проблем! Вот наши новые минимальные лимиты:
|Криптовалюта
|Мин. сумма конвертации
|BTC в USDT
|1 USDT
|BTC в ETH
|0,0001 BTC
|ETH в USDT
|5 USDT
|ETH в BTC
|эквивалент 0,0001 BTC
|USDT в BTC
|1 USDT
|USDT в ETH
|5 USDT
Благодаря этим изменениям у вас будет еще больше возможностей для конвертации криптовалюты на Paxful.
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