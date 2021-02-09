Если бы биткоин был едой, то он бы был пиццей, ведь каждый может взять от него кусочек! 22 мая 2010 года житель Флориды заплатил 10 000 биткоинов за две пиццы. В честь этого знаменательного события мы даем вам возможность выиграть 25 USD в биткоинах!

Как принять участие в розыгрыше

Чтобы участвовать в нашем розыгрыше, посвященном Дню пиццы, 9 февраля с 00:01 до 23:59 вам надо сделать следующее:

✅ Создать аккаунт на Paxful (если у вас еще его нет)

✅ Подтвердить свою личность

✅ Купить биткоины или Tether на сумму не менее 50 USD

✅ Подписаться на нас и поставить лайк под нашим постом в Facebook, Twitter или Instagram

✅ Опубликовать ID своей сделки в треде Twitter или в комментариях Facebook или Instagram.

10 февраля мы случайным образом выберем 50 победителей, которые получат биткоины на сумму 25 USD. Их имена будут опубликованы в социальных сетях.

Хотите участвовать? Переходите на страницу покупки криптовалюты и начните торговать — возможно, вам повезет!

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Победители розыгрыша

Вот пользователи, которые получат BTC на сумму до 25 долларов:

Oyesomi Taiwo Joseph

Crypto Xmethod

Alexis Derilo

Dulce Frildine

Danish K

Tony Dev

Ben Villanueva

yaaro50

the__mubarak

legitdavvy

jocasa16

negronski216

veiss1

StewardsOigo

GhelyFish

Itsnjeru

MunyiriCK

Moreno_snr

BettyFamakinwa

MichaelRoot1_

manuel_muteki

Segecy01

SkyBrothers20

fafatnikhil

Shubham56495401

Mimbe237

PocketLawyer101

sheila48994581

kar4arodon

pharamaxon

santiagoacevedo57

maguada05

juanjimennzz

sergionicoprocha

hyenuk.chu

Сумма приза в биткоинах определяется на основании курса, действительного на момент выдачи приза, по усмотрению Paxful.