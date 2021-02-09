Если бы биткоин был едой, то он бы был пиццей, ведь каждый может взять от него кусочек! 22 мая 2010 года житель Флориды заплатил 10 000 биткоинов за две пиццы. В честь этого знаменательного события мы даем вам возможность выиграть 25 USD в биткоинах!
Как принять участие в розыгрыше
Чтобы участвовать в нашем розыгрыше, посвященном Дню пиццы, 9 февраля с 00:01 до 23:59 вам надо сделать следующее:
✅ Создать аккаунт на Paxful (если у вас еще его нет)
✅ Подтвердить свою личность
✅ Купить биткоины или Tether на сумму не менее 50 USD
✅ Подписаться на нас и поставить лайк под нашим постом в Facebook, Twitter или Instagram
✅ Опубликовать ID своей сделки в треде Twitter или в комментариях Facebook или Instagram.
10 февраля мы случайным образом выберем 50 победителей, которые получат биткоины на сумму 25 USD. Их имена будут опубликованы в социальных сетях.
Хотите участвовать? Переходите на страницу покупки криптовалюты и начните торговать — возможно, вам повезет!
Победители розыгрыша
Вот пользователи, которые получат BTC на сумму до 25 долларов:
Oyesomi Taiwo Joseph
Crypto Xmethod
Alexis Derilo
Dulce Frildine
Danish K
Tony Dev
Ben Villanueva
yaaro50
the__mubarak
legitdavvy
jocasa16
negronski216
veiss1
StewardsOigo
GhelyFish
Itsnjeru
MunyiriCK
Moreno_snr
BettyFamakinwa
MichaelRoot1_
manuel_muteki
Segecy01
SkyBrothers20
fafatnikhil
Shubham56495401
Mimbe237
PocketLawyer101
sheila48994581
kar4arodon
pharamaxon
santiagoacevedo57
maguada05
juanjimennzz
sergionicoprocha
hyenuk.chu
Сумма приза в биткоинах определяется на основании курса, действительного на момент выдачи приза, по усмотрению Paxful.