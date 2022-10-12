Вы наверняка знаете, что за последние несколько лет биткоин (BTC) приобрел большую популярность. Но знали ли вы, что среди сторонников биткоина очень много молодежи? Все больше молодых людей учатся инвестировать в биткоин.

Давайте посмотрим на статистику Paxful в 2021 году. Основную часть пользователей Paxful составляли люди в возрасте от 25 до 33 лет, которые генерировали 32,76% общего трафика. На пользователей в возрасте от 18 до 34 лет приходилось 32,21% трафика. Это значит, что более 64% трафика Paxful идет от миллениалов и зумеров (поколение Z). Согласно отчету Blockchain Capital Blog, люди в возрасте от 18 до 34 лет наиболее информированы о биткоине: показатель их осведомленности составляет 90%.

Но мы хотели не просто обсудить популярность биткоина, а узнать причины его популярности среди молодежи. Мы также расскажем, как инвестировать в BTC и извлекать выгоду из этого тренда. Если вам интересно узнать, чем BTC так привлекает молодых пользователей, читайте дальше. Мы все разложим по полочкам, чтобы вы лучше могли понять эти два поколения.

Почему молодежь инвестирует в BTC

Есть несколько причин, по которым молодые люди инвестируют в эту криптовалюту. Они включают в себя экономические перспективы и, конечно, социальные сети.

Технологическая грамотность

Во-первых, молодежь лучше знакома с современными технологиями, поэтому они охотнее вкладывают свои средства в BTC. Интернет появился еще до того, как родилось большинство миллениалов и зумеров. Это значит, что они с раннего возраста научились им пользоваться.

Для использования криптовалюты инвесторы должны обладать соответствующими технологическими знаниями. В отличие от бэби-бумеров, миллениалам и зумерам обычно не нужно учиться пользоваться интернетом или каким-либо приложением, чтобы начать инвестировать. Они просто нажимают несколько кнопок и совершают необходимые криптовалютные операции за несколько минут. Пожилым людям сложнее разобраться в криптовалюте, потому что они настороженно относятся к технологиям.

Неудивительно, что молодежь находится в более выигрышном положении, когда дело доходит до инвестирования в BTC. Такое инвестирование не только доступнее для них, но и не требует времени на обучение.

Недоверие к финансовым учреждениям

Другая причина растущей популярности биткоина среди молодых людей — это их недоверие к финансовой системе. Многие из них родились в тяжелые 90-е, и многие помнят финансовый кризис 2007 года. В то время Уолл-стрит и многие финансовые институты изо всех сил старались держаться на плаву. В то время многие люди оказались в очень сложном финансовом положении. Эти экономические события повлияли на мировосприятие миллениалов и зумеров.

Молодежь теперь старается держаться подальше от Уолл-стрит и централизованных банковских учреждений и ищет другую систему, которой она может доверять. Ведь BTC может принести с собой надежду и перемены для будущих поколений.

Кроме того, порог входа на криптовалютный рынок очень низкий, то есть криптовалюта доступна для всех. Инвестируя в BTC, молодежь выступает против системы, которая многие годы угнетала их семьи. Они просто хотят перемен к лучшему и надеются, что BTC сможет им помочь.

Доступность

Молодое поколение также более охотно инвестирует в биткоин, потому что с ним проще работать, чем с акциями или такими специфическими активами, как золото или нефть. Чтобы стать участником криптовалютного рынка, вам просто нужен электронный адрес, удостоверение личности (например, водительские права) и доступ к интернету.

Что касается инвестирования в акции, оно требует гораздо больше усилий. Часто вам нужно заполнить множество документов, чтобы открыть брокерский счет — и это только начало. Если вы хотите инвестировать в золото и серебро, вам придется еще больше потрудиться, поскольку в этой сфере существует множество инвестиционных стратегий. Именно поэтому молодежь так заинтересована в BTC, ведь он доступен и прост в использовании.

Социальные сети

Исследование CNBC показало, что зумеры и миллениалы (люди в возрасте от 18 до 34 лет) на 17% чаще используют информацию из социальных сетей для своих инвестиционных решений , чем остальное население. Из этого следует, что все больше молодых людей используют социальные сети в качестве источников для инвестирования в BTC. Иными словами, социальные сети оказывают значительное влияние на инвестиционные решения молодых пользователей. Учитывая популярность биткоина, логично предположить, что соцсети играют в инвестировании в BTC не последнюю роль.

FOMO

Мы обсудили влияние соцсетей на молодых криптоинвесторов, но не стоит забывать и о FOMO. В криптовалютной индустрии FOMO обозначает страх упущенных возможностей, то есть обеспокоенность инвестора, вызванная страхом упустить выгодные инвестиционные возможности.

Учитывая широкую популярность соцсетей среди молодого поколения, неудивительно, что молодежь более подвержена FOMO, чем их предшественники — бумеры. Молодые люди также испытывают FOMO из-за всех историй успеха, которые они видят в соцсетях.

Финансовая грамотность

Еще одна причина, по которой молодые люди предпочитают инвестировать в криптовалюту, — их финансовая грамотность. По мере того как долги по студенческим займам в таких странах, как США, достигают рекордных значений, молодые люди начинают уделять больше внимания финансовому планированию.

У них есть больше возможностей получать финансовое образование. Согласно результатам исследования, больше 40% миллениалов проходили курсы по финансовому образованию. Только 16% миллениалов считаются финансово грамотными, но некоторые источники свидетельствуют об обратном. Отношение миллениалов к своим финансам объясняет, почему они так охотно инвестируют в криптовалюту.

Рекомендации для молодого поколения

Теперь, когда мы узнали , почему молодежь так интересуется BTC, давайте поговорим об инвестировании. Если вы только делаете первые шаги на криптовалютном рынке, вот несколько советов:

Не поддавайтесь хайпу

Мы знаем, что вокруг BTC может быть много ажиотажа. Однако мы не советуем принимать импульсивные инвестиционные решения, когда речь идет о вложении средств в BTC. Это значит, что вы не должны поддаваться FOMO (страху упущенных возможностей) или шумихе вокруг BTC. Сохраняйте спокойствие и убедитесь в том, что все ваши вложения в BTC продуманны. Некоторые мошенники специально нагнетают обстановку, используя схемы памп и дамп, поэтому внимательно изучайте каждую инвестиционную возможность.

Проверяйте информацию

Когда инвестируете в биткоин, обязательно проверяйте информацию. Поищите в поисковике такие фразы, как “инвестирование в BTC”, “мошенничество с BTC” или “что такое BTC”. Это поможет вам узнать больше об инвестировании в BTC. Анализ информации — лучший способ обезопасить себя, и вы можете многому научиться благодаря образовательным сайтам о биткоине. Просто уделите этому некоторое время и узнайте, как можно безопасно инвестировать в биткоин.

Не сорите деньгами

И последний важный момент: не тратьте слишком много на инвестиции. Мы рекомендуем вам изучить информацию об инвестировании в BTC и почитать рекомендации от специалистов. Финансовые консультанты обычно используют около 5-10 % вашего портфеля инвестиции в BTC с высоким риском. Помните об этих цифрах, когда принимаете решение об инвестировании в BTC.

Знание — сила

Всегда изучайте информацию, прежде чем принимать решение об инвестировании в криптовалюту. Мы не устанем повторять, что знание — это сила. Информация поможет вам не только лучше понимать BTC, но и принимать правильные инвестиционные решения. Вы можете пообщаться с миллениалами, зумерами и специалистами по криптовалюте, чтобы узнать, почему им так нравится BTC. Существует множество способов инвестировать в биткоин.

Если вы поймете, почему молодое поколение так стремится к инвестированию в BTC, вы можете многому у них научиться. Теперь вы знаете, как инвестировать в BTC: вам доступны любые возможности!

*Содержание данной статьи носит исключительно ознакомительный характер и не может использоваться в качестве консультации по юридическим, налоговым, инвестиционным, финансовым и другим вопросам. Прежде чем принимать какие-либо решения, вам следует самостоятельно проверить все факты и данные и, возможно, посоветоваться со специалистом.