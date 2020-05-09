Даже взрослые иногда не могут понять, что такое биткоин — как же объяснить это детям? Это не так уж и сложно. Посмотрите, как справились с этой задачей три сотрудницы Paxful.

1. Позвольте ребенку распоряжаться своими финансами

Просто давать карманные деньги — этого недостаточно. Дети должны узнать, как можно копить деньги, что такое онлайн-кошельки и чем хороши биткоины.

“Я открыла для своей дочери собственный счет и подарила ей копилку. Когда я получаю зарплату, я перевожу небольшую сумму на ее сберегательный счет. А когда мы идем в магазин за продуктами, я отдаю ей сдачу, и она кладет ее в копилку.

Что касается биткоина, то я объяснила ей, что это похоже на деньги в ее копилке, только они находятся на ее мобильном телефоне. Я также показала ей свой кошелек Paxful и рассказала о преимуществах биткоина. Теперь она знает, что использовать биткоин легче и безопаснее, чем деньги в банке”. — Шейн, специалист по обратной связи

2. Расскажите о биткоине доступным языком

Бритта, наш специалист по кадрам, объяснила своим сыновьям, что биткоин — это просто другая форма денег. А для детей Ренаты, нашего консультанта по маркетингу, биткоин ассоциируется с игрушками.

“Когда я в детстве просила маму купить мне игрушки, она говорила, что должна работать, чтобы заработать мне на подарок. Сейчас мой 4-летний сын Данте знает, что я работаю в криптовалютной компании, и просит меня накопить биткоинов, чтобы я могла купить ему игрушки.

Моя 7-летняя дочь Тереза уже немного понимает, что такое биткоин. Она объясняет своей бабушке, что криптовалюта нужна, чтобы покупать и продавать вещи, “не трогая деньги руками”. Для моих детей биткоин — это виртуальные деньги, которые можно использовать для покупки игрушек. Поэтому каждый раз, когда я прихожу домой, Тереза спрашивает меня, сколько биткоинов я продала”.

3. Применяйте знания на практике

Говорят, дети лучше учатся на живом примере, поэтому покажите им, как можно потратить биткоины. Вот несколько идей, которыми вы можете воспользоваться:

Возьмите детей в магазин, где принимают биткоины , и покажите, как можно оплатить покупку криптовалютой. Если это простая процедура, дети могут попробовать расплатиться самостоятельно.

Покажите им выпуск “Улицы Сезам” о биткоинах и блокчейне .

Найдите на YouTube мультфильмы о биткоинах (например, Billy’s Bitcoin ).

Если ваши дети играют в Майнкрафт, расскажите им, что они могут зарабатывать биты (миллионные доли биткоина) и покупать на них игровое снаряжение.

Покажите им, как вы заключаете сделку на Paxful. Затем попросите их помочь вам найти надежного продавца для заключения следующей сделки.

Отправьте своих детей во Францию — в этой стране изучение биткоинов входит в обязательную учебную программу.

Криптовалюта для будущих поколений

Вполне вероятно, что в ближайшее время биткоин проникнет во всей сферы нашей жизни, поэтому наши дети заранее должны узнать, как с ним обращаться. Используйте игры, телепередачи и примеры из реальной жизни, чтобы познакомить своих детей с этой криптовалютой. 😉

А как вы рассказали своим детям о биткоинах? Поделитесь с нами своим опытом!