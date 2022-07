Мой друг Артур был бегхолдером, но потом у него начался FOMO, и он купил еще больше BTC. Теперь он стал “китом” и ходлит.

…это кажется слишком сложным для понимания. Если вы новичок в мире биткоина и криптовалют, вы, скорее всего, ничего не поняли. Неудивительно, ведь в первый раз мы тоже ничего не поняли!

Одно дело — покупать и продавать биткоины, и совсем другое — общаться с трейдерами, которые создали свой собственный сленг. Если вы хотите научиться криптосленгу, чтобы в нужный момент поддержать беседу, это займет некоторое время. Чтобы облегчить вам задачу, мы составили для вас список самых популярных слов и выражений, используемых в криптосообществе.

1. FOMO

FOMO — это сокращение от fear of missing out (страх упущенных возможностей). Это чувство подталкивает вас к покупке биткоина, когда все вокруг говорят о нем.

2. Шиллинг

Шиллинг — это продвижение криптовалюты с целью получения личной выгоды. Этот термин изначально не был связан с криптовалютой, но стал широко применяться в криптовалютной сфере.

При шиллинге люди, которые инвестировали в какую-либо не очень успешную криптовалюту, пытаются убедить других купить ее в надежде, что тогда ее цена пойдет вверх. Все это делается для получения личной выгоды.

3. FUD

Это сокращение для слов fear, uncertainty, and doubt (страх, неуверенность и сомнение). Оно используется при описании негативных чувств, которые люди могут испытывать по отношению к биткоину.

4. HODL

HODL — одно из самых популярных слов в криптовалютном мире. Оно означает удерживание BTC несмотря на колебания цены. Этот термин появился, когда один пользователь допустил опечатку в слове “hold” — наверное, был слишком взволнован. Потом это слово превратилось в бэкроним и стало сокращением для фразы hold on for dear life (!(“Держись изо всех сил”), появившейся после опечатки.

5. Рект

Слово рект используется в ситуации, когда трейдер несет существенные убытки, связанные с падением цены криптовалюты.

Это видоизмененное слово wrecked, которое часто используется геймерами для обозначения неудачи. Поэтому когда криптотрейдер теряет значительную сумму, можно назвать это рект.

6. Туземун

Туземун обозначает значительный рост курса биткоина.

Если вы говорите, что биткоин ждет туземун, значит, вы считаете, что ваши вложения принесут в будущем огромную прибыль.

7. Кит

Кит — трейдер, которому принадлежит значительная доля — 5% или больше — общего запаса криптовалюты.

8. Памп и дамп

Термин “памп и дамп” (накачка и сброс) обозначает тактику, которую некоторые пользователи используют для манипуляции рынком.

Они создают искусственный спрос на криптовалюту путем распространения ложной информации. Это привлекает инвесторов, и когда курс криптовалюты поднимается, эти пользователи “сбрасывают”, то есть продают, все свои коины, что в свою очередь приводит к понижению цены.

9. Бегхолдер

Бегхолдер — человек, который продолжает удерживать криптовалюту после резкого падения ее курса, даже если это не имеет смысла.

Это своего рода собиратели: бегхолдеры стараются приберегать свои деньги на “черный день”, даже если он никогда не наступит.

10. Саты

Саты — сокращение для “сатоши”, самой маленькой доли биткоина. Один сат составляет 0,00000001 BTC.

11. Ноукоинер

Ноукоинер — человек, который уверен, что биткоин обречен на неудачу или что его курс в будущем обрушится. Из-за этой позиции у таких людей нет коинов.

12. Vaporware (фантомный продукт)

Vaporware — это программное обеспечение (включая криптовалютные продукты), которое так и не выходит на рынок. Обычно о разработке этого продукта сообщается широкой публике, но сама разработка не доводится до конца.

13. Криптоз

Cryptosis обозначает неутолимую тягу к знаниям о криптовалюте. Звучит как название болезни, но на самом деле все не так страшно. Симптомы включают в себя активную деятельность на форумах, беседы о криптовалюте в кругу друзей и сведение рисков к минимуму при торговле.

14. ICO

Первичное предложение коинов, или ICO, — это криптовалютный аналог первичного предложения акций (IPO). ICO подразумевает получение средств посредством продажи ценных бумаг или акций в первый раз в открытых торгах.

Иными словами, это криптовалютный проект, направленный на привлечение средств. Компания представляет проект и его разработчиков и собирает средства для поддержки этого проекта. Инвесторы получают новые токены — одни из них могут использоваться в самом проекте, а другие просто представляют определенную долю в компании.

15. Рыночная капитализация

Рыночная капитализация — это общая стоимость той или иной криптовалюты. Чтобы ее определить, нужно умножить текущую цену коина на его запас в обращении.

На момент написания этой статьи (15 марта 2022 года) рыночная капитализация биткоина составляла 732 061 633 831 USD.

16. KYC (Знай своего клиента)

Это сокращение фразы know your customer или know your client (“Знай своего клиента”) обозначает проверку личности пользователя. Большинство криптовалютных бирж проводят такую проверку не только для того, чтобы подтвердить личность трейдера, но также для соблюдения законодательства и обеспечения безопасности платформы.

17. NFT

Невзаимозаменяемые токены, или NFT, — это криптографические активы со специальными встроенными идентификационными кодами. Они бывают абсолютно разными и могут включать в себя твиты, цифровые произведения искусство, аудиозаписи и многое другое.

18. WAGMI/NGMI

WAGMI — это сокращение от we’re all gonna make it (“У нас все получится”). Эта фраза часто используется в криптосообществе для поднятия духа его участников.

NGMI же означает not gonna make it (“Не выйдет”). Это можно сказать о ситуации, когда вы приняли неправильное решение, и ваши вложения не окупятся.

Оба этих сокращения используются в криптосфере, но они более популярны в области NFT, особенно в группах Twitter и Discord.

19. Бриллиантовые руки/бумажные руки

Если у вас бриллиантовые руки, то вы ходлите, то есть удерживаете биткоины несмотря на падение его курса.

Если же у вас бумажные руки, вы продаете свои активы слишком рано, потому что боитесь рисковать и легко ударяетесь в панику.

20. Бычьи/медвежьи тренды

Слова бычий и медвежий используются для описания рыночных трендов. Эти термины обычно использовались на традиционных биржах ценных бумаг, но теперь они широко употребляются и в криптовалютной сфере.

На бычьем рынке идет повышение цен, в то время как на медвежьем рынке цены снижаются.

21. Покупка на падении (BTD)

Покупка на падении — это покупка актива после того, как его цена упала. За этим стоит то же чувство, которое подталкивает вам к покупке вещей на распродаже в магазине.

Вы покупаете биткоин по низкой цене в надежде, что она в скором времени пойдет вверх.

Готовы к беседе с другими криптоэнтузиастами?

В интернете ежедневно появляются новые слова и выражения. Многие из них подхватываются криптоэнтузиастами, поскольку это молодая и активная индустрия. Однако пусть вас не тревожит FOMO — даже самые успешные трейдеры когда-то были новичками.

Впервые опубликовано 16 сентября 2020 года, обновлено 24 марта 2022 года