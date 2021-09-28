Кажется, что мы совсем недавно праздновали наступление 2021 года, но уже прошло больше его половины. Время летит незаметно, особенно если у вас есть доступ к неограниченным возможностям, которые предоставляет биткоин (BTC) и тысячи других криптовалют. Если вы хотите быть в курсе последних криптовалютных трендов и узнать больше о цифровых валютах и блокчейне, вам пригодится список этих событий, посвященных криптовалюте.
Криптовалютные мероприятия и конференции в 2021 году
Июль 2021 г.
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Paxful6 (12-16 июля) 🎉
- 12 июля — Ближний Восток и Северная Африка
- 13 июля — Южная Азия и Бразилия
- 14 июля — Филиппины, Индонезия, Россия
- 15 июля — Африка и Латинская Америка
- 16 июля — Международное мероприятие + розыгрыш
В этом году Paxful исполняется шесть лет! Это событие стало возможным только благодаря поддержке наших трейдеров в разных странах. Мы подготовили множество интересных сюрпризов и розыгрышей криптовалюты, которые будут радовать вас целую неделю. Следите за нашими новостями в соцсетях!
Эта конференция пройдет в Хошимине, Вьетнам. На BIOTC 2021 соберутся ученые и исследователи из разных стран, которые проводят разработки в области блокчейна и интернета вещей.
Это мероприятие, организованное zkTube Global Community Alliance, посвящено исследованию потенциала второго уровня сети Ethereum. На форуме, которое пройдет в Шанхае (Китай), будут рассмотрены различные вопросы, связанные со вторым уровнем Ethereum.
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Хардфорк Magneto в сети Ethereum Classic (ETC) (21 июля)
Этот хардфорк, получивший название “Magneto”, направлен на повышение безопасности сети и снижение стоимости газа. Для этого все адреса и ключи будут храниться в одном месте, и пользователи смогут получить к ним доступ с помощью одной транзакции.
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Finnovex Southern Africa Virtual Summit 2021 (27-28 июля)
Эта двухдневная виртуальная конференция посвящена деятельности банковских и небанковских учреждений, финансовых организаций, финтех-компаний, инвестиционных фирм и т. д.
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Mallorca Blockchain Days (30 июля-2 августа)
Это трехдневное мероприятие, которое пройдет в Пальме-де-Мальорке (Испания), является одним из самых популярных событий в финтех-индустрии. Если вы предприниматель, профессионал в сфере финансов или инвестор, который хочет найти единомышленников, вам стоит посетить эту конференцию.
Август 2021 г.
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Хардфорк London в сети Ethereum (ETH) (4 августа)
Этот долгожданный хардфорк Ethereum планируется в августе на блоке 12 965 000. Это обновление будет включать в себя пять предложений по усовершенствованию ETH (EIP), включая EIP 1559 и 3554, которые направлены на повышение эффективности.
Сентябрь 2021 г.
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- 6-7 сентября — Лондон
- 23-24 сентября — Амстердам
- 29-30 сентября — Северная Америка
Это двухдневное мероприятие включает в себя виртуальную, международную, европейскую и североамериканскую конференции. В нем принимают участие более 20 000 гостей и сотни экспертов в разных областях, а сами конференции посвящены будущему корпоративных технологий. Участники обсуждают такие темы, как финансовые услуги, криптовалюта, платформы, стратегии, приложения, технические вопросы и инвестиции.
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Finnovex Middle East Hybrid Summit 2021 (7-8 сентября)
Участники могут лично посетить это мероприятие в Дубаи (ОАЭ) или принять участие онлайн. В этом году на конференции будут обсуждаться такие темы, как последние тренды банковского обслуживания в открытом формате, интеграция данных, кибербезопасность, банковское обслуживание состоятельных клиентов, изменение платежного ландшафта и многое другое.
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Mainnet 2021 (20-22 сентября)
На этом трехдневном ежегодном саммите соберутся криптовалютные лидеры и операторы. Вы сможете пообщаться с коллегами, найти единомышленников, познакомиться с новыми продуктами и лично побеседовать с ведущими представителями индустрии. Вы можете принять участие в виртуальном саммите или посетить мероприятие лично в Нью-Йорке, США.
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2021 Government Blockchain Week (27 сентября-2 октября)
В Вашингтоне пройдет неделя под названием “Будущее управления и законодательства в отношении денежной системы”. Она посвящена таким темам, как криптовалюта, кибербезопасность, международная торговля, блокчейн и многое другое.
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BII Summit Dubai (29 сентября)
Это мероприятие помогает блокчейн-компаниям, стартапам и инвесторам строить долгосрочные деловые отношения. Саммит BII, который пройдет в Дубаи (ОАЭ), считается одним из главных событий, посвященных блокчейн-инвестициям, на Ближнем Востоке.
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Cardano Summit 2021 (30 сентября)
Если вы хотите узнать больше о последних новостях платформы Cardano (ADA), вам стоит отметить это событие в своем календаре. В программу входят онлайн- и офлайн-мероприятия. Саммит открыт для всех блокчейн-энтузиастов независимо от страны проживания.
Октябрь 2021 г.
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TOKEN2049 Europe (London) (7-8 октября)
TOKEN2049 называют элитным криптовалютным событием. Это мероприятие привлекает ведущих основателей и экспертов из разных стран, которые обсуждают последние новости криптовалютной индустрии и технологии блокчейн.
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CoinAgenda MENA: Dubai (9-10 октября)
Эта серия конференций помогает криптовалютным инвесторам и блокчейн-энтузиастам найти подходящие первичные предложения криптовалюты в Азии и других регионах.
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AIM Summit Dubai Edition 2021 (11-12 октября)
Этот саммит представляет собой платформу для обсуждения инвестиционных вопросов, состояния мирового рынка, последних экономических трендов и будущих деловых возможностей. Он помогает региональным инвесторам, менеджерам и лидерам индустрии установить полезные контакты.
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Future Blockchain Summit 2021 (17-20 октября)
Эта четырехдневная блокчейн-конференция является одним из ведущих криптовалютных событий на Ближнем Востоке. Она сводит вместе ведущих инвесторов, новаторов и самых талантливых представителей отрасли. Саммит пройдет во Всемирном торговом центре (Дубаи) одновременно с пятью другими технологическими выставками, посвященными этой индустрии.
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London Digital Assets Week (18-22 октября)
Эта конференция уделяет особое внимание применению цифровых активов в финансовой системе. Вы можете посетить мероприятие в Лондоне или принять в нем участие онлайн. London Digital Assets Week включает в себя четыре саммита, где поднимаются следующие темы: цифровые активы на рынке зарегистрированных ценных бумаг, инвестирование в цифровые ценные бумаги на частных рынках, переход рынков капитала в цифровой формат и реализация институционной криптовалюты.
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CoinAgenda Global: Las Vegas (25-27 октября)
Эта блокчейн-конференция организована в партнерстве с BitAngels и посвящена юридическим, нормативным и юрисдикционным аспектам инвестирования в блокчейн-компании.
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Blockchain Life 2021 (27-28 октября)
Blockchain Life 2021, одно из крупнейших событий в области блокчейна, криптовалюты и майнинга, соберет мировых лидеров индустрии, а также блокчейн- и криптоэнтузиастов. Мероприятие пройдет в Москве (Россия).
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2nd Blockchain Expo Tokyo (Autumn) (27-29 октября)
Это мероприятие пройдет в центре Makuhari Messe в Тибе (Япония). Это новая торговая выставка, посвященная технологиям блокчейн. Если вы хотите представить свою технологию на японском рынке, вам стоит зарезервировать себе место на этой конференции.
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CryptoCon 2021 (31 октября-2 ноября)
Эта североамериканская образовательная конференция по вопросам криптовалюты и NFT пройдет в Фениксе (штат Аризона) и соберет всех интересующихся криптовалютой, которые хотели бы больше узнать об этой индустрии. В ней примут участие создатели коинов и NFT, а также ведущие новаторы и эксперты индустрии.
Ноябрь 2021 г.
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NFT.NYC 2021 (1-3 ноября 2021 г.)
В NFT.NYC 2021, которое также называют ведущим ежегодным NFT-событием, примут участие представители различных сфер деятельности, включая искусство, музыку, образование и игровую индустрию. Регистрация доступна для BTC и ETH.
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LA Blockchain Summit (2-3 ноября)
Эта двухдневная конференция посвящена инвестированию в блокчейн и его практическому применению. В число участников входят самые опытные и успешные представители индустрии и спикеры. Вы можете лично посетить мероприятие в Лос-Анджелесском конференц-центре или принять участие онлайн.
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Democracy4All (D4A) 2021 (11-12 ноября)
На D4A 2021 будут обсуждаться блокчейн-технологии, которые основаны на 12 принципах надлежащего демократического управления, установленных Советом Европы. Конференция пройдет в Casa Llotja de Mar (Барселона, Испания). Программа включает в себя хакатон, питчинг стартап-проектов, дискуссии за круглым столом и многое другое.
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Taproot Activation (15 ноября)
Это обновление, которого с нетерпением ждут все биткоин-энтузиасты, направлено на повышение безопасности и удобства использования сети биткоин.
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Blockchain Week Rome 2021 (16-20 ноября)
Blockchain Week Rome 2021 — это пять дней интенсивных тренингов и саммитов, посвященных криптовалюте и технологии блокчейн. Это крупномасштабное блокчейн-событие пройдет в Риме (Италия).
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TOKEN2049 Asia (Hong Kong) (23-24 ноября)
TOKEN2049, которую называют элитной криптовалютной конференцией, соберет разработчиков, предпринимателей, инвесторов, основателей, лидеров мнений и руководителей международных криптовалютных компаний, чтобы они могли установить контакты и обсудить новости рынка.
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CoinFestUK 2021 (25-28 ноября)
CoinFestUK 2021 — это событие, предназначенное для глобальной аудитории. Посетителей ждет арт-галерея, розыгрыши NFT, развлекательные мероприятия, выставки и семинары, выступления спикеров и многое другое. В 2021 году на мероприятии будет два новых трека для блокчейн- и криптоэнтузиастов: трек для децентрализованных финансов (DeFi) и трек для трейдинга.
Декабрь 2021 г.
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Blockchance Europe 2021 (2-4 декабря)
Blockchance, ведущая технологическая конференция и торговая ярмарка Германии, соберет вместе лидеров и новаторов, которые создают новые концепции и решения. На конференции, которая пройдет в Гамбурге (Германия), будут обсуждаться такие темы, как цифровые активы, искусственный интеллект, а также экотехнологии и экологически безопасное развитие.
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CoinAgenda Caribbean: Puerto Rico (6-8 декабря)
Участники этой двухдневной блокчейн-конференции в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико) обсудят международные тренды, связанные с биткоином, криптовалютами и блокчейн-инвестициями. Благодаря этому событию инвесторы и мировые лидеры мнений смогут открыть новые возможности на рынке Карибского бассейна.
Больше возможностей и мероприятий
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