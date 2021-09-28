Кажется, что мы совсем недавно праздновали наступление 2021 года, но уже прошло больше его половины. Время летит незаметно, особенно если у вас есть доступ к неограниченным возможностям, которые предоставляет биткоин (BTC) и тысячи других криптовалют. Если вы хотите быть в курсе последних криптовалютных трендов и узнать больше о цифровых валютах и блокчейне, вам пригодится список этих событий, посвященных криптовалюте.

Криптовалютные мероприятия и конференции в 2021 году

Июль 2021 г.

Paxful6 (12-16 июля) 🎉 12 июля — Ближний Восток и Северная Африка 13 июля — Южная Азия и Бразилия 14 июля — Филиппины, Индонезия, Россия 15 июля — Африка и Латинская Америка 16 июля — Международное мероприятие + розыгрыш



В этом году Paxful исполняется шесть лет! Это событие стало возможным только благодаря поддержке наших трейдеров в разных странах. Мы подготовили множество интересных сюрпризов и розыгрышей криптовалюты, которые будут радовать вас целую неделю. Следите за нашими новостями в соцсетях!

Эта конференция пройдет в Хошимине, Вьетнам. На BIOTC 2021 соберутся ученые и исследователи из разных стран, которые проводят разработки в области блокчейна и интернета вещей.

Это мероприятие, организованное zkTube Global Community Alliance, посвящено исследованию потенциала второго уровня сети Ethereum. На форуме, которое пройдет в Шанхае (Китай), будут рассмотрены различные вопросы, связанные со вторым уровнем Ethereum.

Хардфорк Magneto в сети Ethereum Classic (ETC) (21 июля)

Этот хардфорк, получивший название “Magneto”, направлен на повышение безопасности сети и снижение стоимости газа. Для этого все адреса и ключи будут храниться в одном месте, и пользователи смогут получить к ним доступ с помощью одной транзакции.

Эта двухдневная виртуальная конференция посвящена деятельности банковских и небанковских учреждений, финансовых организаций, финтех-компаний, инвестиционных фирм и т. д.

Это трехдневное мероприятие, которое пройдет в Пальме-де-Мальорке (Испания), является одним из самых популярных событий в финтех-индустрии. Если вы предприниматель, профессионал в сфере финансов или инвестор, который хочет найти единомышленников, вам стоит посетить эту конференцию.

Август 2021 г.

Хардфорк London в сети Ethereum (ETH) (4 августа)

Этот долгожданный хардфорк Ethereum планируется в августе на блоке 12 965 000. Это обновление будет включать в себя пять предложений по усовершенствованию ETH (EIP), включая EIP 1559 и 3554, которые направлены на повышение эффективности.

Сентябрь 2021 г.

6-7 сентября — Лондон 23-24 сентября — Амстердам 29-30 сентября — Северная Америка



Это двухдневное мероприятие включает в себя виртуальную, международную, европейскую и североамериканскую конференции. В нем принимают участие более 20 000 гостей и сотни экспертов в разных областях, а сами конференции посвящены будущему корпоративных технологий. Участники обсуждают такие темы, как финансовые услуги, криптовалюта, платформы, стратегии, приложения, технические вопросы и инвестиции.

Участники могут лично посетить это мероприятие в Дубаи (ОАЭ) или принять участие онлайн. В этом году на конференции будут обсуждаться такие темы, как последние тренды банковского обслуживания в открытом формате, интеграция данных, кибербезопасность, банковское обслуживание состоятельных клиентов, изменение платежного ландшафта и многое другое.

На этом трехдневном ежегодном саммите соберутся криптовалютные лидеры и операторы. Вы сможете пообщаться с коллегами, найти единомышленников, познакомиться с новыми продуктами и лично побеседовать с ведущими представителями индустрии. Вы можете принять участие в виртуальном саммите или посетить мероприятие лично в Нью-Йорке, США.

В Вашингтоне пройдет неделя под названием “Будущее управления и законодательства в отношении денежной системы”. Она посвящена таким темам, как криптовалюта, кибербезопасность, международная торговля, блокчейн и многое другое.

Это мероприятие помогает блокчейн-компаниям, стартапам и инвесторам строить долгосрочные деловые отношения. Саммит BII, который пройдет в Дубаи (ОАЭ), считается одним из главных событий, посвященных блокчейн-инвестициям, на Ближнем Востоке.

Если вы хотите узнать больше о последних новостях платформы Cardano (ADA), вам стоит отметить это событие в своем календаре. В программу входят онлайн- и офлайн-мероприятия. Саммит открыт для всех блокчейн-энтузиастов независимо от страны проживания.

Октябрь 2021 г.

TOKEN2049 называют элитным криптовалютным событием. Это мероприятие привлекает ведущих основателей и экспертов из разных стран, которые обсуждают последние новости криптовалютной индустрии и технологии блокчейн.

Эта серия конференций помогает криптовалютным инвесторам и блокчейн-энтузиастам найти подходящие первичные предложения криптовалюты в Азии и других регионах.

Этот саммит представляет собой платформу для обсуждения инвестиционных вопросов, состояния мирового рынка, последних экономических трендов и будущих деловых возможностей. Он помогает региональным инвесторам, менеджерам и лидерам индустрии установить полезные контакты.

Эта четырехдневная блокчейн-конференция является одним из ведущих криптовалютных событий на Ближнем Востоке. Она сводит вместе ведущих инвесторов, новаторов и самых талантливых представителей отрасли. Саммит пройдет во Всемирном торговом центре (Дубаи) одновременно с пятью другими технологическими выставками, посвященными этой индустрии.

Эта конференция уделяет особое внимание применению цифровых активов в финансовой системе. Вы можете посетить мероприятие в Лондоне или принять в нем участие онлайн. London Digital Assets Week включает в себя четыре саммита, где поднимаются следующие темы: цифровые активы на рынке зарегистрированных ценных бумаг, инвестирование в цифровые ценные бумаги на частных рынках, переход рынков капитала в цифровой формат и реализация институционной криптовалюты.

Эта блокчейн-конференция организована в партнерстве с BitAngels и посвящена юридическим, нормативным и юрисдикционным аспектам инвестирования в блокчейн-компании.

Blockchain Life 2021, одно из крупнейших событий в области блокчейна, криптовалюты и майнинга, соберет мировых лидеров индустрии, а также блокчейн- и криптоэнтузиастов. Мероприятие пройдет в Москве (Россия).

Это мероприятие пройдет в центре Makuhari Messe в Тибе (Япония). Это новая торговая выставка, посвященная технологиям блокчейн. Если вы хотите представить свою технологию на японском рынке, вам стоит зарезервировать себе место на этой конференции.

Эта североамериканская образовательная конференция по вопросам криптовалюты и NFT пройдет в Фениксе (штат Аризона) и соберет всех интересующихся криптовалютой, которые хотели бы больше узнать об этой индустрии. В ней примут участие создатели коинов и NFT, а также ведущие новаторы и эксперты индустрии.

Ноябрь 2021 г.

NFT.NYC 2021 (1-3 ноября 2021 г.)

В NFT.NYC 2021, которое также называют ведущим ежегодным NFT-событием, примут участие представители различных сфер деятельности, включая искусство, музыку, образование и игровую индустрию. Регистрация доступна для BTC и ETH.

Эта двухдневная конференция посвящена инвестированию в блокчейн и его практическому применению. В число участников входят самые опытные и успешные представители индустрии и спикеры. Вы можете лично посетить мероприятие в Лос-Анджелесском конференц-центре или принять участие онлайн.

На D4A 2021 будут обсуждаться блокчейн-технологии, которые основаны на 12 принципах надлежащего демократического управления, установленных Советом Европы. Конференция пройдет в Casa Llotja de Mar (Барселона, Испания). Программа включает в себя хакатон, питчинг стартап-проектов, дискуссии за круглым столом и многое другое.

Taproot Activation (15 ноября)

Это обновление, которого с нетерпением ждут все биткоин-энтузиасты, направлено на повышение безопасности и удобства использования сети биткоин.

Blockchain Week Rome 2021 — это пять дней интенсивных тренингов и саммитов, посвященных криптовалюте и технологии блокчейн. Это крупномасштабное блокчейн-событие пройдет в Риме (Италия).

TOKEN2049, которую называют элитной криптовалютной конференцией, соберет разработчиков, предпринимателей, инвесторов, основателей, лидеров мнений и руководителей международных криптовалютных компаний, чтобы они могли установить контакты и обсудить новости рынка.

CoinFestUK 2021 — это событие, предназначенное для глобальной аудитории. Посетителей ждет арт-галерея, розыгрыши NFT, развлекательные мероприятия, выставки и семинары, выступления спикеров и многое другое. В 2021 году на мероприятии будет два новых трека для блокчейн- и криптоэнтузиастов: трек для децентрализованных финансов (DeFi) и трек для трейдинга.

Декабрь 2021 г.

Blockchance, ведущая технологическая конференция и торговая ярмарка Германии, соберет вместе лидеров и новаторов, которые создают новые концепции и решения. На конференции, которая пройдет в Гамбурге (Германия), будут обсуждаться такие темы, как цифровые активы, искусственный интеллект, а также экотехнологии и экологически безопасное развитие.

Участники этой двухдневной блокчейн-конференции в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико) обсудят международные тренды, связанные с биткоином, криптовалютами и блокчейн-инвестициями. Благодаря этому событию инвесторы и мировые лидеры мнений смогут открыть новые возможности на рынке Карибского бассейна.

Больше возможностей и мероприятий

Мы перечислили лишь немногие события в сфере блокчейна и криптовалюты. Посмотрите их и примите участие в тех, которые вас заинтересуют — возможно, они будут вам полезны! Добавьте эту страницу в закладки и зайдите еще раз позже, чтобы узнать о новых криптовалютных событиях.