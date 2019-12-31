После кампании #300WaysToSendThankYou Paxful снова решил порадовать своих пользователей денежными призами! Слова “Новый год — новая жизнь” никогда не теряют своей актуальности. Мы хотим узнать, что вы планируете сделать, чтобы начать новую жизнь.

Может быть, вы собираетесь купить абонемент в спортзал, записаться на образовательные курсы, приобрести новые навыки, получить диплом или предпринять что-то еще, что вы давно хотели сделать, но всегда откладывали. Что бы вы ни задумали, мы хотим помочь вам реализовать свои мечты.

Как выиграть биткоины на $20 по нашей акции #Paxful2020

Это легко и займет только 30 секунд!

Посетите официальную страницу Paxful в Facebook, Twitter или Instagram, и вы увидите наш последний пост об акции #Paxful2020. Вам надо просто “лайкнуть” этот пост и оставить комментарий. Напишите, какие цели вы поставили перед собой в новом году и как наш приз поможет вам достичь их. Не забудьте поставить хештег #Paxful2020 в комментарии, чтобы он был засчитан.

Например, ваш комментарий может выглядеть так: “В этом году я планирую посещать спортзал и хочу скинуть 10 кг. Если я получу биткоины на $20 от Paxful, я смогу купить хороший абонемент! #Paxful2020”

Что дальше?

Вы должны “лайкнуть” наши посты и прокомментировать их в период между 12:01 AM (EST) 1 января и 11:59 PM (EST) 7 января. Вы можете выбрать любую из трех социальных сетей.

20 победителей будут определены случайным образом в Facebook, Instagram, и Twitter. Мы объявим имена победителей 8 января и свяжемся с ними через личные сообщения, так что проверяйте свои входящие сообщения в Facebook, Twitter и Instagram! Чтобы получить приз, каждый победитель должен будет сообщить свое имя пользователя на Paxful и адрес своего биткоин-кошелька.

Не забудьте подписаться на Paxful в соцсетях, чтобы получать самую новую информацию по акции!

Условия акции:

Каждый участник должен иметь аккаунт Paxful. Вы можете создать аккаунт Paxful здесь . Участники должны “лайкнуть” пост с объявлением этой акции и написать в комментариях, что именно они планируют сделать в новом году и как приз в $20 (в BTC) поможет им в этом. Комментарий должен содержать хештег #Paxful2020. В розыгрыше будут участвовать только те комментарии, которые были опубликованы в период между 12:01 AM (EST) 1 января и 11:59 PM (EST) 7 января . Мы выберем 20 победителей случайным образом и объявим их имена 8 января 2020 года на всех наших страницах в соцсетях. Чтобы получить приз, победители должны будут сообщить свое имя пользователя на Paxful и адрес биткоин-кошелька. Paxful перечислит биткоины на сумму $20 на аккаунты победителей. Не рекомендуем использовать несколько аккаунтов для публикации своих комментариев, так как в этом случае комментарии не будут засчитаны. Замена приза или передача приза третьему лицу не предусмотрена. Победители розыгрыша несут ответственность за выплату применимых налогов на приз, если иное не предусмотрено законом. Победители розыгрыша несут все остальные расходы по принятию и использованию приза, которые не упомянуты в настоящем тексте. Сумма приза в биткоинах определяется на основании курса, действительного в момент выдачи приза, по усмотрению Paxful. Если победитель отказывается от какой-либо части приза, он утрачивает на нее право. Пользовательские имена Paxful и адреса биткоин-кошельков победителей будут включены в список, который будет предоставлен по запросу и в соответствии с требованиями законодательства. Все участники соглашаются следовать этим правилам, так как это является обязательным условием для участия в розыгрыше. Данная акция не спонсируется, не поддерживается, не регулируется Facebook, Twitter и Instagram и не имеет к ним отношения. Для участия в акции не требуется совершать покупки. Участникам акции должно быть не менее 18 лет. Акция не проводится там, где она ограничена или запрещена законом. Участвуя в акции, вы освобождаете компанию Paxful (а также все ее филиалы, дочерние компании, рекламные агентства, партнёров, представителей, агентов, правопреемников, сотрудников, менеджеров и директоров) от ответственности в случае ущерба, болезни, увечья, смерти, потери, тяжбы, претензии или вреда, которые могут прямо или косвенно связаны, будь то по халатности или по другой причине, с (i) участием участника в розыгрыше и его/ее принятием, владением, использованием или неправильным использованием приза или его части; (ii) техническими неполадками любого рода, включая, но не ограничиваясь, неисправностями компьютера, кабеля, сети, аппаратного или программного оборудования; (iii) недоступностью связи по телефону, интернету или иному средству связи; (iv) неправомерным вмешательством другого лица в процесс участия или розыгрыша; (v) программной или человеческой ошибкой, которая может иметь место при организации розыгрыша или обработке заявок.

🎉Happy 2020! 🎉As a thank you for celebrating another new year with us, we’re giving away $20 worth of BTC to 20 loyal… Posted by Paxful on Tuesday, December 31, 2019

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