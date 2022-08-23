Биткоин и другие криптовалюты набирают популярность с каждым годом. Интерес к биткоинам не утихает, и все больше людей стараются их заполучить.

Есть много способов это сделать, но они различаются по сложности. Чтобы вам было проще разобраться, мы составили список самых популярных способов заработать биткоины. Вот наши фавориты:

1. Покупка биткоинов

Этот способ отлично подходит для новичков. Вы можете купить биткоин двумя способами.

На таких криптовалютных P2P-биржах, как Paxful, вы можете без комиссии купить свои первые биткоины у других пользователей, используя любой из 450 доступных способов оплаты. Вы можете оплатить покупку биткоинов, используя банковские переводы, онлайн-кошельки, подарочные карты и многое другое.

Вы также можете купить биткоины на централизованных биржах (CEX). На CEX покупать проще, но вы платите более высокие комиссии.

2. Бонусные программы

Криптовалютные биржи и платформы, включая Paxful, часто предлагают бонусные программы, в рамках которых вы можете зарабатывать биткоины, приводя новых пользователей.

У каждой платформы своя бонусная программа, поэтому внимательно изучите условия различных программ. Так вы сможете составить о них более полное представление и выбрать ту, которая вам лучше всего подходит.

Если вы хотите зарабатывать биткоины на Paxful, вы можете присоединиться к нашей партнерской программе или программе Paxful Peer.

3. Получение оплаты в биткоинах

Если вы продаете товары и услуги и заинтересовались биткоинами, почему бы вам не попробовать принимать оплату в биткоинах? В связи с ростом популярности криптовалюты многие компании стали принимать платежи в BTC, и их число постоянно растет.

Организовать это не так уж и сложно: вы можете использовать для этого свой кошелек Paxful и снизить расходы на транзакции с помощью сети Lightning. Если у вас офлайн-магазин, вам просто нужно распечатать QR-код своего биткоин-кошелька — тогда более продвинутые покупатели смогут перевести вам оплату в биткоинах. Если же вы работаете в основном онлайн, вы можете интегрировать опцию Paxful Pay в свой сайт.

Если вы начнете принимать платежи в биткоинах, это не только упростит транзакции, но и позволит расширить вашу клиентскую базу: к вам придут люди, у которых нет банковских счетов или кредитных и дебетовых карт.

4. Биткоин-краны

Биткоин-краны — это сервисы, которые выдают пользователям доли биткоина (сатоши) за выполнение элементарных заданий, таких как просмотр рекламы, участие в опросах, прохождение мини-игр и т. д.

Обычно вознаграждение совсем небольшое, но если вы выполняете много заданий, вы сможете заработать достаточно биткоинов.

5. Микроуслуги и плата за клики

Как и в случае с биткоин-кранами, есть множество сайтов, которые платят вам доли биткоина (сатоши) за выполнение таких заданий, как переход по ссылкам и просмотр рекламы. На таких сайтах, как Coinpayu, adBTC, Bitcoinget и Coin Tasker вы можете выбрать любое из тысячи заданий и получить взамен доли биткоина.

6. Чаевые

Хотите поделиться своими знаниями с другими людьми в обмен на вознаграждение? Twitter недавно добавил на платформу функцию “Чаевые”, которая позволяет пользователям зарабатывать биткоины с помощью подписчиков. Это значит, что вам нужно будет уделять больше внимания своим твитам, чтобы привлекать новых подписчиков и получать больше чаевых.

Кроме того, если вы занимаетесь стримингом видеоигр, вы можете получать чаевые в биткоинах от пользователей, которым понравился ваш контент. На таких стриминговых платформах, как Twitch, есть полностью интегрированные сервисы для чаевых в биткоинах.

7. Работа за биткоины

Как мы уже говорили, за последние несколько лет биткоин набрал популярность и предоставил людям новые возможности, в том числе возможность найти работу с полной или частичной занятостью за биткоины.

Вы также можете зарабатывать биткоины на фрилансе. Если вас интересует такая работа, посмотрите сайты laborX и CryptoJobs, чтобы найти что-нибудь подходящее.

8. Статьи о биткоине и криптовалюте

Если вы хорошо разбираетесь в биткоине и криптовалютах, то вам стоит знать, что многие готовы заплатить за ваши знания и опыт. Это относительно новая индустрия, и тех авторов и криптоэнтузиастов , которые действительно разбираются в криптовалюте и могут передать свои знания новичкам, не так уж много.

Если вы хотите внести свой вклад, посмотрите такие сайты, как Cryptocurrency News. Если вы предпочитаете фриланс, вам могут подойти платформы Upwork and Freelancer.

9. Майнинг биткоинов

Раньше единственным способом получить биткоины был майнинг, при котором мощные компьютеры решали сложные математические задачи и подтверждали биткоин-транзакции. За подтверждение транзакций майнеры получали новые биткоины. Иными словами, майнинг — это на своего рода соревнование, где нужно первым подтвердить транзакцию.

Когда биткоин только появился, майнеров было немного. Теперь, когда биткоин стал популярным, конкуренция сильно возросла. Чтобы опередить соперников, вам нужно иметь новейшее оборудование и очень эффективно работать. Вы можете присоединиться к майнинг-пулам или попробовать облачный майнинг, чтобы получить шанс на победу. Однако помните, что если вы хотите зарабатывать биткоины с помощью майнинга, вам придется потрудиться, поэтому хорошо изучите всю доступную информацию.

10. Поиск ошибок и багов

Вам нравится программирование и сложные задачи? Тогда вас могут заинтересовать программы вознаграждения за обнаруженные ошибки, предлагаемые разными биржами и платформами. Вы будете находить уязвимости в их системах и сообщать об этом разработчикам: так вы не только внесете свой вклад в обеспечение безопасности платформы, но и получите небольшое вознаграждение.

Если вы хотите зарабатывать биткоины таким способом, посмотрите нашу Программу вознаграждения за обнаруженные ошибки и помогите нам улучшить работу платформы.

11. Участие на форуме Bitcointalk

Bitcointalk — один из старейших биткоин-форумов, основанный самим Сатоши Накамото. На этом форуме миллионы пользователей, и если вы хотите узнать больше о биткоине, вам стоит к нему присоединиться.

Вы также можете получать биткоины, регулярно публикуя качественный контент на форуме. После того как вы станете авторитетным участником дискуссий, ваши публикации получат спонсорскую подпись. Это значит, что вы будете получать плату от спонсоров за каждую публикацию, но помните, что для этого придется потрудиться.

Начать совсем не трудно

Мы упомянули лишь 11 способов заработать биткоины. Этот список постоянно растет, ведь новые возможности появляются каждый день. Вам просто нужно продолжать искать, и в один прекрасный день ваши усилия непременно окупятся.

Вы готовы? Желаем удачи!