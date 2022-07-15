Paxful твердо верит, что ценность биткоина не только в цене, но мы знаем, что миллионы людей используют его для получения дополнительного дохода.

Вам может казаться, что для получения дохода от криптовалюты нужно располагать крупными суммами, но это совсем не так. Вы можете начать даже с небольших вложений.

Давайте посмотрим, какими способами можно зарабатывать на биткоинах.

1. Покупка и удержание

Ходлинг, который расшифровывается как “Hold On for Dear Life” (“Держись изо всех сил”), очень популярен среди криптовалютного сообщества и криптоэнтузиастов. Приверженцы этой стратегии придерживают криптовалюту и ждут, даже когда на рынке преобладают медвежьи тенденции.

Холдинг — это стратегия с относительно низким риском, которая может принести значительную прибыль. Главное здесь — не поддаваться панике.

Вам просто нужно выбрать криптовалюту для покупки (желательно, когда ее цена снижается), придержать ее, и продать, когда ее цена достигнет желаемого уровня. На таких платформах, как Paxful, вы можете начать с 10 USD, но, конечно, вы заработаете больше, если вложите больше средств и продадите криптовалюту в нужный момент (что так уж и просто). Однако помните, что чем больше вы инвестируете, тем больше вы рискуете.

Эта стратегия похожа на обычные инвестиции, поскольку подразумевает долгосрочный подход к заработку на криптовалюте.

Сложность: Легко

Скорость: Низкая

2. Криптовалютные ссуды

Вы также можете заработать на криптовалюту, ссужая ее — так же, как другие люди предоставляют деньги в займ под определенный процент. Платформа, которую вы выберете, определяет, какую криптовалюту можно давать взаймы или использовать в качестве залога.

Пользователи могут отдать предпочтение централизованной или децентрализованной платформе криптовалютного кредитования. Централизованные платформы подчиняются центральному органу, который контролирует операции и проверяет личность пользователей.

Децентрализованные платформы управляются компьютерами, поэтому пользователи могут действовать в какой-то степени автономно. Эти платформы работают на базе блокчейна, поэтому транзакции подтверждаются пользотваелями и видны всем участникам сети.

Что касается процентной ставки, она может быть фиксированной или плавающей. Фиксированная ставка подразумевает, что начисляемый на заем процент не меняется, а при плавающей ставке он может меняться в зависимости от изменений на рынке.

Сложность: Легко

Скорость: Высокая

3. Игры для заработка

Если вы слышали о NFT (невзаимозаменяемые токены), то вам наверняка знакомы такие игры, как Axie Infinity и Decentraland. В этих играх пользователи могут зарабатывать, просто играя: они получают токены, которые потом могут продать на общедоступном рынке.

Если вы не против тратить время и силы на видеоигры и при этом зарабатывать, тогда вы можете начать с блокчейн-игр.

Сложность: Средне

Скорость: Средняя

4. Покупка и продажа

Большинство трейдеров зарабатывают на продаже цифровых активов. Они покупают криптовалюту по более низкой цене и продают спустя некоторое время.

Если вы еще не торговали криптовалютой, но хотели бы попробовать, рекомендуем вам обратить внимание на Paxful. Чтобы купить биткоины (BTC), выберите эту криптовалюту в разделе слева. Укажите сумму, которую вы хотите потратить, выберите валюту и способ оплаты.

Нажмите кнопку Найти предложения, чтобы просмотреть предложения от всех продавцов, затем установите сортировку по цене (по возрастанию), чтобы увидеть самые дешевые предложения.

Обратите внимание на индикатор суммы за 1 доллар. Он показывает, сколько вы заработаете (или потеряете) на этой сделке. Отрицательный процентный показатель означает, что вы покупаете BTC по цене ниже рыночной. Более высокий процент означает, что вам придется заплатить немного больше.

После завершения покупки вы можете продать свои биткоины. Нажмите кнопку Продать в главном меню и выберите криптовалюту, которую хотите продать. Вам нужно заработать на этой сделке, поэтому отсортируйте предложения покупателей по цене (по убыванию).

Обратите внимание на индикатор Цена биткоина — более высокий процент означает, что покупатель готов купить биткоин по цене выше рыночной. Ваш заработок также зависит от способа оплаты. Вы можете получить до 25% прибыли, если будете продавать BTC покупателям, которые готовы оплатить через PayPal или с помощью банковского перевода. Вы даже можете заработать до 50%, если обменяете BTC на неиспольованную подарочную карту.

Вы также можете использовать автоматизированных торговых ботов для совершения сделок, если у вас нет времени. Эти боты следят за рынком и могут быть запрограммированы на покупку или продажу криптовалют по определенным параметрам.

Сложность: Средне

Скорость: Высокая

5. Создавайте свои NFT

Когда вы покупаете NFT, ваша цель — получить что-то уникальное, прекрасное и прибыльное. Например, цифровой художник Beeple создал NFT под названием Everdays: The First 5000 Days и продал его на аукционе за 62 миллиона долларов.

Такие проекты, как Built With NFT (в сотрудничестве с Satoshibles) в рамках фонда Built With Bitcoin, позволили жителям африканских развивающихся стран открыть для себя потенциал NFT. Это также свидетельствует об изменениях на криптовалютном рынке: раньше только у блокчейна Ethereum был доступ к NFT, но с появлением Stacks пользователи получили возможность использовать смарт-контракты, децентрализованные приложения (dApps) и NFT в блокчейне. Благодаря Stacks теперь мы можем минтить свои NFT в блокчейне биткоин.

У NFT нет каких-либо требований в плане формата, поэтому вы ограничены лишь своим воображением. Вы можете посмотреть различные NFT-платформы, чтобы поближе познакомиться с этой темой.

Для начала вам понадобится “продукт” (песня, картина, цифровой рисунок, просто какой-то предмет и т.д.) и криптовалюта для покупки NFT. Вам также понадобится криптовалютный кошелек для получения оплаты. Помните, что блокчейн, который вы выберете, тоже играет большую роль. Самым популярным блокчейном для этих целей считается Ethereum.

Если у вас есть NFT, вы можете, например, создать и активировать аккаунт на OpenSea (это будет стоить вам 70-300 USD) и купить NFT на этом аккаунте за 10-30 USD. Платформа берет комиссию в размере 2,5% с каждой сделки. Конечно, есть множество платформы для продажи NFT. Некоторые из них даже предлагают бесплатный минтинг, когда цена за минт перенаправляется покупателю NFT.

Сложность: Высокая

Скорость: Высокая

О чем стоит помнить

Многие начинающие трейдеры сталкиваются со страхом, неуверенностью и сомнениями, а также со страхом упущенных возможностей. К этим проблемам следует отнестись серьезно. Обычно эти страхи вызваны недостаточной информированностью. Именно поэтому так важно изучать доступную информацию, причем не только для новичков, но и для опытных пользователей.

Также следует помнить, что в интернете есть множество инструментов, которые могут помочь вам в криптоторговле. Например, вы можете использовать индекс страха и жадности в качестве социального показателя при заключении сделок.

DeFi для людей, а не для рынка

На криптовалюте может зарабатывать каждый. Цель децентрализованных финансов — создать то, что помогает людям, а не рынку. Это как с пользователями биткоина: важно не то, какой пассивный доход вы получаете, а как вы используете биткоин.

Конечно, если вы хотите немного подзаработать, вы можете вкладывать небольшую часть своей зарплаты и повторно инвестировать полученную прибыль. Ваши торговое и инвестиционные стратегии зависят от того, насколько быстро вы хотите получить доход. Вы сами определяете свой путь.

Смысл в том, чтобы правильно использовать имеющиеся возможности — и тогда криптовалюта принесет вам доход. Несмотря на расхожее мнение, инвестирование или торговля криптовалютой не требует огромных вложений, и начать зарабатывать на криптовалюте никогда не поздно.