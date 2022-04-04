Вы успешно зарегистрировались на Paxful. Что же дальше? Прежде чем приступать к торговле, вам следует пройти верификацию. После верификации у вас будет доступ к эксклюзивным функциям платформы, а нашим специалистам будет легче помочь вам, если вы вдруг столкнетесь с проблемами.

На Paxful есть четыре уровня верификации. Ваши лимиты на объем сделок и отправку средств повышаются с переходом на каждый новый уровень. Чтобы верифицировать свой аккаунт Paxful, сделайте следующее:

Подтверждение личности

Убедитесь, что вы подтвердили свой номер телефона и электронную почту. Если вы также подтвердите свою личность, ваши лимиты на объем сделок и отправку средств повысятся до 10 000 USD.

Шаг 1. Войдите в свой аккаунт

Войдите в свой аккаунт Paxful и нажмите стрелку справа от вашего изображения профиля. Нажмите Пройти верификацию, и вы будете перенаправлены на страницу верификации.

Шаг 2. Предоставьте необходимую информацию

Чтобы перейти на следующий верификационный уровень, подтвердите свой номер телефона и электронный адрес, если вы еще этого не сделали. Для подтверждения личности вам понадобится официальное удостоверение личности, паспорт или водительские права.

Выберите свою страну проживания и тип удостоверения личности. Внимательно прочитайте подсказку под полем “Тип документа” и нажмите Все понятно для подтверждения. Затем нажмите Начать верификацию.

Шаг 3. Загрузите документ

Теперь вам нужно загрузить свой документ. Вы можете сделать это с помощью мобильного телефона, веб-камеры или другого устройства.

Если вы нажмете Продолжить на мобильном устройстве, вы сможете получить ссылку по электронной почте или сканировать QR-код

Если вы хотите сделать снимок с помощью веб-камеры, вам нужно будет сфотографировать обе стороны вашей ID-карты или водительского удостоверения. Если вы используете для верификации паспорт, перейдите к следующему шагу.

Убедитесь, что вы сделали четкий и разборчивый снимок — это поможет нашим сотрудникам быстро проверить ваши данные. Затем нажмите Подтвердить.

Если вы хотите загрузить файл со своего устройства, убедитесь, что вы отправляете цветное изображение всего документа в формате JPG, JPEG или PNG. После загрузки документа нажмите Подтвердить.

Шаг 4. Сделайте селфи

После загрузки документа вам нужно сделать селфи. Нажмите Начать и следуйте указаниям на экране. Подождите, пока система проверит вашу фотографию.

Подтверждение адреса

После подтверждения личности вы можете перейти к подтверждению адреса. Лимит объема сделок для пользователей с подтвержденным адресом составляет 50 000 USD. Вот что вам нужно для этого сделать:

Шаг 1. Перейдите в свой профиль Paxful

Перейдите в свой профиль Paxful и нажмите Повысить лимит сделок в разделе верификации.

Шаг 2. Предоставьте необходимую информацию

На этом этапе вам понадобится счет за коммунальные услуги, счет за телефон, выписка с банковского счета или кредитной карты, где указан ваш адрес. Убедитесь, что имя и адрес на документе совпадают с вашим именем и адресом, которые вы указали.

Нажмите Начать верификацию, чтобы перейти на страницу загрузки документа.

Шаг 3. Загрузите документ

Прежде чем загружать документ, убедитесь, что он составлен на латинице или кириллице. Если ваш документ составлен не на латинице или кириллице, вам нужно перевести его и приложить заявление, которое вы найдете в указаниях по верификации адреса. Paxful не принимает документы, выданные более 3 месяцев назад, а также черно-белые копии, обрезанные изображения, скриншоты или документы с указанием почтового ящика.

Выберите файл и проверьте документ. Нажмите Продолжить, и вы увидите сообщение с подтверждением.

Если вы уверены, что с документом все в порядке, нажмите Подтвердить и ждите завершения верификации.

Пройдите верификацию сегодня

Предоставленная вами информация проверяется вручную или автоматически. Автоматическая верификация может занять до 24 часов, а проверка нашими сотрудниками вручную — до 7 (семи) дней. Вы можете узнать больше о верификации аккаунта на Paxful здесь.

Готовы выйти на новый уровень? Перейдите в свой аккаунт и пройдите верификацию прямо сейчас. Желаем вам удачных сделок!