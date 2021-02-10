С момента своего запуска в 2019 году программа Paxful Peer дала возможность многим начинающим предпринимателям создать свои криптосообщества и обрести финансовую независимость. Мы провели вебинар, в ходе которого успешные участники нашей программы рассказали, как они используют биткоин для получения дохода.

Почему вы решили рассказывать другим о криптовалюте?

Грей, ЮАР

“Когда я открыл для себя биткоин, я был поражен, как мало людей о нем знают. Поэтому я решил снимать видео на YouTube с разными пояснениями, а также обзорами инструментов, которые я использую”.

Фрэнсис, Канада

“Я был счастлив, что могу совершать транзакции, и мне не надо для этого идти в банк! Затем я стал записывать видео о том, как зарабатывать деньги разными способами, и выкладывать их на YouTube“.

Элсон, ЮАР

“Многие до сих пор считают биткоин сомнительным активом, поэтому я решил, что мне надо объяснить людям его преимущества. Обычно я использую прямые трансляции на моей странице Facebook Crypto King live shows. Я получил уже довольно много положительных отзывов”.

Мозес, Уганда

“Многие жители Уганды до сих пор считают биткоин мошенничеством, поэтому я начал вести блог, посвященным технологиям, бизнесу, финансам, гаджетам и обзорам продуктов”.

Как вы зарабатываете в программе Paxful Peer?

Грей, ЮАР

“Чтобы зарабатывать, нужно хорошо разбираться в работе платформы и в криптовалютном бизнесе, а также помогать новым трейдерам заключать выгодные сделки. Вы также создаете контент, который знакомит людей с Paxful, и получаете вознаграждение, когда ваш реферал регистрируется на платформе и начинает торговать. Вам также нужно знать, как мотивировать рефералов на сделки. Что я с этого получаю? В качестве участника программы Paxful Peer я зарабатываю не менее 0,1 BTC в месяц.

Фрэнсис, Канада

“Когда трейдеры регистрируются на Paxful, используя вашу реферальную ссылку, и покупают биткоины, вы получаете 50% комиссии за использование счета хранения. Новых пользователей легче заинтересовать, если вы создаете понятный контент”.

Мозес, Уганда

“Я до сих пор ясно помню, как заработал свои первые 5 долларов в биткоинах, став участником Paxful Peer: я рассказал о Paxful трейдеру, который хотел продавать биткоины. Он зарегистрировался по моей ссылке, подтвердил свою личность, и начал торговать. С тех пор я получаю 50% комиссии за использование счета хранения каждый раз, когда мои рефералы покупают криптовалюту на Paxful. Чем больше трейдеров зарегистрируются по вашей реферальной ссылке, тем больше вы заработаете”.

Пепра, Гана

“Мне понравились видео “Школы Paxful”, и я начал рассказывать о Paxful в Instagram и Twitter. Я просто разместил там свою реферальную ссылку, и вскоре у меня появились первые партнеры! С тех пор я получаю дополнительный доход”.

Ваши труды не пройдут даром

Неважно, где вы живете и кем работаете, — на Paxful есть место для каждого. Наши приглашенные спикеры заинтересовались криптовалютой на разных этапах своей жизни, но все пришли к выводу, что биткоин не может существовать без сообщества, и именно сообщество ведет к успеху. Как только вы присоединитесь к программе Paxful Peer, вы станете частью команды криптотрейдеров из разных стран и сможете зарабатывать, создав свое собственное сообщество.

Хотите оказывать на людей такое же влияние, как и наши спикеры? Присоединяйтесь к программе Paxful Peer!