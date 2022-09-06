Многие не придает большого значения цене криптовалют, ведь успех криптовалюты определяется не ее ценностью, а ее влиянием на жизнь людей. Однако трейдеры считают криптовалюту отличной инвестицией. Главное — знать, что делать в условиях неопределенности. Неважно, растет ли цена криптовалюты или падает, из-за волатильности неопытным пользователям часто бывает трудно принимать грамотные решения.

К счастью, существуют инструменты, которые могут помочь принять верное решение, и один из них — это индекс страха и жадности.

Что такое индекс страха и жадности

Индекс страха и жадности — это индикатор, который показывает отношение людей к криптовалютному рынку. Колебания цены актива могут объясняться повышением уровня страха или жадности на рынке. При повышении уровня жадности растет спрос, что приводит к росту курса биткоина. При повышении уровня страха спрос снижается, в результате чего курс биткоина падает. Это может быть самым подходящим моментом для покупки биткоина.

Источник: https://alternative.me/

Как читать индекс страха и жадности? Если его значение составляет 80 и больше (максимальная жадность), это говорит о положительном отношении к криптовалюте. В таких условиях на рынке много покупателей, и это самое подходящее время для продажи. По мере приближения индекса к 0 уровень страха растет. При максимальном страхе лучше всего покупать BTC, так как этот период характеризуется низким спросом и падением цен.

Источник: https://alternative.me/

Формула индекса

При расчете индекса страха и жадности учитываются результаты опросов, контент соцсетей и тенденции на рынке. Каждый элемент внимательно анализируется, что позволяет составить более точное представление о текущей ситуации.

Давайте рассмотрим следующие факторы:

Волатильность (25%)

Измеряет колебания курса криптовалют за определенный период времени (среднее значение за 30 и 90 дней). Эти значения позволяют пользователям лучше понять, как в данный момент обстоят дела с волатильностью на рынке, а также увидеть максимальные спады и изменения курса по отношению к средним показателям. Растущая волатильность обычно объясняется высоким уровнем страха на криптовалютном рынке.

Объем рынка (25%)

Здесь также используются средние показатели за 30 и 90 дней для измерения динамики рынка. Динамика рынка в совокупности с его объемом позволяет определить, насколько сильны бычьи тенденции на рынке и насколько высок уровень жадности. Повышение курса связано с усилением бычьмх тенденций на рынке.

Социальные сети (15%)

Этот фактор принимает во внимание количество постов и хештегов, связанных с биткоином и другими криптовалютами, причем за основу берутся посты в Twitter и информация с таких форумов, как Reddit. Учитывается также и реакция на посты, ведь она позволяет определить, насколько “быстро” интернет-сообщество усваивает и распространяет эту информацию. Если люди начинают больше постить и комментировать, это говорит о росте уровня жадности.

Опросы (15%)

Еженедельные вопросы помогают аналитикам лучше понять ситуацию на рынке. На основе личного опыта трейдеров и их мнения аналитики составляют точное представление о том, как криптосообщество относится к рынку. Конечно, чем больше пользователей примет участие в опросе, тем точнее будут результаты.

Доминация (10%)

Доминация коина (в данном случае биткоина) — это отношение его рыночной капитализации к рыночной капитализации других криптовалют. При этом нам стоит учесть, что криптосообщество считает биткоин надежной инвестицией.

Это показатель можно толковать двояко: с одной стороны, рост доминации биткоина может указывать на более высокий уровень страха, ведь это значит, что на долю остальных альткоинов остается меньше денег. С другой стороны, это также может свидетельствовать о росте жадности, если люди готовы больше рисковать и вкладывать свои средства в альткоины.

Тенденции (10%)

Конечно, при расчете этого индекса мы не можем обойти вниманием рыночные тенденции. Можно использовать инструмент Google Trends, который показывает количество поисковых запросов, связанных с биткоином или другими криптовалютами. Вы можете попробовать уточнить запрос, используя, к примеру, такие словосочетания, как “рост цены биткоина”, “прогноз курса Ethereum” и т. д. Если люди начинают чаще искать определенный поисковый термин, это может говорить об изменении уровня страха или жадности.

Примеры максимального страха и жадности на криптовалютном рынке

Теперь, когда мы узнали, как рассчитывается индекс, посмотрим на практических примерах, как максимальный страх или жадность могут проявляться на рынке. Мы перечислим несколько случаев, когда определенные события привели к всплеску страха или жадности и, соответственно, к резкому колебанию курса BTC.

Максимальный страх

22 августа 2019 года – 5/100

Цена биткоина: $10 127,53 USD

Средняя цена BTC за этот период: $10 000 USD

После стабильного повышения на протяжении нескольких месяцев биткоин достиг отметки в 12 000 USD, в то время как на рынке царила обеспокоенность по поводу 10%-ой пошлины на китайские товары, импортируемые в США. Этот рост продолжался недолго: вскоре курс биткоина резко упал.

28 марта 2020 года – 8/100

Цена биткоина: $6,208.81 USD

Изменение индекса с 10 марта по 17 апреля – 9-16/100

Средняя цена BTC за этот период: 6000-7000 USD

Пандемия коронавируса оказала огромное влияние на курс биткоина. В этот период цена биткоина упала до 4000 USD, снизившись вдвое всего лишь за два дня. Последующее падение цен на нефть привело к тому, что многие инвесторы больше не хотели рисковать, и это еще больше усугубило ситуацию.

22 июня 2021 года – 10/100

Цена биткоина: 31 655,20 USD

Изменение индекса с 22 мая по 18 июля: 10-19/100

После масштабного обвала курса 12 мая китайское правительство решило запретить биткоин. Этот запрет распространялся на майнинг, владение и торговлю. В связи с этим участники международного криптовалютного рынка продали свое накопления, что привело к падению цены биткоина с максимальной отметки в 63 569,81 USD (14 апреля) до 29 789,94 USD (21 июля).

Илон Маск в это же время заявил, что Тесла больше не будет принимать биткоины, хотя ранее он говорил об обратном. Все это вызвало дальнейшее падение курса BTC.

8 января 2022 года – 10/100

Цена биткоина: 41 534,35 USD

7 декабря предыдущего года курс биткоина, который раньше составлял 50 792,04 USD, резко упал, а в начале года последовало краткосрочное падение цены BTC, вызванное страхом “криптозимы”. В связи с этими опасениями многие инвесторы решили не рисковать и предпочли более стабильные инвестиции. После этого курс биткоина упал до 35 071,80 USD (23 января).

Максимальная жадность

9 июля 2019 года – 84/100

Цена биткоина: 12 304,35 USD

В этот период популярность биткоина растет, и на протяжении несколько месяцев его цена постоянно идет вверх, достигая новой рекордной отметки впервые с 2017 года. Рост жадности привел к тому, что максимальная цена биткоина составила 12 000 USD.

11 августа 2020 года – 84/100

Цена биткоина: 11 391,01 USD

Изменение индекса с 31 июля по 3 сентября: 75-84/100

: 10 000-11 000 USD

Перед усилением бычьих тенденций в период с октября 2020 года по январь 2021 года фиатные валюты ослабли, и биткоин вышел на основной рынок. С октября по январь его цена начала быстро расти. По мере повышения курса BTC, вызванным ростом жадности, новым пользователям становилось все сложнее инвестировать в биткоин.

8 декабря 2020 года – 95/100

Цена: 18 549,09 USD

В условиях роста цен в 2020 году ажиотаж среди институциональных инвесторов помог BTC снова “оседлать волну”. В августе цена биткоина составляла 11 000 USD, а к концу года она достигла 18 000 USD. На рост уровня жадности не в последнюю очередь повлиял рост покупательской способности и инфляция.

31 декабря 2020 года – 95/100

Цена биткоина: 28 890,12 USD

Изменение индекса с 17 ноября по 9 января: 86-95/100

Средняя цена BTC за этот период: 16 000-40 000 USD

Первая из многих рекордных отметок была достигнута 10 января 2021 года и составила 40 356,35 USD.

9 февраля 2021 года – 95/100

Цена биткоина: 46 527 USD

Это совпадает с очередной тенденцией повышения, начавшейся 7 февраля 2021 года в ожидании предстоящего халвинга биткоина, который произошел спустя два месяца.

14 февраля 2021 года – 95/100

Цен биткоина: 47 215,52 USD

Изменение индекса с 7 февраля по 22 февраля: 86-95/100

Изменение цены с 7 февраля по 22 февраля: 9000-56 000 USD

Все больше людей начинают инвестировать в BTC и торговать. Благодаря росту жадности курс биткоина превысил 50 000 USD и позже стабилизировался около отметки 47 000 USD.

20 октября 2021 года – 84/100

Цена биткоина: 64 276,54 USD

В условиях растущей популярности NFT все больше людей начинает интересоваться криптовалютой, в первую очередь — биткоином. На следующий день курс BTC достиг рекордного уровня в 66 008,47 USD. 9 ноября 2021 года биткоин поставил новый рекорд — 67 553,95 USD за BTC.

Индекс страха и жадности и инвестиции

Представьте себе ситуацию: вы заходите в интернет и видите, что многие ваши друзья покупают биткоин с пугающей скоростью. Вам начинает казаться, что вы тоже должны купить биткоин. Ведь вы не хотите упустить возможности? Вскоре после этого рынок приходит в равновесие, спрос на биткоин падает, а вместе с ним падает и его цена.

Это пример того, как наши эмоции могут влиять на наши торговые решения. Возможно, вы поймете, что необдуманные покупки — не самый лучший вариант.

Вы можете использовать индекс страха и жадности при торговле биткоинами, чтобы понимать, что именно вы можете предпринять в тех или иных обстоятельствах. При высоком уровне жадности можно ожидать скорого падения цен, поэтому, возможно, вам стоит продать биткоины. И наоборот, при высоком уровне страха лучше всего покупать биткоины.

Какой вывод мы можем сделать?

Мы видим, как настроение общества может отразиться на цене криптовалют. То же самое мы видели и во время экономических кризисов, которые произошли за последние несколько десятилетий. Когда люди боятся, они тратят меньше денег, что приводит к падению цен, в то время как чрезмерная жадность может привести к появлению “экономических пузырей”.

Индекс страха и жадности — полезный инструмент, позволяющий определить настроение общественности и избежать импульсивных финансовых решений. Криптовалютный рынок может ввести в заблуждение даже самых опытных трейдеров, поэтому информация имеет первостепенное значение.

*Содержание данной статьи носит исключительно ознакомительный характер и не может использоваться в качестве консультации по юридическим, налоговым, инвестиционным, финансовым и другим вопросам. Прежде чем принимать какие-либо решения, вам следует самостоятельно проверить все факты и данные и, возможно, посоветоваться со специалистом.