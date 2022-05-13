В прошлом году мы сотрудничали с организацией Human Rights Foundation, чтобы собрать средства для программы Qala Fellowship, которая помогает открывать и развивать таланты нигерийского населения. Мы рады объявить, что в этом году мы снова заключили партнерство, чтобы рассказать миру, как связаны финансы и права человека.

Наши пожертвования пойдут на развитие независимой журналистики в Африке, Азии и Латинской Америке. В частности, грант будет предоставлен изданиям Daily Maverick в ЮАР, El Toque в Кубе и Democratic Voice of Burma. Это независимые и уважаемые редакции, которые освещают различные события на местном и международном уровне.

Благодаря нашему сотрудничеству и пожертвованиям эти организации смогут рассказать, как биткоин и цифровые валюты влияют на жизнь местного населения и как существующие государственные ограничения отражаются на финансовой свободе, особенно учитывая разработку цифровой валюты Центрального банка.

Мы верим, что это партнерство сделает значительный вклад в распространение информации о биткоине. Мы видели, как знания помогают завоевать доверие, и это лучший способ сделать биткоин доступным для всех.

Мы также планируем передать средства другим ведущим независимым СМИ, чтобы открыть доступ к новым возможностям в этой области.

“Биткоин для всех начинается с образования. Эти издания завоевали доверие и уважение местного населения благодаря правдивому освещению событий. Теперь они также могут распространять знания о биткоине и способствовать его повсеместному принятию. Мы гордимся тем, что вносим вклад в работу этих независимых организаций и даем им возможность рассказывать людям о биткоине”. – Рэй Юсеф, директор и соучредитель Paxful

“Мы видим, как многие авторитарные режимы подавляют финансовую независимость простых людей. Правительства пытаются контролировать население, замораживая счета, снижая качество валюты или налагая ограничения на операции с капиталом. Благодаря этим пожертвованиям СМИ смогут более независимо освещать такие события и показывать, как люди используют биткоин и стейблкоины для выхода из этой ситуации”. – Алекс Глэдстейн, директор по стратегическим вопросам Human Rights Foundation