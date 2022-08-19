При торговле биткоинами многие пользователи ищут инструменты, которые помогли бы им принимать верные решения. К таким полезным инструментам можно отнести индекс страха и жадности, а также индекс доминации биткоина.

Что такое доминация биткоина?

Доминация биткоина — это отношение общей рыночной капитализации биткоина к рыночной капитализации других криптовалют. Другими словами, это показатель присутствия биткоина на криптовалютном рынке. Индекс доминации биткоина рассчитывается по следующей формуле:

Индекс доминации биткоина = рыночная капитализация биткоина/Общая рыночная капитализация криптовалют

Этот индекс позволяет понять, какие криптовалюты сейчас используются и в какой степени. Например, в 2009 году доминация биткоина составляла 100%, ведь тогда биткоин был единственной криптовалютой на рынке. По мере появления новых криптовалют этот показатель снижался. В июне 2022 года доминация биткоина составила 46%, достигнув максимального уровня с октября 2021 года, когда ее показатель был 41%.

На всем протяжении своего существования биткоин неизменно доминирует на криптовалютном рынке. Такой уровень доминации биткоина объясняется не только тем, что он был первой криптовалютой, но и высоким уровнем принятия и использования.

Что влияет на доминацию биткоина?

Как мы уже говорили, доминация биткоина — это отношение рыночной капитализации биткоина к рыночной капитализации криптовалют. Это значит, что на этот показатель влияют цены биткоина и альткоинов.

Цена биткоина

Цена биткоина имеет важное значение, однако стоит отметить, что говоря о цене биткоина, мы также удолжны учитывать и ее колебания. Мы также должны принимать во внимание причины роста или падения курса биткоина.

Давайте вернемся к раннему этапу существования биткоина. Перед появлением многочисленных альткоинов доминация биткоина составляла не менее 95%. По мере появления новых альткоинов цена биткоина росла, но показатель его доминации понижался. Минимальный индекс доминации составил 35%.

Это было в 2017 году, когда на рынке появились первичные предложения коинов (ICO). Участники рынка обратили свое внимание на ICO и вложили свои средства в покупку этих альткоинов. Некоторые из этих альткоинов прекратили свое существование или настолько потеряли в цене, что их ценность более не учитывалась, и это привело к росту доминации биткоина.

Цена альткоинов

Точно так же колебания цены альткоинов влияют на индекс доминации биткоина, поскольку она рассчитывается с учетом этого показателя. По мере распространения альткоинов и роста их цены биткоин начнет терять свои позиции на рынке.

Может показаться, что несколько лет назад альткоинам принадлежала значительная доля рынка, но текущая “криптозима” доказала, что первоначальный успех не гарантирует успех в долгосрочной перспективе. Это также позволило отсеять схемы “накачка и сброс”, ведь резкие скачки курса выявили недобросовестных разработчиков. К сожалению, многие пользователи, вложившие свои деньги в эти альткоины, остались ни с чем.

Это не значит, что альткоины обречены на провал, — просто они не настолько популярны и стабильны, как биткоин. Успех криптовалюты определяется ее практическим применением, и если применение альткоинов ограничено, им будет трудно закрепиться на рынке.

График доминации биткоина

Перед вами график, на котором представлены рыночные доли криптовалют:

Источник: https://coinmarketcap.com/charts/

С помощью этого графика мы можем составить представление о положении биткоина и других криптовалют и проследить их развитие в разные годы. В 2014 году доминация биткоина начала понижаться, так как на рынок вышли новые альткоины. Несмотря на это, биткоин сохранял лидирующие позиции на рынке, преодолевая нестабильность и неопределенность.

Стоит ли полагаться на индекс доминации биткоина при торговле?

Индекс доминации биткоина не является универсальным ответом на все вопросы, связанные с трейдингом. Это просто инструмент, который помогает пользователям принимать более грамотные решения. Его можно сравнить с индексом страха и жадности, который тоже является показателем, отображающим состояние рынка и положение биткоина и альткоинов.

Индекс доминации биткоина остается одним из важнейших инструментов. С его помощью определить поведение рынка, причем для этого не нужны сложные вычисления.

Однако, несмотря каким бы полезным ни был инструмент, практический анализ играет более важную роль. Инструменты — это просто инструменты. Если у нас недостаточно знаний или информации, даже самые лучшие инструменты окажутся бесполезными.

Используйте все доступные инструменты

В конечном счете, самое главное для криптоэнтузиастов — это знать, какие инструменты они могут использовать и как именно. Если вы будете вдумчиво и внимательно анализировать информацию, вы сможете избежать поспешных решений,

но для этого вам нужно будет провести самостоятельную работу. Многие трейдеры тщательно изучают рынки, не используя эти инструменты. Вооружитесь знаниями и примените их на практике, используя доступные вам способы.