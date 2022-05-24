Денежная стоимость всегда очень непредсказуема и переменчива. Сегодня она может вырасти до небес, а завтра — рухнуть на землю. Эти колебания обычно зависят от стабильности экономики, и, к сожалению, неопределенность отражается на сбережениях не самым лучшим образом.

Для сохранения своих сбережений инвесторы чаще всего используют драгоценные металлы, недвижимость и другие ценные активы. Однако есть и другой вариант — стейблкоины, которые способны обезопасить вас от возможных убытков.

Что такое стейблкоин?

Стейблкоин — это цифровой токен или криптовалюта, привязанная к рыночной стоимости другого актива. Стоимость стейблкоина может быть привязана к таким активам, как золото, нефть, газ, или же к таким государственным валютам, как доллары США, евро, иены и т. д.

Как и любая другая криптовалюта, стейблкоины основаны на технологии блокчейн. Они выполняют те же функции, что и обычные деньги и цифровые активы, используемые для денежных транзакций. Стейблкоины относятся к платежным токенам и используются в качестве расчетной единицы, средства обмена и сохранения стоимости.

К самым популярным стейблкоинам относятся Tether (USDT), Dai (DAI), USD Coin (USDC), TrueUSD (TUSD), Paxos Standard (PAXOS) и многие другие.

Однако, в отличие от фиатных валют, которые могут быть очень восприимчивы к инфляции, и других криптовалют, таких как биткоин (BTC) и Ethereum (ETH), известных своей высокой волатильностью, стейблкоины предназначены для поддержания стоимости и обеспечения ценовой стабильности. Для достижения этой цели используется четыре вида стейблкоинов.

Как работают стейблкоины

Стейблкоины используют различные механизмы для привязки своей стоимости. Давайте посмотрим, какие именно.

1. Стейблкоины, обеспеченные фиатной валютой

Этот тип стейблкоина обеспечивается государственной валютой (например, долларом США), часто в соотношении 1:1. Это значит, что каждый полученный вами цифровой коин обеспечен эквивалентом в фиатной валюте. В качестве примера можно привести Tether (USDT), стоимость которого всегда равна 1 доллару США.

Стейблкоины с фиатным обеспечением наиболее популярны и широко используются в криптовалютной сфере. Однако считается, что они уязвимы в плане мошенничества, так как выпускаются централизованными учреждениями и организациями, которые имеют свои правила и протоколы. Поэтому очень важно найти надежного эмитента, если вы хотите конвертировать свои средства в стейблкоины.

2. Стейблкоины, обеспеченные товарами

Эти стейблкоины похожи на предыдущий тип, но они обеспечиваются не фиатной валютой, а другими взаимозаменяемыми активами и товарами. Сюда можно отнести драгоценные металлы и минералы (золото, серебро, алмазы), ценные товары (нефть и газ), дорогую недвижимость и т. д. В качестве примера можно привести венесуэльскую криптовалюту под названием Petromoneda или Петро (PTR), которая обеспечена нефтью.

3. Стейблкоины, обеспеченные криптовалютой

В этом случае обеспечением стейблкоина является не фиатная валюта, а криптовалюта. При этом весь процесс основан на технологии блокчейн и носит децентрализованный характер. Часто такие стейблкоины привязываются к криптовалюте в соотношении 1:2.

В связи с высокой волатильностью криптовалют на каждый стейблкоин приходится больше коинов в качестве обеспечения. Таким образом, резкие колебания цен не влияют на предложение стейблкоинов. В качестве примера можно привести стейблкоин Dai (DAI) на платформе Maker.

Однако из-за сложности криптовалют этот тип стейблкоинов не так популярен, как предыдущие. Кроме того, такие стейблкоины часто считаются “переобеспеченными”, так как для их обеспечения требуется большой объем криптовалюты.

4. Алгоритмические стейблкоины

Эти стейблкоины также называют необеспеченными, так как они не обеспечены фиатной валютой или криптовалютой. Вместо этого они поддерживают свою стоимость с помощью алгоритма или рабочего механизма. За управление спросом и предложением отвечают смарт-контракты, которые также гарантируют стабильность цены стейблкоина.

Алгоритмическая система генерирует новые коины при слишком высокой цене стейблкоина. В противном случае она скупает коины на рынке, чтобы снизить количество стейблкоинов в обращении. Примерами таких стейблкоинов являются Primecoin (XPM) и ныне несуществующий Basis. Этот тип стейблкоинов является самым сложным из четырех, но алгоритмические системы похожи на те, которые центральные банки используют для управления запасами валют.

Почему стейблкоины так важны

Как и другие криптовалюты, стейблкоины выполняют функции обычных денег. Давайте посмотрим, какие у них есть преимущества.

1. Ценовая стабильность

Стейблкойны рассчитаны на то, чтобы сохранять свою стоимость в любое время. Именно поэтому многие криптоэнтузиасты и инвесторы считают их идеальным активом для вложения средств. Стоимость фиатных валют и криптовалют очень сильно колеблется, поэтому стейблкоины как нельзя лучше подходят для тех, кто хочет защитить свои средства от обесценивания. Вы можете вложить свои средства в этот актив и не переживать за убытки, связанные с инфляцией.

2. Конфиденциальность и децентрализация

Будучи криптовалютой, стейблкоины обладают теми же технологическими и другими характеристиками, которые делают цифровые активы (включая биткоин) самыми защищенными в мире. Они работают на основе блокчейна, что позволяет предотвращать двойное расходование и хакерские атаки, поддерживая при этом децентрализованность сети.

3. Программируемость

Стейблкоины можно программировать и адаптировать под потребности пользователей, так как они “в основном состоят из кода”. Например, с их помощью можно разрабатывать программы поощрения или лояльности. Если компания берет стейблкоин за основу своей программы, она может создать приложение, которое позволит пользователям проверять свой баланс в стейблкоинах и заработанное вознаграждение.

Самые популярные стейблкоины на рынке

Теперь, когда вы имеете некоторое представление о стейблкоинах, посмотрим, какие из них сегодня наиболее популярны:

Tether (USDT)

Как можно догадаться из названия, Tether — это стейблкоин, привязанный к стоимости доллара США (1 USD = 1 USDT). В данный момент он занимает третье по популярности место на криптовалютном рынке.



Стоимость: 1,00 USD

Рыночная капитализация: 82 557 675 749 USD



Dai (DAI)

Dai – это стейблкоин на основе Ethereum, который поддерживается и регулируется MakerDAO. Его стоимость привязана к доллару США посредством обеспеченного залогом долга. Это значит, что его резервы хранятся не в долларах США, а в эфирах (ETH) c использованием обеспеченного залогом долга.



Стоимость: 0,9993 USD

Рыночная капитализация: 9 401 706 542 USD



USD Coin (USDC)

USD Coin (USDC) — это стейблкоин, который полностью обеспечивается долларами США, то есть это обеспеченный фиатной валютой стейблкоин с привязкой к стоимости доллара США.



Стоимость: 0,9993 USD

Рыночная капитализация: 50 960 698 150 USD



True USD (TUSD)

Как и другие примеры в этом списке, True USD — это полностью обеспеченный стейблкоин, подтвержденный сетью Ethereum. Его стоимость также привязана к доллару США в соотношении 1:1, как и у других стейблкоинов.



Стоимость: 0,9994 USD

Рыночная капитализация: 1 345 160 168 USD



Pax Dollar (USDP)

Изначально этот стейблкоин торговался под тикером PAX, но позже был переименован в Pax Dollar (USDP). Он также основан на блокчейне Ethereum и привязан к доллару США в соотношении 1:1.



Стоимость: 1,00 USD

Рыночная капитализация: 946 559 515 USD



TerraUSD (UST)

В отличие от других примеров в этом списке, привязка к доллару США в соотношении 1:1 поддерживается через другую криптовалюту — LUNA, которая более волатильна, чем UST.



Стоимость: 0,9997 USD

Рыночная капитализация: 16 730 728 002 USD

*Данные верны на дату написания (11 апреля 2022 года)

Почему стейблкоины так хорошо работают с биткоином

Стейблкоины, способные сохранять свои стоимость, интересны тем, кто хочет защитить свои сбережения. Однако в сочетании с такой популярной криптовалютой, как биткоин, их потенциал возрастает. Таким образом, вы получаете не только инвестиционные возможности с биткоином, но и стабильность с такими стейблкоинами, как Tether.

Именно поэтому мы сделали так, чтобы вы легко могли конвертировать USDT в BTC и обратно на Paxful. Вы сможете не только открыть для себя удивительный мир биткоина, но и защитить свои средства от волатильности с помощью Tether.

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Впервые опубликовано 23 октября 2020 года, обновлено 20 апреля 2022 года