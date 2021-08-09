В преддверии выхода Ethereum 2.0 — обновления, которое должно кардинально изменить эту уникальную криптовалюту, — поднялся ажиотаж, связанный с консенсусным механизмом “Доказательство доли владения” (Proof of Stake, PoS). Переход на систему PoS с механизма “Доказательство выполнения работы” (Proof of work, PoW) — одно из самых долгожданных событий, но некоторые трейдеры с опаской относятся к этой инновации. Мы расскажем, что такое “Доказательство доли владения” и что оно значит для Ethereum.

Для начала давайте посмотрим, что такое консенсусный механизм. Механизмы консенсуса обеспечивают безопасность блокчейнов. Посколько большинство криптовалют носят децентрализованный характер, им нужна система, которая защищала бы их сеть. Распределенные системы и сети используют их в качестве единого источника истины.

Например, в централизованных системах источником истины может быть финансовое учреждение, ответственное за транзакции, однако в децентрализованных системах работа сети поддерживается многими участниками. Чтобы обеспечивать безопасность сети и проверять транзакции, они используют криптографический механизм, который позволяет им достичь консенсуса.

Принцип работы

Чтобы вы лучше поняли, как работает доказательство доли владения, давайте сначала рассмотрим принцип работы PoW. На данный момент система на основе доказательства выполнения работы более распространена и используется в таких популярных валютах, как биткоин (BTC) и текущая версия Ethereum (ETH). Сатоши Накамото выпустил BTC на основе этого алгоритма в 2009 году.

Для такой инновационной технологии, как блокчейн, это был подходящий вариант: система PoW была надежной и безопасной. Она включает в себя два основных компонента: майнеров и электроэнергию. Майнеры — люди, которые поддерживают систему, управляя нодами (компьютерами), — используют вычислительную мощность в форме электроэнергии для решения сложных математических задач. Первый майнер, решивший задачу, получает право добавить блок транзакций в блокчейн, создавая таким образом историю данных в блокчейне на основе PoW. В качестве вознаграждения этот майнер получает биткоины. Это значит, что больше всего заработает тот, у кого больше вычислительная мощность.

Теперь рассмотрим альтернативу PoW — доказательство доли владения. Здесь не задействован компонент майнинга, поэтому подтверждение блоков происходит по-другому. PoW-майнеры используют электроэнергию для майнинга блоков, а PoS-валидаторы делают ставки, чтобы создавать блоки. Они ставят свою криптовалюту в сети, чтобы получить возможность быть выбранными случайным образом и создать блок. Затем другие валидаторы в сети подтверждают блок, и как только он наберет достаточно подтверждений, он добавляется в блокчейн. Вознаграждение получают все участники процесса: как создавшие блок, так и подтвердившие его.

Система на основе доказательства доли владения поощряет надлежащее поведение участников и предусматривает жесткие наказания за нарушения. Валидаторы ставят свои собственные средства, вместо того чтобы оплачивать расходы на электроэнергию и содержание майнинг-ферм.

Ставя свои деньги и выполняя свои обязанности валидатора, вы можете предлагать блоки и подтверждать их, когда подойдет ваша очередь, получая таким образом вознаграждение. Однако если вы не будете выполнять свои обязанности, вы понесете наказание. Предположим, что сейчас ваша очередь предложить или подтвердить блок. Однако вы были не в сети и пропустили свою очередь. Вы не выполнили свои обязанности валидатора, поэтому вы потеряете небольшую часть своей ставки.

Размер взимаемого штрафа зависит от тяжести совершенного проступка. Если вы были не в сети, за это полагается относительно небольшой штраф. Однако если вдруг вы решите атаковать или скомпрометировать сеть, вы потеряете значительную сумму — возможно, всю вашу ставку. Кроме того, вы будете лишены доступа в сеть и больше никогда не сможете быть валидатором. Об этом можно сказать и так: когда у вас забирают всю вашу ставку, это можно сравнить с уничтожением всей майнинг-фермы PoW-майнера, вместо требования оплатить расходы на электроэнергию, затраченную в ходе неудачной атаки.

Усовершенствованная PoS-система

Несмотря на свою безопасность, PoW-система столкнулась с тремя проблемами:

Доступность

Стать участником PoW-сети не так-то просто, учитывая дорогое оборудование и огромные счета за электричество. Создание и подтверждение блоков — чрезвычайно энергоемкий процесс, и поэтому майнеры часто перебираются в страны с более низкими ценами за электроэнергию, что позволяет им больше заработать. Кроме того, государства предусматривают более низкие цены для компаний — это значит, что вам придется основать компанию и купить оборудование, если вы хотите компенсировать свои расходы и усилия.

Майнинг-фермы стоят дорого, к тому же вам придется соперничать с крупными компаниями, у которых есть новейшее оборудование. Именно из-за этих двух препятствий многие не решаются заняться майнингом, чтобы заработать криптовалюту.

При использовании механизма на основе доказательства доли владения энергоемкие майнинг-фермы полностью устраняются из процесса, что делает систему более доступной для криптоэнтузиастов. Однако это не значит, что любой желающий может принять участие в этом процессе: некоторые ограничения все же остаются. Вам все равно приходится ставить свои средства, чтобы стать валидатором. Если вы хотите стать валидатором для PoS-обновления Ethereum (ETH 2.0), вам нужно будет сделать ставку в размере 32 ETH, что в данный момент составляет около 89 000 USD. Однако как и в случае с PoW-сетями, вы можете присоединиться к пулу, чтобы разделить эту сумму с другими участниками.

В PoW-системе вы делитесь своей вычислительной мощностью с майнинг-пулом, а вознаграждение затем распределяется между всеми участниками группы. В PoS-системе тоже есть стейкинг-пулы, объединяющие ставки всех участников, которые не могут или не хотят ставить всю сумму.

Централизация

Поскольку PoW-системы ставят более высокие ограничения, возникает вторая проблема — централизация майнеров. Чем меньше прибыли приносит майнинг, тем меньше людей хотят им заниматься. Таким образом, майнеры формируют две основные группы: крупные объединения, работающие в странах с низкими ценами за электроэнергию, и майнинг-пулы, где вознаграждение делится между всеми участниками.

PoS-сети не требуют больших расходов на электричество и оборудование, поэтому здесь легче стать валидатором: Вам нужно всего лишь поставить небольшую сумму в криптовалюте, установить стабильное подключение к интернету и найти компьютер (или смартфон/планшет). Требования к начинающим вполне приемлемые, поэтому многие могут воспользоваться этой возможностью.

Масштабируемость

В системе на основе PoW блоки создаются последовательно. Каждый блок вмещает определенное количество информации (размер блока). Это значит, что при наличии еще не обработанных транзакций, которые не вмещаются в текущий блок, придется ждать, пока они будут добавлены в следующий блок.

Сами по себе PoS-сети не улучшают масштабируемость. Однако они предлагают структуры, позволяющие реализовать некоторые решение для улучшения масштабируемости (например, шардинг). Шардинг позволяет разделить блокчейн на множество фрагментов — шардов, каждый из которых способен обрабатывать блоки. Благодаря этому несколько блоков может обрабатываться одновременно, поэтому не придется ждать добавления транзакций в последующий блок. При этом такое решение не представляет угрозы для безопасности блокчейна. Например, Ethereum 2.0 разделить блокчейн ETH на 64 шарда. Это означает, что теоретически сеть сможет обрабатывать транзакции как минимум в 64 раза быстрее.

Система будущего?

Консенсусный механизм PoW используется некоторыми крупнейшими криптовалютами, в частности, биткоином и Ethereum. Несмотря на наличие проблем, мы не можем отрицать его уникальность в плане безопасности.

PoS-система выглядит многообещающе, но невозможно точно сказать, что будет после выхода Ethereum 2.0. Доказательство доли владения — это новая технология, которая остается инновационной альтернативой механизму PoW. Будущее этой системы зависит от того, как она проявит себя на практике, так что поживем — увидим!