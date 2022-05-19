На криптовалютном рынке постоянно появляются новые криптовалюты. На момент написания этой статьи (31 января 2022 года) на сайте CoinMarketCap насчитывалось более 17 200 цифровых коинов, причем тысячи из них были созданы на основе блокчейна Ethereum.

Loopring (LRC) — один из коинов, недавно появившихся на криптовалютном рынке. Несмотря на свою относительную молодость, эта криптовалюта уже завоевала популярность среди многих криптоэнтузиастов и инвесторов. “Как такое возможно?” — спросите вы. Давайте узнаем.

Обзор Loopring

Loopring — это протокол, надстроенный на базе блокчейна Ethereum (основного блокчейна, или уровня 1. Иными словами, Loopring представляет из себя протокол сети уровня 2, разработанный для усовершенствования базовой сети (уровня 1). Он повышает эффективность работы пользователей, так как транзакции совершаются быстрее и стоят дешевле.

Представьте, что вы в кинотеатре: такие сети уровня 2, как Loopring, можно сравнить с дополнительным выходом, через который вы можете спокойно выйти из здания, вместо того чтобы протискиваться через единственную дверь. Loopring построен поверх сети Ethereum, позволяя снизить нагрузку на основную сеть.

Разработчики Loopring утверждают, что с помощью этого коина протокол может обрести такую пропускную способность, которая позволит обрабатывать транзакции в тысячи раз быстрее, чем Ethereum. По их словам, Loopring сможет обрабатывать более 2000 транзакций в секунду.

Поскольку транзакции Loopring идут по другому каналу, они быстрее и дешевле, чем транзакции, совершаемые через основную сеть Ethereum. Кроме того, у Loopring есть свой нативный служебный токен с тикером LRC.

Что такое LRC?

LRC — это криптовалюта сети Loopring на основе Ethereum, созданная в 2017 году. Это также коин децентрализованной биржи (DEX) Loopring, основанной в феврале 2020 года. Курс этой криптовалюты, как и всех остальных, постоянно меняется, а общий запас коинов составляет 1 375 076 040 LRC.

В октябре 2021 года LRC обошел другие коины по росту ценности. В ноябре того же года курс LRC достиг максимального значения и составил 3,80 USD за токен. С другой стороны, как мы уже говорили, LRC также является криптовалютой с волатильным курсом. На момент написания статьи курс LRC составляет 0,9000 USD за коин.

Коин LRC примечателен не только своей популярностью и тем, что он представляет один из новейших протоколов в криптовалютной индустрии. LRC обладает и другими характеристиками, о которых вам нужно знать, включая так называемые ZK-rollup.

Loopring ускоряет и удешевляет транзакции Ethereum

Согласно информации на сайте, основные преимущества Loopring включают в себя безопасность, высокую пропускную способность и недорогие транзакции. Давайте кратко рассмотрим эти особенности:

Безопасные процессы — на сайте сказано, что Loopring является “некастодиальным аудируемым протоколом обмена и оплаты с открытым исходным кодом”. Он не требует от участников доверия друг к другу: смарт-контракты ZK-rollup обеспечивают полный контроль пользователей над своими активами.

— на сайте сказано, что Loopring является “некастодиальным аудируемым протоколом обмена и оплаты с открытым исходным кодом”. Он не требует от участников доверия друг к другу: смарт-контракты ZK-rollup обеспечивают полный контроль пользователей над своими активами. Высокая пропускная способность — Loopring обрабатывает платежи и транзакции вне сети партиями в несколько тысяч запросов. Это ускоряет процесс обработки транзакций и устраняет узкое место в основной сети Ethereum.

— Loopring обрабатывает платежи и транзакции вне сети партиями в несколько тысяч запросов. Это ускоряет процесс обработки транзакций и устраняет узкое место в основной сети Ethereum. Низкие комиссии — Поскольку большинство сделок и платежей совершается вне уровня 1 сети Ethereum, расход газа и общие комиссии за транзакции ниже.

Теперь, когда мы узнали самое основное о Loopring, давайте посмотрим, что представляет из себя его движущая сила — ZK-rollup.

ZK-rollup: движущая сила Loopring

ZK-rollup, или доказательство с нулевым разглашением, — это способ конфиденциальной обработки транзакций. С его помощью можно доказать истинность определенного факта, не предоставляя подробную информацию о транзакции.

Это как если бы вы сказали охраннику в казино, что вы совершеннолетний, и он пропустил бы вас, не спрашивая паспорт. Или как если бы вы сели в самолет, не предъявляя посадочного талона.

Доказательства с нулевым разглашением особо важны для криптопротоколов, которые не хотят передавать третьим лицам или властям подробную информацию, если вдруг что-то пойдет не так. Иными словами, они препятствуют утечке или разглашению информации.

Вам, наверное, интересно, как работает ZK-rollup? Он объединяет группы транзакций в одну и проводит их в основной сети, например, на уровне 1 сети Ethereum. Это позволяет снизить расходы и ускорить обработку, так как за один раз обрабатывается множество транзакций.

Разработки продолжаются

Теперь нам известно, что Loopring может “создавать протоколы, инфраструктуру и пользовательские продукты, которые внесут вклад в развитие финансовой индустрии”. Предоставляя возможности для высокоскоростных обменных, платежных и торговых транзакций, Loopring обеспечивает эффективность операций, не ставя под угрозу безопасность сети и своих пользователей.

Этот криптографически защищенный протокол Ethereum будет полезен тем, кто хочет тратить меньше времени, денег и других ресурсов на поддержание безопасности и контроль, и больше — на развитие своего бизнеса и другие инициативы.

Преимущества Loopring не ограничиваются тем, что мы перечислили, поэтому рекомендуем вам также самостоятельно изучить доступную информацию, чтобы разобраться во всех нюансах этого протокола и криптовалюты.