На данный момент в обращении находятся тысячи криптовалют, не считая тех, которые сейчас разрабатываются. А вы когда-нибудь задумывались, как эти новые криптовалюты вышли на рынок?

Конечно, это не относится ко всем криптовалютам, но некоторые из основных криптовалют, включая Ethereum (ETH), появились благодаря первичному предложению коинов (ICO).

Что же такое ICO и как оно работает?

Первичное предложение коинов (ICO) — это своего рода сбор средств для криптовалютных проектов. Люди инвестируют в разработку криптовалюты и взамен получают новые токены. Затем ICO используют собранные деньги для разработки коина.

При запуске первичного предложения коинов публикуется проектный документ, в котором указывается, что из себя представляет проект, какие потребности он сможет удовлетворить, сколько средств на него нужно, сколько токенов останется у разработчиков, какого рода инвестиции принимаются и как долго продлится кампания по привлечению ресурсов. Во время кампании желающие поддержать проект покупают токены, используя криптовалюты или фиатные валюты.

Предположим, что проекту удалось привлечь достаточно средств за определенный период времени (успешное ICO). В этом случае собранные средств пойдут на достижение целей проекта. Однако если собранная сумма будет меньше необходимой (неудачное ICO), средства вернутся к инвесторам.

Первая подобная кампания произошла в 2014 году, когда с ее помощью удалось разработать ETH. После этого стали появляться сотни первичных предложений коинов, нацеленные на сбор средств.

Многие сравнивают ICO с первичными публичными размещениями акций (IPO), и в каком-то смысле это так. Первичные предложения коинов представляют собой криптовалютный эквивалент IPO. Однако цели и обстоятельства у них, как правило, разные. ICO — это скорее механизм привлечения средств, в то время как IPO используются уже существующими бизнесами, желающими получить деньги в обмен на долю в компании.

При покупке акций через IPO вы получаете во владение определенную долю компании. Если же вы покупаете токены через ICO, это не значит, что вы становитесь совладельцем проекта.

Как регулируются ICO?

Первичные предложения коинов регулируются по-разному в разных странах. Например, в США ICO полностью законны. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) использует тест Хауи, чтобы определить, означает ли ICO инвестирование в ценную бумагу. Европейский союз придерживается такого же подхода, как и США.

Тест Хауи определяет, считается ли сделка “инвестиционным контрактом” и, следовательно, подпадает ли она под действие закона и правил о ценных бумагах. Если в результате теста Хауи можно сделать вывод о том, что ICO является инвестиционным контрактом, к нему могут применяться те же положения, что и к другим публичным акциям, что подразумевает регистрацию и строгое соблюдение законодательства о ценных бумагах.

По сути, это значит, что даже при отсутствии формального регулирования ICO SEC все равно может вмешаться. Возьмем, к примеру, случай с Telegram. В 2018-2019 году Telegram Group собрала 1,7 млрд долларов в рамках ICO. Однако Комиссия по ценным бумагам и биржам запретила выпуск криптовалюты, утверждая, что разработчики не зарегистрировали предложение.

В марте прошлого года местный суд Южного округа Нью-Йорка вынес предварительный судебный запрет. В результате этого запрета Telegram должен был вернуть инвесторам 1,2 миллиарда долларов, и выплатить административный штраф в размере 18,5 миллиона долларов.

Какие риски представляет ICO?

ICO сопряжено с определенными рисками для покупателей и организаторов — как, впрочем, и почти все остальное на криптовалютном рынке.

Несмотря на то, что все больше стран пытаются сейчас определить свою позицию по отношению к криптовалютам, этот рынок пока слабо регулируется. Если ICO, в которое вы вложили средства, окажется аферой, или проект потерпит неудачу, вам никто не сможет помочь. С другой стороны, организаторы ICO могут попасть в западню финансового регулирования.

Если вы инвестор, вам следует учесть следующие риски:

Иногда хайп не отражает реальной стоимости актива.

Всегда есть риск того, что ваши средства попадут в руки мошенников или вы станете жертвой схемы “памп и дамп”.

Иногда бывает трудно составить полное представление о ICO до инвестирования в него.

Цена токенов может быть спекулятивной, и их курс может очень резко колебаться.

Кроме того, некоторые проекты не отличаются прозрачностью в плане хода работ и проблем.

Если вы организатор, обратите внимание на следующие риски:

Неопределенность в нормативной базе может привести к дополнительным штрафам, расходам или санкциям.

У вас практически нет информации о держателях токенов.

Вы несете ответственность в ситуациях, когда безопасность проектов оказывается под угрозой и наносит ущерб инвесторам.

С 2018 года интерес к ICO снижается.

И покупатели, и организаторы сталкиваются с рисками и должны тщательно взвесить их, прежде чем вкладывать свои средства.

Как распознать мошеннические ICO

К сожалению, мошенники часто подстерегают ничего не подозревающих жертв, чтобы те вложили свои средства в фальсифицированное предложение. Если вас заинтересовал какой-то проект, обратите внимание на следующие тревожные сигналы:

Разработчики используют поддельные профили в соцсетях или поддельные личности

Проектный документ и бизнес-модель выглядят нереалистично

У проекта нет рабочего прототипа

Разработчики не предоставили четкий план действий

У разработчиков нет соответствующего опыта

Код разработчиков не переносит код на GitHub

Рекламная кампания не вызывает доверия, или о проекте нет положительных отзывов

Разработчики не используют кошелек с безопасным счетом хранения, который позволяет перечислить средства инвесторов разработчикам только при соблюдении определенных условий

Это лишь некоторые из возможных тревожных сигналов, поэтому будьте предельно осторожны при инвестировании.

Не только риски, но и отдача

Действительно, мошеннические первичные предложения коинов не редкость, но это не значит, что нужно избегать все ICO. Среди них есть перспективные проекты, и вам просто нужно изучить всю информацию и узнать, достойно ли ICO вашего доверия. Если вам удастся найти что-то подходящее, вы сможете выйти на рынок одним из первых, и в случае успеха вы получите хорошее вознаграждение!

Обращайте внимание на “звоночки”, чтобы обезопасить себя. Знание — сила, и чем больше вы знаете, тем в большей безопасности будут ваши средства.

* Содержание этой статьи носит исключительно информационный характер. Данную информацию нельзя рассматривать в качестве консультации по юридическим, инвестиционным, финансовым или другим вопросам.