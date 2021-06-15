Paxful представляет новую бонусную программу! Станьте участником программ Paxful Peer и Paxful Trader и получите доступ к новым привилегиям, зарабатывайте биткоины за приведенных пользователей и получайте различные бонусы!
|Программа Paxful Rewards
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|Peer
|Опытный трейдер
|Ambassador
|Трейдер-эксперт
|Associate
💪 Выйдите на новый уровень трейдинга
Присоединяйтесь к программе Paxful Trader и получайте новые привилегии на каждом уровне.
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|Опытный трейдер
|Трейдер-эксперт
|Новый значок, который подтверждает вашу надежность
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|Приоритетная поддержка
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|Приоритетный доступ к новым функциям
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|Возможность сразу открывать споры
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|Ваше предложение может попасть в список рекомендованных
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|Специальные акции для предложений по продаже
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|Создание предложений с оплатой подарочными картами без залога
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|Более высокие лимиты маржи
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|Личный менеджер по работе с клиентами
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|Индивидуальные комиссии
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Участники программы Paxful Trader получают выгодные бонусы и могут еще больше расширить свой торговый потенциал. А знаете, что лучше всего? Все, что вам нужно делать — это торговать.
🤝 Делайте (и зарабатывайте) больше с программой Paxful Peer
Программа Paxful Peer позволяет вам расширить свою криптовалютную сеть и повысить доход, приводя новых пользователей на Paxful. В программе три уровня: Peer, Ambassador и Associate.
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|Peer
|Ambassador
|Associate
|Новый значок, который подтверждает вашу надежность
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|5 USD в BTC за каждого реферала
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|Возможность повысить доход по партнерской программе
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|Приоритетная поддержка
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|Участие в эксклюзивных розыгрышах
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|Ваше предложение может попасть в список рекомендованных
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|Брендированная продукция Paxful
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|Приоритетный доступ к новым функциям
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|Личный менеджер по работе с клиентами
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|150 USD в BTC ежемесячно
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Вызов принят
Готовы достичь новых высот в трейдинге? Подайте заявку на участие в программе Paxful Peer и продемонстрируйте свои предпринимательские способности.
Хотите получить еще больше привилегий? Посмотрите требования ниже и присоединяйтесь к программе Paxful Trader.
Вы можете получить значок опытного трейдера, если отвечаете следующим требованиям:
- Верифицированный аккаунт (вы должны подтвердить личность и адрес)
- Не менее 250 успешных сделок за последние 90 дней
- Высокие показатели поведения*
- Ваш аккаунт не должен быть забанен, заморожен или заблокирован
Чтобы получить значок трейдера-эксперта, вы должны выполнить следующие требования:
- Верифицированный аккаунт (вы должны подтвердить личность и адрес)
- Не менее 1000 успешных сделок за последние 90 дней
- Высокие показатели поведения*
- Ваш аккаунт не должен быть забанен, заморожен или заблокирован
Трейдеры с хорошей репутацией, которые отвечают всем этим требованиям, автоматически становятся участниками программы. Чтобы принять участие в программе Paxful Rewards, необходимо соблюдать Условия предоставления услуг на Paxful.
Хотите взять от жизни самое лучшее? Станьте участником программы Paxful Rewards и начните покорять новые вершины в криптовалютном мире! Желаем удачи!
*Показатели поведения учитывают честность трейдера, своевременную выдачу криптовалюты, соблюдение условий и т. д. Чтобы узнать больше о разрешенных и запрещенных действиях на нашей платформе, прочитайте наши Условия предоставления услуг.