Подарочные карты — один из самых удобных способов для покупки биткоина (BTC). Их легко приобрести, они доступны в различных номиналах, и ими легко торговать. На Paxful вы можете использовать подарочные карты для покупки или продажи криптовалюты. Мы расскажем вам, как извлечь наибольшую выгоду из таких сделок.

Купить BTC с помощью подарочных карт очень просто: все, что вам нужно сделать — это выбрать вид подарочной карты, найти подходящее предложение и открыть сделку. Что касается продажи подарочных карт за BTC, то вы можете заработать на этом большие деньги, и далеко не все трейдеры знают об этом. Хотите узнать, как это работает?

Разница между страницами покупки и продажи

Несмотря на то что оба способа подходят для покупки BTC с помощью подарочных карт, есть большая разница между использованием страницы покупки и страницы продажи.

Мы уверены, что вы уже ознакомились со страницей покупки. Это страница, которая открывается при нажатии кнопки Купить на главной странице. На ней вы можете видеть все доступные предложения. Как мы уже упоминали, эту страницу можно использовать для того, чтобы быстро и легко обменять свои подарочные карты на биткоины. Если вы только начинаете торговать, скорее всего, вам подойдет этот способ, так как он легче.

Несмотря на все удобство использования страницы покупки, у нее есть несколько недостатков. Если у вас еще нет достаточного опыта торговли на платформе, то это даже хорошо, что вы сами выбираете предложение, а продавец помогает вам завершить сделку. Однако опытные трейдеры предпочитают сами контролировать весь процесс. Если вы используете страницу покупки, это значит, что ваш торговый партнер создает предложение, устанавливает маржу и цену. Кроме того, на этой странице преобладают самые популярные подарочные карты, а менее распространенные теряются среди них.

Если вы торгуете со страницы продажи, вы сами контролируете весь процесс. Вы сами устанавливаете цену криптовалюты. Кроме того, в этом случае у вас меньше конкурентов, а ассортимент подарочных карт более разнообразен. Торговля со страницы продажи может быть даже безопаснее, так как это ваше предложение, ваш бизнес — вы сами устанавливаете деловые контакты и сами отвечаете за свои действия.

На странице покупки вы — клиент, и вы можете сразу получить свои BTC. На странице продажи вы — владелец магазина, к которому приходят клиенты. Возможно, продажа подарочных карт займет у вас больше времени, но ваше терпение окупится.

Как использовать страницу продажи

Если вы хотите торговать со страницы продажи, вам нужно создать предложение по покупке. Вот как это делается:

Нажмите Создать предложение в верхней части главной страницы Paxful, выберите вариант Купить биткоин и укажите подарочную карту и валюту. Установите маржу (сколько вы готовы доплатить за BTC), лимиты сделки (минимальную и максимальную сумму, которую вы готовы приобрести) и время на оплату (время, за которое вы совершите платеж). Настройте свое предложение, указав теги , комментарии, требования к торговому партнеру и ваше местоположение (при желании). Составьте условия предложения и инструкции к сделке , чтобы продавцы биткоинов знали, как вы планируете оплачивать покупку. Создайте предложение, не отходите далеко от компьютера и ждите клиентов.

По сути дела, использование страницы продажи — это обратное воспроизведение процесса покупки BTC. Это может показаться немного сложным, особенно для новичков, но на самом деле это проще, чем вы думаете. Попробуйте и убедитесь сами!

Используйте то, что вам подходит

Купить биткоины можно двумя способами, но это не значит, что вы должны выбрать только один из них и всегда его придерживаться. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Вы можете использовать оба способа одновременно для разных подарочных карт — выбор за вами.

Видео: как использовать страницу продажи

Когда дело доходит до торговли на Paxful, нужно пробовать разные методы. На платформе так много разных способов покупки и продажи, что вам нужно попробовать все, чтобы найти самый лучший и эффективный. А пока посмотрите страницу продажи. Кто знает, может быть, именно этот способ позволит вам открыть новые возможности для заработка.