В ответ на увеличивающийся спрос в мире, Paxful становится первой глобальной P2P платформой, предлагающей покупать и продавать золото в обмен на биткоин.

Добавление возможности торговли биткоином за золото к многочисленным другим средствам оплаты проходит в поворотное время для криптосообщества, трейдеров и мира в целом. Добавляя доступ к самому популярному и высоко ценящемуся активу в мире, Paxful предоставляет своим пользователям возможность производить быстрые и простые транзакции с золотом. Этот шаг компании будет способствовать дальнейшему сокращению разрыва между традиционными и цифровыми финансами.

Компания Paxful следует своей миссии предоставлять доступ к финансовым услугам всем и везде глобально посредством биткоина. Платформа в настоящее время поддерживает более 300 различных способов оплаты биткоина, включая цифровые кошельки, банковские переводы, подарочные карты, оплату наличными и десятки других уникальных методов оплаты. Золото во все времена считалось безопасным активом для инвестиций и особенно ценится в кризисные времена за свою высокую ликвидность повсеместно в мире.

«Мы оценили спрос на покупку и продажу биткоина за золото, и этот спрос оказался на удивление высоким» – сказал Рэй Юсеф, CEO и со-основатель Paxful. «Продавцы на нашей платформе выразили большой интерес к добавлению золота как нового платежного инструмента. Золото использовалось для сохранения сбережений тысячелетиями, и его важность для экономики не утратила своего значения. Мы верим, что с добавлением золота как средства оплаты на нашу платформу мы продолжаем следовать миссии компании Paxful – предоставление доступа к финансовым услугам всем, что особенно важно в таких регионах, как Африка, где высокая концентрация золота на руках позволит людям проще приобретать биткоин, чего, возможно, они не смогли бы сделать раньше».

«В каком-то смысле это символично – торговать золотом в паре с его виртуальным воплощением, биткоином», – добавил Рэй Юсеф.

Покупка и продажа золота на Paxful работает так же, как и любой другой платежный способ на нашей платформе. Пользователь, владеющий золотом, может приобрести биткоин у продавца, который принимает такой способ оплаты, и наоборот. В соответствии с нашей программой Противодействия отмыванию денег, Paxful требует верификацию пользователя и его адреса при достижении объема транзакции с золотом на объем 50 долларов США и выше. Биткоин при этом остается на счете хранения на платформе Paxful на протяжении всей сделки, а физическая доставка золота продавцу биткоина должна быть осуществлена в течение 21 дня с момента заключения сделки.