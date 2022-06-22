В индустрии финансов и технологий постоянно появляются новые криптовалютные компании, платформы и организации — особенно сейчас, когда биткоин и другие цифровые валюты уверенно набирают популярность. Если вы относите себя к криптоэнтузиастам, желающим проникнуть в тайны криптовалютного мира, вас могут заинтересовать посвященные биткоину мероприятия и конференции, которые пройдут в 2022 году.

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Криптовалютные мероприятия и конференции в 2022 году

Февраль, 2022

Познакомьтесь с другими трейдерами Paxful и криптоэнтузиастами со всего мира! Благодаря разнообразным вебинарам, конференциям и встречам вы сможете узнать больше о работе платформы Paxful и о торговле биткоинами, а также раскрыть секреты криптоиндустрии. Мероприятия Paxful проходят в Индии, Нигерии, Сальвадоре и Колумбии.

Это познавательное мероприятие пройдет в отеле Marriott в Кембридже (Бостон, Массачусетс) и будет транслироваться онлайн для всех желающих. Участники обсудят такие темы, как регулирование криптовалютной индустрии, Web 3, инструменты, обеспечивающие доступность финансовых услуг, микрокоммерция и многое другое.

AntiMeetup — уникальное мероприятие, на котором вы можете узнать секреты криптовалютного мира и задать вопросы лучшим специалистам в этой области. Мероприятие пройдет в отеле Grand Hotel во Львове (Украина).

Март, 2022

FinTech Festival India 2022 — это серия из 10 гибридных микромероприятий, которые будут проходить с июля 2021 года по февраль 2022 года в разных городах Индии. Основное событие запланировано на 1-3 марта онлайн и на 20-22 июля — в офлайн-формате.

Это мероприятие помогает участникам раскрыть потенциал индустрии финансов и технологии в Индии и предоставляет инвесторам и финтех-энтузиастам возможности выхода на индийский рынок.

На этом бесплатном онлайн-мероприятии, организованном Гаррисбергским университетом науки и техники, будут обсуждаться такие темы, как предпринимательские и инвестиционные стратегии, будущее финансовой индустрии, гейминг, киберугрозы и другие интересные вопросы, связанные с блокчейном и криптоиндустрией.

MetaWeek — это недельное мероприятие, которое включает в себя основную 2-дневную конференцию и дополнительные мероприятия. MetaWeek пройдет в конференц-центре и отеле Le Meridien Dubai. Участники обсудят все особенности метавселенной и различные финансовые и нефинансовые способы применения технологии блокчейн.

2-дневное циклическое мероприятие, организованное специально для интересующихся блокчейном и криптовалютой. Участники могут посетить мероприятие лично по адресу Złote Tarasy, Złota 59, Варшава (Польша) либо присоединиться в онлайн-формате. Для более чем 35 спикеров будет обеспечен синхронный перевод презентаций на польский и английский языки.

Данное мероприятие посвящено таким новым технологиям, как блокчейн, технология распределенного реестра (DLT) и интернет вещей (IoT). Встреча Global Tech Innovation Summit пройдет в отеле Sofitel Dubai The Obelisk. Она включает в себя бизнес-сценарии, воодушевляющие презентации, экспертные дискуссии, обсуждение технологических вопросов, неформальные беседы о криптовалюте, представление бизнес-планов для стартапов, конкурсы и призы и многое другое.

Global Trade Review’s GTR Africa 2022 — одно из самых значительных криптовалютных событий на территории Черной Африки. Оно пройдет в Кейп-Тауне (ЮАР) и будет посвящено последним тенденциям и событиям, влияющим на торговлю, экспорт и финансирование инфраструктуры Африки.

Это 2-дневное онлайн-мероприятие включает в себя шесть эксклюзивных вебинаров с 25 специалистами отрасли и отлично подходит для участников финансового рынка. Вы сможете услышать самые интересные истории от представителей платежной, инвестиционной и блокчейн-индустрии.

2-дневная виртуальная конференция с интересными дискуссиями, презентациями и беседами о последних тенденциях и изменениях в сфере криптовалют и блокчейна как в Африке, так и в других странах. Самые авторитетные эксперты и первопроходцы мировой криптоиндустрии примут участие в этом мероприятии, которое предоставит вам возможность завязать полезные знакомства и получить необходимую информацию.

London Artificial Intelligence (AI) Finance — это конференция “3 в 1”, которая включает в себя три потока, посвященные искусственному интеллекту в сфере финансов, регуляторных технологий и страхования. Вы можете присоединиться к любому потоку лично по адресу Venues 155 Bishopsgate Liverpool St., London EC2M 3YD или посмотреть прямую трансляцию.

Участники этого мероприятия обсудят животрепещущие темы финтех-индустрии в рамках интерактивных сеансов и перспективной повестки дня. Самые выдающиеся эксперты поделятся своим опытом и мнением о будущем финансовой отрасли. Finance Today Summit пройдет в отеле Dubai Mall.

World Blockchain Summit — это 2-дневная конференция, которая уделяет основное внимание криптовалютам, децентрализованным финансам, невзаимозаменяемым токенам (NFT), метавселенной, системам web 3.0 и их всеобъемлющему влиянию на торговлю, культуру и жизнь общества. Мероприятие пройдет в отеле Atlantis, The Palm в Дубае.

2-дневный саммит, который пройдет в QEII Centre в Лондоне и будет включать в себя вдохновляющие речи, экспертные дискуссии, тематические исследования и неформальные беседы о трансформации банковской и платежной систем.

Мероприятие Virtual NFT Confex заинтересует художников, музыкантов, певцов, известных личностей, специалистов в области технологий и криптоэнтузиастов. Оно посвящено настоящему и будущему NFT и их использованию в разных сферах и отраслях.

Глобальное интерактивное B2B-мероприятие, посвященное вопросам валютного рынка. Оно пройдет в Лимассоле, Кипр, и будет доступно в онлайн-формате. Эксперты обсудят состояние финансовых рынков, лицензирование, законы и нормативные требования, будущее платежных экосистем, криптовалютную интеграцию на рынке валют и финансовом рынке и многие другие вопросы.

Апрель, 2022

В этой 2-дневной конференции примут участие ведущие специалисты, энтузиасты и экспоненты индустрии. CryptoWorldCon исследует миры блокчейна и криптовалюты, майнинга и технологий, недвижимости и финансов, а также новой технологической революции. Мероприятие пройдет в центре James L. Knight Center в Майами (Флорида).

Supermoon Camp — это 5-дневная конференция для блокчейн-инноваторов и энтузиастов, призванная способствовать глобальному распространению криптовалют. Благодаря содержательным дискуссиям и интересным мероприятиям эта конференция позволяет привлечь внимание общественности к новым технологиям и вдохновляет на достижение экономической свободы. Мероприятие пройдет на роскошной вилле в Майами.

Это мероприятие называют “4-дневным паломничеством для тех, кто стремится к большей свободе и независимости”. В мероприятии Bitcoin 2022, которое пройдет на Miami Beach, примут участие ведущие эксперты и криптоэнтузиасты. Оно будет включать в себя день индустрии, основную конференцию и музыкальный фестиваль Sound Money Fest.

Эта конференция объединит самых выдающихся игроков метавселенной, а также представителей искусства, индустрии безопасности, гейминга, люксовой индустрии и спорта для обсуждения потенциала NFT и их способности формировать бизнес-парадигму будущего. Она пройдет в Palais Brongniart (бывшая французская фондовая биржа) в Париже, Франция.

Эта встреча считается глобальной блокчейн-экосистемой в Париже. Для участия в захватывающих и информативных дискуссиях приедут самые яркие представители индустрии, инноваторы, создатели, регуляторы, предприниматели и крупные инвесторы. Мероприятие пройдет в Palais Brongniart (бывшая французская фондовая биржа) в Париже, Франция.

2-дневное мероприятие, которое пройдет в Хорватии и будет доступно в онлайн-формате. Оно посвящено метавселенной, DeF и криптовалютной революции. В Blockdown 4.0 примет участие руководитель и соучредитель Akoin Akon, мэр Майами Фрэнсис Суарез, соучредитель Chainlink Сергей Назаров и многие другие гости.

Данное мероприятие организовано, чтобы объединить всю экосистему стартапов. Финтех-неделя в Нью-Йорке будет включать в себя различные события, посвященные финтех-проектам, конференции и встречи за круглым столом, доступные по приглашению. Мероприятие пройдет в Нью-Йорке и будет транслироваться онлайн.

Эта конференция представляет собой одно из крупнейших мероприятий в области блокчейна, криптовалюты и майнинга. Она пройдет в концертном зале Music Media Dome в Москве (Россия), и ее участники будут обсуждать такие темы, как блокчейн-технология, криптовалюты и токенизация, майнинг и консенсусные алгоритмы и успешные криптовалютные стартапы.

Май, 2022

Blockchain Fest — это интерактивное гибридное мероприятие в Европе, где обсуждаются вопросы, связанные с блокчейном, биржами, криптовалютами, DeFi, NFT, майнингом, геймингом, азартными играми, онлайн-платежами и инвестициями. Эта 2-дневная конференция пройдет в Лимассоле, Кипр.

Вы можете лично принять участие в этом мероприятии, если находитесь в Дубае, или посмотреть прямую трансляцию. На нем обсуждается влияние облачных технологий, ИИ, больших данных, интернета вещей и блокчейна на деятельность компаний. Вы сможете узнать больше о том, в каком состоянии находятся эти технологии на Ближнем Востоке и какие возможности они открывают.

Эта 2-дневная выставка на тему “Как объединить экосистему блокчейна” пройдет в конференц-центре Santa Clara в Калифорнии, США. Участники смогут обсудить такие интересные темы, как ИИ и большие данные, технологии интернета вещей, кибербезопасность, облачные технологии, периферийные вычисления и многое другое.

Это 3-дневное гибридное мероприятие, которое наглядно демонстрирует, как можно использовать технологию блокчейн для защиты окружающей среды, получения безопасных и суверенных удостоверений личности, а также для обеспечения экономического роста. Вы можете присоединиться онлайн или посетить мероприятие лично в отеле The Mayflower Hotel в Вашингтоне, США.

Июнь, 2022

Одно из самых интерактивных гибридных мероприятий в Юго-Восточной Азии. На нем поднимаются вопросы, связанные с блокчейном, биржами, криптовалютами, DeFi, NFT, майнингом, геймингом, азартными играми, онлайн-платежами и инвестициями. Эта 2-дневная конференция пройдет в Marina Bay Sands в Сингапуре.

Это мероприятие называют “первым технологически агностическим саммитом, полностью посвященным оракулам”. На нем рассматриваются такие вопросы, как приложения Defi, динамические NFT, токенизированные физические активы, параметрическое страхование, децентрализованная идентичность и многое другое. Мероприятие, рассчитанное максимум на 200 участников, пройдет в Берлине, Германия.

DeFi Summit — виртуальный фестиваль, первый день которого полностью посвящен NFT. За ним следуют два дня конференций — демонстрационный день DeFi, представляемый Lauchpool, и Decentraland After Party.

NFT NYC — важное ежегодное событие, посвященное невзаимозаменяемым токенам. В этом году оно будет включать в себя познавательные выступления спикеров, призовой день NFT, день Happy Hour и практические демоверсии.

Европейская конвенция по блокчейну (European Blockchain Convention) — одно из самых значимых мероприятий в сфере блокчейна в Европе. В этом году посетители мероприятия, которое пройдет в Барселоне, Испания, смогут увидеть выступления более чем 100 спикеров, принять участие в дискуссиях, семинарах и неофициальных беседах о текущем состоянии технологии блокчейн, криптовалют, DeFi, NFT и web3.

Июль, 2022

NFT Expoverse пройдет в Los Angeles Convention Center в Калифорнии, США. Это 3-дневное мероприятие продемонстрирует неизбежное принятие технологии блокчейн и его влияние на нашу жизнь.

Сентябрь, 2022

Это 2-дневное мероприятие пройдет в выставочном центре Oman Convention and Exhibition Centre в Маскате, Оман. Этот саммит способствует многостороннему диалогу, предоставляя возможности для установления контактов и ведения бизнеса, разработки рыночных стратегий и поиска решений для формирования будущего технологии.

Это 2-дневное мероприятие пройдет в конференц-центре RAI Amsterdam Convention Centre в Амстердаме, Нидерланды. Ведущие специалисты и профессионалы примут участие в выставке на тему “Как объединить экосистему блокчейна”, чтобы обсудить ИИ и большие данные, облачные технологии, интернет вещей, периферийные вычисления, кибербезопасность и многое другое.

Этот 2-дневный форум уделяет основное внимание цифровому налогообложению, финансовым преобразованиям, трансфертному ценообразованию, технологиям в разных странах и т. д. В форуме, который пройдет в Праге, Чехия, примут участие ведущие специалисты отрасли.

Это мероприятие объединит криптовалютных экспертов, предпринимателей, разработчиков, инвесторов и энтузиастов, предоставив им возможности для установления полезных знакомств. Token2049 — первоклассное отраслевое мероприятие, которое ежегодно проходит в Сингапуре и Лондоне. В этом году местом проведения станет Marina Bay Sands в Сингапуре.

Октябрь, 2022

Пятое по счету мероприятие Big Data and AI World Singapore пройдет в Marina Bay Sands в Сингапуре. В рамках этого мероприятия технические специалисты и предприниматели смогут наладить контакты с экспертами, найти новые решения и получить необходимые услуги, которые позволят им достичь желаемых результатов.

Ноябрь, 2022

Это мероприятие организовано Университетом Никосии — одним из лидеров в изучении и анализе блокчейна, где можно получить степень в области блокчейн-технологии (магистр наук в области цифровых валют). На сайте учреждения скоро будет доступна новая информация о планируемых мероприятиях.

Это первое ежегодное событие, целью которого является привлечь внимание к проблемам финансовой экосистемы Африки. Ведущие представители отрасли посетят это мероприятие, чтобы поделиться своими знаниями, опытом и планами в отношении финансовго будущего региона.

Декабрь, 2022

Это 2-дневное виртуальное мероприятие, направленное на решение основных проблем индустрии, поиск новых продуктов и технологий, обмен опытом в рамках высококлассных презентаций от экспертов и профессионалов, проведение интерактивных экспертных дискуссий, а также разбор конкретных примеров специалистами европейского финансового сектора.

Вы готовы погрузиться в криптовалютный мир?

Криптовалюта и блокчейн приобретают все большую популярность в разных отраслях по всему миру. Неудивительно, что список ежегодных мероприятий и конференций, посвященных биткоину и криптовалюте, постоянно пополняется. Мы упомянули лишь некоторые форумы и встречи, которые могут вас заинтересовать. Если вы уже решили, какие из них собираетесь посетить, не забудьте отметить их в своем календаре!