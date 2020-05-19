Если вы уже не новичок в торговле криптовалютами, то вам наверняка известно, что для покупки и продажи биткоинов используются кошельки. А если вы по-настоящему опытный трейдер, то при заключении сделок вы всегда ставите безопасность на первое место.

Сейчас цифровых кошельков стало так много, что неискушенные трейдеры не знают, что выбрать. Кошельки бывают кастодиальные и некастодиальные, горячие и холодные, аппаратные и программные — просто глаза разбегаются! Но сегодня мы поговорим об одноключевых кошельках и кошельках с мультиподписью.

Одноключевые кошельки

Одноключевые кошельки — это стандартные кошельки, которые встречаются повсеместно. В их основе лежит шифрование с открытым ключом.

Говоря простыми словами, одноключевые кошельки используют открытые и закрытые ключи. Открытый ключ — это код, позволяющий пользователям получать средства путем шифрования транзакций, в то время как закрытый ключ служит для их расшифровки. Закрытые ключи обеспечивают безопасность вашего аккаунта, ведь доступ к нему может получить только тот, у кого есть соответствующий закрытый ключ.

По сути дела, для работы с одноключевым кошельком требуются учетные данные только одного человека — владельца закрытого ключа. Это значит, что он может по своему желанию подписывать транзакции и перечислять коины, и для этого ему не нужно согласие другого лица.

Кошелек с мультиподписью

Multisig-кошелек (кошелек с мультиподписью) позволяет нескольким лицам подписывать документы и транзакции. Мультиподпись — это цифровая подпись, которая состоит из нескольких отдельных подписей.

Эта технология зародилась не в криптовалютной среде, но в 2012 году она была впервые использована для биткоин-адресов, а на следующий год появились кошельки с мультиподписью.

Представьте себе сейф с двумя замками, причем один ключ хранится у вас, а другой — у вашего друга. Чтобы открыть сейф, вам понадобится использовать оба ключа одновременно. Это значит, что никто из вас не может открыть сейф в одиночку, без присутствия второй стороны.

Если рассматривать эту технологию в криптовалютном контексте, то вы можете получить доступ к средствам на криптовалютном кошельке, только если это согласовано с другими участниками группы. Это обеспечивает более надежную защиту кошелька. Даже если один частный ключ от кошелька с мультиподписью потеряется или будет украден, ваши средства все равно будут в безопасности.

Multisig-кошельки используют различные комбинации подписей. Например, кошелек типа “2-из-3” означает, что для доступа к средствам требуется согласие двух участников из трех. Также бывают кошельки с комбинацией 2-из-2, 3-из-3, 3-из-4 и другие.

Почему стоит использовать multisig-кошелек?

Кошелек с мультиподписью не только защищает ваши средства. Его можно использовать и для других целей.

Например, вы можете создать собственную систему двухфакторной аутентификации. Один ключ вы можете хранить на ноутбуке, а другой — на мобильном телефоне. Доступ к этому кошельку сможет получить только тот, у кого есть оба ключа. Однако вы должны убедиться, что ваши ключи находятся в безопасности, так как если вы потеряете один из них, вы потеряете и доступ к своим деньгам (особенно если у вас кошелек типа “2-из-2”). Если вы планируете использовать кошелек с мультиподписью для холодного хранения средств, лучше использовать комбинацию “2-из-3” и хранить ключи в надежном месте. Вы даже можете оставить один из ключей другу или родственнику, которому вы доверяете.

Кошельки с мультиподписью могут также использоваться для транзакций, которые проводятся через счет хранения. Например, Дэйв хочет купить у Кары товар или услугу. Они договорились, что их общий друг Дэни будет арбитром в этой сделке. Сначала Дэйв внесет деньги на счет хранения. После того как Кара предоставит Дэйву товар или услугу, они оба подписывают транзакцию и завершают сделку. В случае спора Дэни может создать свою собственную подпись и передать ее Дэйву или Каре, в зависимости от того, кого он считает правым.

Multisig-кошельки подходят для компаний, которые используют один кошелек для всех своих транзакций. В этом случае доступ к средствам компании имеет только совет директоров или группа лиц, ответственных за финансы организации. Они могут воспользоваться комбинацией 4-из-7, что предполагает исполнение решений большинства.

Что лучше: одноключевые кошельки или кошельки с мультиподписью?

Теперь, когда вы знаете, что из себя представляют оба типа кошельков, какой из них выбрать? Давайте рассмотрим их плюсы и минусы.

Одноключевые кошельки быстрее и проще в использовании по сравнению с multisig-кошельками, но это не всегда хорошо. Если вдруг вы потеряете свой ключ, вы потеряете и доступ к своим средствам. Кроме того, в системе таких кошельков есть слабые места, которыми могут воспользоваться киберпреступники.

Как мы уже упоминали, кошелек с мультиподписью лучше подходит для криптовалютных компаний. Если деньги компании защищены только одним частным ключом, они находятся в серьезной опасности.

Мультиподпись позволяет обезопасить ваши средства, но это не значит, что такие кошельки лишены недостатков. Они не слишком подходят для начинающих, так как для работы с ними нужны определенные технические знания (особенно если вы не хотите задействовать посредников). Кроме того, эта технология появилась сравнительно недавно, и, возможно, мы в скором времени узнаем и о других ее несовершенствах.

Технология не стоит на месте

После появления технологии мультиподписи многие криптобиржи взяли ее на вооружение. Одним из первопроходцев в этой области стала компания BitGo, партнер Paxful. По мере развития науки и технологии появляются новые способы применения биткоинов, и мы уверены, что впереди нас ждут многие другие открытия.