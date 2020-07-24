Многие миллениалы слышали о биткоинах, и многие даже владеют ими, но если вы заговорите о биткоинах с кем-то, кому меньше 20 или больше 50 лет, они могут вас не понять. Ваши дети слишком малы, чтобы думать о деньгах, а ваши бабушки и дедушки слишком привыкли к банкам и местной валюте, чтобы начать доверять “интернетным деньгам”. Не переживайте, мы объясним вам, как можно пробудить в них интерес к биткоину.

Что такое биткоин и технология блокчейн?

В интернете чаще всего встречается стандартное определение биткоина, согласно которому “биткоин — это децентрализованная цифровая валюта без центрального банка или администратора, которую пользователи могут отправлять друг другу в рамках пиринговой сети без участия посредников. Блокчейн — это постоянно растущий список записей (блоков), которые связаны между собой при помощи криптографии. Каждый блок содержит криптографический хеш предыдущего блока, временную метку и данные о транзакции”.

Это может быть сложновато не только для детей, но даже для взрослых.

Давайте поиграем 🎲

Вместо этого мы можем объяснить, что такое биткоин, используя игровой подход. Например, Алекс, Бен, Синди и Дейзи решили поиграть в “Монополию” дома у Синди. Но на прошлых выходных приезжали кузены Синди и куда-то подевали все бумажные деньги! Поэтому игроки решили отслеживать денежные потоки, записывая каждый платеж на бумаге.

Спустя несколько раундов записи могут выглядеть так:

Алекс Бен Начал с $50

Заплатил Бену $10 –> $40

Заплатил Синди $20 –> $20 Текущий остаток: $20 Начал с $50

Получил от Алекса $10 –> $60

Заплатил Дейзи $30 –> $30

Получил от Синди $30 –> $60 Текущий остаток: $60 Синди Дейзи Начала с $50

Получил от Бена $40 –> $90

Получила от Алекса $20 –> $110

Заплатила Бену $30 –> $80 Текущий остаток: $80 Начала с $50

Получила от Бена $30 –> $80

Заплатила Синди $40 –> $40 Текущий остаток: $40

Участники группы сверяют записи каждые 15 минут, чтобы убедиться, что все верно и никто не пропустил платеж. Это очень важно, ведь игроки должны убедиться, что никто не обманывает, записывая себе несуществующие платежи.

Пример неточной записи может выглядеть так (обратите внимание на текущий остаток Бена и Синди):

Алекс Бен Начал с $50

Заплатил Бену $10 –> $40

Заплатил Синди $20 –> $20 Текущий остаток: $20 Начал с $50

Получил от Алекса $10 –> $60

Заплатил Дейзи $30 –> $30

Получил от Синди $300 –> $330 Текущий остаток: $330 Синди Дейзи Начала с $50

Получил от Бена $40 –> $90

Получила от Алекса $20 –> $110

Заплатила Бену $300 –> -$190 Текущий остаток: -$190 Начала с $50

Получила от Бена $30 –> $80

Заплатила Синди $40 –> $40 Текущий остаток: $40

Бен утверждает, что Синди заплатила ему не $30, а $300, то есть получается, что он выиграл, а Синди обанкротилась. Именно поэтому игроки должны сверять свои записи каждые 15 минут, чтобы убедиться, что все верно.

👉 Вам ничего не напоминает такая игра в “Монополию”? Конечно, она имеет много общего с блокчейном:

Записи о платежах — это блоки информации

Бумажные записи — это сеть компьютеров, которые делятся данными об одинаковых транзакциях

Проверка через каждые 15 минут — это получение подтверждений и криптографический хеш предыдущего блока

Алекс, Бен, Синди и Дейзи — участники пиринговой криптовалютной сети. В платежах не участвуют банки или какие-либо центральные органы.

Для бэби-бумеров деньги имеют особое значение

Многие бэби-бумеры и их родители в свое время зарабатывали деньги потом и кровью, поэтому старшее поколение предпочитает иметь реальные, а не цифровые деньги.

Однако есть одна вещь, которая одинаково ценна для всех поколений — золото. Биткоин многим кажется слишком абстрактным, но о золоте все знают, что оно способно сохранять свою ценность.

Поэтому вы можете сказать своим бабушкам, что теперь они могут купить биткоин за золото. Значение криптовалюты по сравнению с золотом постоянно растет, а ведь золото, пожалуй, является самым материальным выражением ценности. Возможно, тогда они заинтересуются и согласятся вас выслушать?

Зачем нужны биткоины?

Биткоин можно использовать для самых разных целей. В развитых странах его используют для инвестиций, а в развивающихся — для защиты своих средств от инфляции или для денежных переводов в другие страны.

Можно объяснить это еще проще.

Допустим, 10-летняя Элис хочет продать книгу, которую она больше не читает. Она загрузила фотографию книги на торговую онлайн-платформу и указала цену. Ей удалось быстро продать эту книгу, но она недовольна тем, что со всех продавцов взимается комиссия в размере 10%. Почему бы нам не сказать Элис, что с помощью блокчейна она сможет продать книгу напрямую покупателю, и ей не придется платить 10% посреднику?

Посмотрите, как три сотрудницы Paxful попробовали объяснить, что такое биткоин, своим детям.

Вы также можете сказать своим детям, бабушкам и дедушкам, что с помощью криптовалюты можно отправлять деньги родителям-пенсионерам, которые живут в другой стране. Вам необязательно нести свои деньги в банк и платить грабительские комиссии. Кроме того, ваши родители смогут получить перевод спустя считанные минуты, и им не придется ждать несколько дней или даже недель.

Что ожидает биткоин?

За 11 лет своего существования биткоин продемонстрировал, как криптовалюта может изменить мировой финансовый ландшафт. Жители таких стран, как Нигерия, Колумбия, Индия и Венесуэла, наиболее активно заключают сделки на Paxful, так что эти страны, скорее всего, смогут еще больше раскрыть потенциал биткоина.

Биткоин начинают принимать во многих магазинах и ресторанах в самых разных уголках мира, а растущее число биткоин-банкоматов свидетельствует о том, что криптовалюта укрепляет свои позиции.

У биткоина есть будущее. Давайте поддержим его и расскажем о нем другим!

А как вы рассказывали о биткоине представителям других поколений? Поделитесь с нами своим опытом!