Курс криптовалют, в особенности биткоина, продолжает бить все рекорды, и вполне естественно, что людям заинтересовались причинами этого явления. Хотя биткоин (BTC) является самой популярной криптовалютой, пришло время обратить внимание и на восходящую звезду — Ethereum (ETH).

На момент написания статьи цена Ethereum находится чуть выше отметки 1300 USD. Мы расскажем вам, что именно влияет на его курс.

Факторы, влияющие на цену криптовалюты

Прежде чем говорить о факторах и стоимости Ethereum, давайте посмотрим, от чего зависит цена криптовалют в целом.

Спрос и предложение

Начнем с самого простого. Закон спроса и предложения — это устоявшаяся экономическая теория, которая объясняет взаимоотношения между покупателями и продавцами какого-либо ресурса.

Проще говоря, если предложение криптовалюты низкое, а спрос на нее высокий, цена растет. Если же спрос на криптовалюту низкий, а предложение высокое, цена падает.

Правила и нормы

Власти разных стран по-разному относятся к криптовалюте, и их позиция может отразиться на цене. Если власти стараются ограничить криптовалюту, курс может упасть. Однако верно и обратное: если правительство положительно относится к криптовалюте, ее цена, скорее всего, пойдет вверх.

Экономическое положение

Такие криптовалюты, как биткоин, отлично подходят для защиты сбережений, особенно в странах, переживающих экономические трудности. Во время экономического кризиса люди ищут другие активы, чтобы сохранить свои средства. Иными словами, экономическая ситуация в разных странах может оказать значительное влияние на криптовалютный курс.

СМИ

СМИ — это эффективный инструмент, способный как помочь, так и навредить криптовалютам. СМИ могут в определенной степени контролировать настроение инвесторов. Если пресса начнет расхваливать криптовалюту, это привлечет новых инвесторов. Если же о криптовалюте будут отзываться неодобрительно, это может отпугнуть даже преданных сторонников.

СМИ также могут влиять на цену в образовательном плане: предоставляя объективную информацию о криптовалюте, они могут подтолкнуть трейдеров к совершению определенных действий. Стоит также отметить, что рост цены биткоина часто положительно сказывается на цене других криптовалют.

Факторы, определяющие цену Ethereum

Возможно, вы задаетесь вопросом: “Почему Ethereum дорожает именно сейчас?”

Дело в том, что Ethereum не похож на другие криптовалюты. Он представляет собой поддерживаемый пользователями продукт на основе реестра и отличается прозрачностью: любой участник может видеть всю историю транзакций. По мере расширения сети и притока новых пользователей в игру вступают новые факторы, влияющие на цену.

Хардфорки

Напомним вам, что такое хардфорк Ethereum — по сути, это обновление, которое придает определенному блокчейну новые технические характеристики. Это обновление разделяет новый и старый блокчейн, создавая таким образом совершенно новую криптовалюту.

Чтобы все работало как надо, любой участник, который предоставляет свою вычислительную мощность для сети, должен согласиться неукоснительно соблюдать протокол. Когда участников становится больше, между ними могут возникать разногласия по вопросам управления сетью. В результате некоторые пользователи отказываются обновлять свои системы и остаются на старом блокчейне. Хотя многие пользователи старого протокола со временем уходят, хардфорки могут стать причиной волатильности. Предположим, что у нас есть обновление, которое позволяет майнерам получать большее вознаграждение за обработку блоков. Такое обновление может привести к инфляции и в конечном счете к падению цены.

Поскольку Ethereum недавно перешел с системы “Доказательство выполнения работы” (Proof of work) на систему “Доказательство доли владения” (Proof of stake), пользователям нужно подождать и посмотреть, как это отразится на ETH в будущем.

Спекуляция

Как и другие криптовалюты, Ethereum не привязан к какому-либо центральному банку. Это значит, что спекуляции трейдеров могут влиять на колебания цен.

Кроме того, в результате торговых спекуляций появляются новые факторы. Например, поскольку запас ETH неограничен, трейдерам стоит учитывать риск инфляции и пользовательский интерес.

Однако Ether напрямую привязан к платформе Ethereum, что обеспечивает его полезность. Благодаря этому люди могут использовать такие его уникальные возможности, как децентрализованные приложения и смарт-контракты.

Будущее Ethereum

Конечно, все это может казаться сложным, и, возможно, мы перечислили не все факторы. Наверняка есть и такие факторы, которые мы пропустили. Однако мы постарались перечислить самые важные — те, которые нельзя упускать из виду.

Что касается будущего Ethereum и его курса, поживем — увидим!

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