Чуть больше десяти лет назад биткоин (BTC) был представлен общественности своим таинственным создателем,Сатоши Накамото. Он заложил основу для дальнейшего развития криптовалютной индустрии, возможности которой сейчас доступны многим людям. В недавно опубликованном отчете Атлантического совета НАТО говорится, что более 80 стран рассматривают возможность создания своей виртуальной валюты, или Цифровой валюты центрального банка (CBDC).

Стоит заметить, что у Сальвадора был другой план. Вместо того чтобы создавать и запускать свою цифровую валюту, Сальвадор принял другое решение, которое вписало эту страну в историю:он признал биткоин в качестве законного платежного средства.

Но почему Сальвадор решил легализовать ведущую криптовалюту? Что случилось после этого исторического события? И что самое важное, какие страны собираются последовать примеру Сальвадора? Давайте узнаем.

🇸🇻 Сальвадор: первая страна, легализовавшая BTC

7 сентября 2021 годаСальвадор официально признал биткоин в качестве законного платежного средства. После этого BTC стал приниматься в качестве оплаты за товары и услуги. По сообщению Reuters, президент Сальвадора Найиб Букеле решил, что биткоин позволит сальвадорцам, проживающим за границей, легко и быстро отправлять деньги своим семьям.

Многообещающее финансовое будущее

В своем твите Букеле написал, что “Он (биткоин) принесет нашей стране финансовую свободу, инвестиции, туризм, инновации и экономическое развитие”. Хотя биткоин теперь является законной валютой, люди сами решают, использовать его или нет. Однако по закону компании обязаны принимать биткоины в качестве оплаты.

На данный момент Сальвадор является первой и единственной страной, признавшей биткоин в качестве законной валюты.. Многие страны исследуют потенциал биткоина, но его официальное признание означает, что государство предоставляет ему поддержку или гарантию. Кроме того, страны также должны принимать во внимание возможные последствия, связанные с высокой волатильностью биткоина.

Сейчас можно сказать, что Сальвадор был хорошо подготовлен. 23 августа 2021 года президент Букеле заявил, что в стране будет установлено 200 биткоин-банкоматов, призванных облегчить применение биткоина.

Первый блин комом

Хотя казалось, что правительство все подготовило для плавного перехода к цифровой валюте, первый день для Сальвадора оказался непростым. Инициатива страны оказалась под угрозой, когда Chivo, официальное мобильное приложение для использования биткоинов, вдруг ненадолго перестало работать на таких платформах, как Apple и Huawei. Около 1000 жителей Сан-Сальвадора выступили с протестом против легализации биткоина.

В этот день курс биткоиа резко упал, но президент Букеле заявил, что “как и в случае со всеми инновациями, Сальвадору нужно время, чтобы научиться”. Он также опубликовал твит, в котором сказал: “Невозможно всего достичь за один день или месяц”.

🌍 Страны с самым активным использованием биткоина

Согласно Индексу принятия криптовалют в 2021 году, опубликованному Chainalysis, глобальный уровень принятия криптовалют повысился на 880% за последние 12 месяцев. Из 154 стран, классифицированных по определенным параметрам (объем пиринговых сделок, общая криптовалютная активность и торговая активность пользователей-непрофессионалов), особой криптовалютной активностью отличаются следующие 20 стран.

Источник: blog.chainalysis.com

Глобальный уровень принятия криптовалюты в 2021 году (превью)

Самой большой популярностью криптовалюта пользуется в США, но и за пределами Америки есть регионы с высокой криптоактивностью. В странах этого списка принятие криптовалюты идет самыми быстрыми темпами.

Четыре страны, которые могут легализовать биткоин вслед за Сальвадором

Мы уже видели списки стран с растущим объемом биткоин-транзакций или других криптовалютных операций. Теперь посмотрим на страны, которые могут последовать примеру Сальвадора.

🇧🇷 Бразилия

В октябре 2021 года бразильский политик Аурио Рибейро заявил, что скоро бразильцы смогут покупать машины, дома и даже обед в MCDonald’s за BTC. Рибейро представил в палату представителей Бразилии законопроект по легализации биткоина №2.303/15, который был одобрен 29 сентября.

По данным Yahoo!, Рибейро сказал: “Мы хотим отделить зерна от плевел, создать определенную систему регулирования, чтобы вы могли торговать, зная, где вы покупаете и с кем имеете дело”. В данный момент биткоин не регулируется в Бразилии, и его использование для торговли не поощряется.

🇺🇦 Украина

Спустя день после легализации биткоина в Сальвадоре украинское правительство почти единогласно проголосовало за регулирование и легализацию биткоина. Это смелый шаг для Украины, ведь раньше на территории этой страны криптовалюты считались незаконными. Согласно Kyiv Post, “к 2022 году Украина планирует открыть криптовалютный рынок для компаний и инвесторов.”

Украинцы могут покупать и продавать криптовалюту, но новый закон не придает BTC и другим цифровым валютам статус платежного средства, а правительство продолжает контролировать криптобиржи и платформы. В отличие от Сальвадора, украинское законодательство не поощряет использование BTC в качестве оплаты и не ставит биткоин вровень с гривной, национальной валютой Украины.

🇵🇦 Панама

В тот знаменательный день, когда Сальвадор объявил о признании биткоина национальной валютой, Панама также сделала шаг к легализации криптовалют. Однако в отличие от Сальвадора, Панама добавила Ethereum (ETH) в список поддерживаемых валют.

Панама планирует активно использовать BTC и ETH в качестве платежных средств, а также применять блокчейн-технологию в государственном и финансовом секторах. В законопроекте упоминается, что биткоин является инфляционным хеджем, и подчеркивается его высокая делимость. Однако правительство Панамы не требует от местных компаний принимать оплату в BTC и других криптовалютах.

🇨🇺 Куба

Куба легализовала использование таких криптовалют, как биткоин, для проведения коммерческих транзакций. 15 сентября 2021 года, спустя несколько дней после заявления Сальвадора, Центральный банк Кубы одобрил резолюцию 215 от 2021 года, которая официально признала цифровые валюты. Центральный банк Кубы одобрил использование биткоина и других криптовалют, но он продолжает напоминать о возможных рисках криптовалютных операций, включая законодательный риск и угрозу финансовой стабильности

Шаг за шагом

Сальвадор может быть самым маленьким государством в Центральной Америке, но нельзя недооценивать его смелость и открытость инновациям, способным улучшить финансовое положение страны. Некоторые страны уже сделали первый шаг на пути к легализации цифровых валют, и, возможно, скоро мы увидим, как биткоин становится платежным средством во многих других государствах. Как вы думаете, какие страны будут первыми? Поделитесь своими мыслями в комментариях!

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