С мошенничеством сталкиваются компании любого размера. Даже в странах с процветающей экономикой всегда найдутся люди, которые пойдут на обман ради выгоды.

Paxful очень серьезно относится к вашей безопасности, поэтому мы хотим рассказать вам, что именно мы делаем для защиты ваших средств.

Paxful соблюдает законы

Раньше криптовалютный рынок называли “Диким западом”. Некоторые считают, что он так и остался диким, но на самом деле за последние несколько лет произошли большие перемены. В последнее время появились новые правила и регуляторные нормы в отношении биткоина, что повысило уровень безопасности криптоиндустрии.

Поскольку мы работаем в этой отрасли, мы следуем всем применимым законам и нормам. Именно поэтому мы соблюдаем строгую политику по борьбе с отмыванием денег и не можем обслуживать некоторые страны. У нас работают первоклассные специалисты по соответствию требованиям, благодаря которым наша финансовая платформа вносит свой вклад в обеспечение безопасности криптовалютной индустрии.

Как мы защищаем платформу

Мы с самого начала стараемся идентифицировать злоумышленников и расстроить их планы. Мы можем блокировать, автоматически блокировать, замораживать, банить аккаунты или временно приостанавливать их действие, что позволяет нам защитить наших пользователей от мошенников. Все эти ограничения отличаются в зависимости от ситуации.

Блокировка аккаунта

При блокировке аккаунта мы не допускаем пользователя к использованию аккаунта Paxful. Это означает, что мы обнаружили явное нарушение наших Условий предоставления услуг и посчитали, что аккаунт представляет угрозу для других пользователей. Внимательно читайте Условия предоставления услуг и честно выполняйте условия сделок, ведь блокировку аккаунта нельзя отменить.

Временная блокировка

Если же аккаунт заблокирован системой, обычно это временная мера. Это может произойти, когда пользователь входит в систему из нового места или когда мы обнаруживаем подозрительную активность. В таком случае мы временно блокируем аккаунт, пока не подтвердим личность владельца. Если вы обнаружили, что ваш аккаунт заблокирован системой, проверьте свою почту: там должно быть письмо со ссылкой для разблокировки аккаунта.

Заморозка аккаунта

Если аккаунт заморожен, пользователь временно не может совершать такие транзакции, как покупка, продажа или вывод средств. Если вам нужно разморозить аккаунт, проверьте свою почту: там должно быть письмо от Paxful. После этого свяжитесь с нами, и мы скажем, что делать дальше.

Бан аккаунта

Если аккаунт забанен, это значит, что пользователь больше не сможет покупать и продавать на нашей платформе. Однако владелец аккаунта может один раз вывести все средства с кошелька, переведя их на любой другой кошелек. Как и в случае блокировки аккаунта, бан нельзя отменить. Поэтому если вы хотите узнать, как разбанить аккаунт Paxful, мы вас огорчим: это невозможно.

Приостановление действия

Как и в случае с заморозкой аккаунта, аккаунты с приостановленным действием имеют ограничения в плане совершаемых транзакций, по крайней мере временно. По истечении определенного срока владелец аккаунта должен подтвердить свою личность, чтобы восстановить доступ.

Все эти ограничения помогают нам поддерживать безопасность платформы и держать мошенников на расстоянии.

Безопасность сделок

Налагая ограничения на подозрительные аккаунты, мы защищаем наших добросовестных пользователей от злоумышленников. Мошенники могут использовать несколько аккаунтов Paxful, предоставлять поддельные документы, открывать аккаунты в странах из черного списка OFAC и нарушать правила использования наших способов оплаты.

Как мы уже говорили, с мошенниками приходиться бороться всем, и Paxful не является исключением. Вы можете помочь нам в обнаружении опасных аккаунтов и обезопасить платформу. Обязательно сообщите нам, если ваш торговый партнер:

Продает криптовалюту и просит вас отменить сделку после совершения вами оплаты

Просит торговать без использования счета хранения и пытается общаться с вами по другим каналам

Отменяет или возвращает свой платеж после его проведения

Удерживает криптовалюту на счете хранения и не завершает сделку

Продает одну и ту же подарочную карту несколько раз или продает использованные подарочные карты

Убеждает вас немедленно выдать криптовалюту со счета хранения до завершения сделки

Сообщайте нам о таких действиях, чтобы мы могли наложить ограничения на такие аккаунты и защитить вас.

Вы тоже можете помочь

Paxful прилагает все усилия в борьбе за вашу безопасность. Мы никогда не отступим, но это не значит, что вы не можете участвовать.

Если вы заметите нарушения наших Условий предоставления услуг, немедленно сообщите нам об этом. Мы также будем рады выслушать ваши отзывы и предложения по поводу того, как можно сделать нашу платформу еще безопаснее.

С мошенниками бороться нелегко, но они не всесильны. Если мы будем сохранять бдительность и действовать заодно, мы победим. Давайте вместе работать над тем, чтобы криптовалюта была безопасной для всех!