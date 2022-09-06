В результате неожиданного поворота событий криптоэнтузиасты обнаружили, что криптовалютный рынок не слишком отличается от рынка ценных бумаг. Когда биткоин представил идею децентрализованных финансов, мы думали, что этот рынок будет максимально изолирован от традиционных финансовых учреждений. Однако учитывая текущее положение дел на рынке, многие из нас озадачены, что вполне понятно.

Что такое инфляция?

Прежде чем говорить о влиянии инфляции на рынок, давайте разберемся, что такое инфляция. Инфляция — это постепенное повышение уровня цен. При обсуждении инфляции чаще всего имеют в виду ее последствия, такие как рост стоимости жизни или общее подорожание товаров и услуг.

Инфляция кажется нам чем-то плохим, но это не всегда так. При определенном уровне она может быть полезной для экономики. Проблемы начинаются, когда она выходит из-под контроля и превращается в гиперинфляцию.

Теоретически децентрализованные финансы должны быть невосприимчивы к этим изменениям, поскольку они представляют собой отдельную систему. Однако за последние несколько недель стоимость биткоина резко изменилось, и это совпало с ростом инфляции, наблюдаемым в традиционной финансовой системе.

Влияние инфляции на цену биткоина

Так как же инфляция влияет на цену биткоина? На первый взгляд кажется, что биткоин движется в том же направлении, что и текущий фондовый рынок.

За последние несколько лет биткоин приобрел большую популярность, и в связи с этим различные хедж-фонды, банковские учреждения и венчурные инвесторы приобрели BTC на крупные суммы, надеясь получить прибыль в будущем.

Биткоин — более рискованный актив, чем акции или облигации, и в условиях неопределенности его обычно продают первым. В конце 2021 года “биткоин-киты” начали продавать накопленные запасы, опасаясь инфляции, вызванной растущим денежным обращением в рамках количественного смягчения (QE). Биткоин наводнил рынок, что привело к росту страха и неопределенности в криптосообществе. Люди запаниковали, начали избавляться от криптовалюты, и это вызвало значительное падение цен. То же самое мы можем наблюдать на Уолл-стрит, где инвесторы продают акции с высоким и умеренным риском.

Последствия для биткоин-спекулянтов

В этих обстоятельствах биткоин-спекулянты понесли самые тяжелые потери. Они начали конвертировать свои средства в стейблкоины, опасаясь краха криптовалюты.

Это похоже на то, о чем мы говорили раньше. Из-за неопределенности, вызванной инфляцией, люди начали продавать свои биткоины в таких объемах, что это отразилось на стоимости биткоина. Спекулянты обладают определенным авторитетом в сообществе, и их действия могут влиять на поведение остальных участников.

Последствия для аппаратных биткоин-кошельков и графических процессоров для майнинга

Рост цен и нехватка полупроводников не лучшим образом отразились на этой индустрии. Поскольку запасы деталей для аппаратных биткоин-кошельков ограничены, эти кошельки подорожали.

Компоненты, используемые BTC-майнерами, тоже дорожают, и достать их становится все труднее. Дефицит графических процессоров затруднит работу многих майнеров, особенно новичков, кто еще не успел закрепиться в этой индустрии.

Последствия для пользователей биткоинов

Неизменным остается тот факт, что люди продолжают отправлять переводы, используя биткоин. Ведь после вычета комиссий отправленная сумма не изменится. Поэтому многие предпочитают отправлять деньги за границу, используя биткоин, а не банковские переводы.

Не будем забывать и о тех, кто зарабатывает на жизнь, торгуя биткоинами. Объем сделок на Paxful претерпел значительные изменения, что говорит об активном участии пользователей в рыночных транзакциях. Если бы биткоин терпел крах, ситуация выглядела бы по-другому, ведь на “медвежьем рынке” очень легко нагнетать страх и недоверие.

Недельный объем сделок на Paxful (июнь 2022 г.)

Источник Coin Dance

Стоит также отметить, что люди все еще используют биткоин, чтобы защитить свои средства от инфляции. Несмотря на сложную рыночную обстановку, пользователи биткоинов продолжают считать, что блокчейн способен обезопасить их средства. Они уверены, что 1 BTC всегда равен 1 BTC, даже в условиях инфляции.

Другие факторы

Инфляция — не единственный фактор, влияющий на текущую цену биткоина. Есть и множество других, которые в совокупности имеют кумулятивный эффект.

Возьмем, к примеру, попытки правительств регулировать биткоин и другие криптовалюты. После каждого такого заявления активность на рынке резко возрастает, ведь люди начинают беспокоиться о том, как это отразится на блокчейне.

Еще одна возможная причина — цикл халвинга биткоина, в котором мы сейчас находимся. Между этими циклами на рынке наблюдаются “медвежьи” тенденции, которые продолжаются до двух лет. В этот период участники рынка менее заинтересованы в биткоине, и на рынке наблюдаются боковые тренды.

График цикла халвинга биткоина

Источник: Coin Metrics

Кроме того, это может быть связано со временем подачи налоговых деклараций. Некоторые пользователи заметили, что цена биткоина снижается в начале года, то есть во время подачи деклараций. Возможно, это объясняется тем, что пользователи продают свои активы, чтобы заплатить налоги.

Однако здесь трудно утверждать что-то определенное. В конце концов, биткоин — все еще молодая криптовалюта. Лучшее, что мы можем сейчас сделать — это изучать доступную информацию, участвовать в жизни сообщества и анализировать то, что мы узнали.

У биткоина есть будущее

Мы прошли большой путь с момента создания биткоина, и хотя на рынке наблюдается спад, ситуация сейчас намного лучше, чем в предыдущие годы. Вы можете заметить, что даже минимальные показатели курса биткоина все равно идут вверх. Это значит, что биткоин жив!

Нам просто нужно запастись терпением и сохранять спокойствие, хоть это и не просто. В конечном итоге, главное — убедиться, что ваши средства в безопасности и не обесцениваются. Инфляцию невозможно избежать, по крайне мере сейчас, но мы можем ее опередить. Децентрализованные финансы не настолько совершенны, как хотелось бы нам, но благодаря им мы смогли открыть возможности, доступные пользователям со всего мира.