A Paxful está fazendo sete anos em julho e vai começar a comemorar com uma grande promoção. Tenha a chance de ganhar um brinde exclusivo da Paxful participando de nossa promoção de aniversário. O concurso vai estar aberto de das 0h de 15 de julho às 23h59 de 19 de julho (EST). Não perca!

Para participar, é só compartilhar a sua história de como você entrou no mundo do Bitcoin. Conte-nos na seção de comentários abaixo usando a hashtag #MyBitcoinStory e não deixe de mencionar o seu nome de usuário na Paxful. Vamos escolher as cinco melhores histórias, contá-las em nossas redes sociais em 20 de julho e entrar em contato com os vencedores por mensagem direta (na mesma plataforma que eles usaram para participar da promoção).

Mal podemos esperar para conhecer a sua história! Boa sorte!