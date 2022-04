Juntamente com a Built With Bitcoin Foundation e a ONG Bitcoin Argentina, temos a satisfação de anunciar o lançamento do Projeto Escolas e Bitcoin, um programa desenvolvido para ampliar a educação sobre o Bitcoin em 40 escolas de ensino médio na Argentina.

Acreditamos que a educação em todos os níveis é um passo fundamental para a próxima onda da adoção global do Bitcoin. Para concretizar isso, estamos prontos para munir professores, instituições e estudantes de recursos educacionais melhores para que desenvolvam seus conhecimentos sobre o Bitcoin e possam conquistar a liberdade financeira que merecem.

“A educação em todos os níveis é fundamental para a próxima onda de adoção global do Bitcoin. Temos o prazer de trabalhar com a ONG Bitcoin Argentina e a Built With Bitcoin Foundation para possibilitar um movimento concentrado em jovens e que divulgue o poder o Bitcoin como ferramenta financeira peer-to-peer para as massas. Estamos em um momento de transformação, e o Bitcoin está construindo um caminho para um futuro financeiro mais promissor.” — Ray Youssef, fundador e CEO da Paxful

“Temos a honra de fazer parte do Projeto Escolas e Bitcoin ao lado da ONG Bitcoin Argentina e da Paxful. Educação e inclusão financeira são os pilares da missão da Built With Bitcoin Foundation. Com este projeto, esperamos chegar à maior quantidade possível de argentinos para ajudar a ampliar a alfabetização financeira em uma região do mundo em que ela é mais necessária.” — Yusuf Nessary, Diretor de Filantropia, Built With Bitcoin Foundation

“Temos orgulho de poder apresentar este projeto educacional único no país. Queremos que os estudantes compreendam os benefícios e as vantagens que as criptomoedas oferecem hoje, e adquiram ferramentas para atuarem na economia de criptomoedas de forma prudente e responsável. Ao mesmo tempo, desejamos contribuir para a capacitação de professores e instituições educacionais para que conheçam bem essas linguagens e conceitos. Outro objetivo deste programa é criar conjuntamente materiais pedagógicos que possam ser utilizados para apoio, iniciativas e propostas afins que surjam ao longo do projeto por iniciativa da comunidade educacional.” — Javier Madariaga, Diretor Executivo da ONG Bitcoin Argentina

“Este é um projeto de longo prazo que possui compromisso com a educação e a capacitação de jovens argentinos diante dos desafios apresentados por essa transformação tecnológica, e convidamos todas as escolas de ensino médio do país a participarem.” — Jimena Vallone, Coordenadora de Desenvolvimento Institucional da ONG Bitcoin Argentina

Esperamos que essa parceria possibilite que mais pessoas vejam os enormes benefícios que o Bitcoin vai proporcionar ao mobilizar uma nova geração e servir verdadeiramente aos 100% como ferramenta para a conquista de liberdade financeira.