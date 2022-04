Para alguns de nossos usuários mais dedicados, criptomoedas significam mais que apenas moedas digitais… são um estilo de vida. Com o Paxful Peer Program, os usuários têm a oportunidade de se tornarem líderes em suas comunidades, ganharem mais dinheiro, terem acesso a benefícios exclusivos e ampliarem suas redes de relacionamento.

Conversamos recentemente com três de nossos usuários da Colômbia, do Panamá e da Argentina para conhecer suas incríveis experiências como Peers da Paxful.

Santiago , Colômbia

Santiago é Peer da Paxful desde março de 2020 e descobriu o Peer Program na comunidade da Paxful América Latina do Telegram. Ele foi atraído pela missão do programa de criar uma comunidade global que torne o bitcoin (BTC) e outras criptomoedas disponíveis para todos.

“Quero ajudar as pessoas a entrarem no mundo das criptomoedas ajudando novatos a negociarem na Paxful. Essa é a minha missão.”

Além de ajudar outras pessoas a descobrirem as criptomoedas, Santiago pode obter benefícios incríveis como suporte ao cliente VIP e ofertas exclusivas. Sem mencionar que a insígnia de Peer em seu perfil ajuda levar suas negociações a um novo patamar.

“Eu ganho aproximadamente US$ 300 por mês só com o Peer Program. Ser um Peer e ter uma insígnia aumenta muito a minha credibilidade como negociante. Novos usuários na plataforma se sentem agora mais seguros para negociar comigo.”

Santiago é apenas um de tantos Peers que participam da missão transformadora de construir um mundo financeiramente inclusivo e ainda ganhar dinheiro fazendo isso. É o melhor dos dois mundos.

Agustín , Panamá

Para Agustin, ser um Peer agrega muito valor a sua aventura de negociação. Como Santiago, ele também gosta do destaque que obtém como usuário confiável e de ter uma comunicação direta com “as pessoas que fazem a Paxful acontecer”.

Ele tem consciência de que muita gente ainda é cética com relação ao bitcoin e a todo seu potencial, mas vê esse desafio como uma oportunidade para divulgar as poderosas aplicações do BTC e de outras criptomoedas ao mundo.

“Nosso trabalho como Peers é educar essas pessoas e lhes mostrar os benefícios que as criptomoedas podem proporcionar e como elas podem comprar sua primeira fração de bitcoin na Paxful.”

Para Agustin, fazer parte de uma rede global e apaixonada foi um dos principais motivos para querer entrar para o programa.

“A ideia de fazer parte da equipe e ser considerado parte da família Paxful foi o que mais me motivou. Todos no programa querem ajudar uns aos outros, e isso não tem preço.”

Isso é o que chamamos de trabalho em equipe.

José , Argentina

Se você tem interesse em construir e expandir um negócio de criptomoedas, pode querer saber como José cresceu no programa de Peer a Embaixador para finalmente se tornar um Promotor em apenas três meses.

“É muito simples: promova o cadastro de 21 a 100 ou mais usuários verificados indicados que negociem na Paxful. Quando você alcança o nível de Promotor, o mais elevado do programa, começa a receber um pagamento mensal de US$ 150 em BTC.”

José iniciou seu negócio de criptomoedas com pouco dinheiro.

“Eu comecei neste negócio com apenas US$ 10. Não foi muito simples no início. É preciso investir em pelo menos duas variáveis: dinheiro e tempo.”

Com apenas US$ 10, ele começou sua jornada de criptomoedas na Paxful. Seu trabalho duro acabou ajudando José a atingir o mais alto nível do Peer Program e ganhar uma renda estável.

“Eu ganho hoje mais de US$ 300 em BTC por mês. Estou passando um bom momento, desenvolvendo uma comunidade, brincando com os meus filhos e aprendendo com os que sabem mais.”

O que torna a trajetória de José como Peer ainda mais recompensadora são os benefícios exclusivos a que ele tem acesso graças ao programa.

“A Paxful recompensa você pelo seu trabalho. Eles dão incentivos, apoio, consideram todas as suas sugestões e capacitam você com webinars exclusivos.”

Qual é a sua história como Peer da Paxful?

Você está aproveitando ao máximo as oportunidades na Paxful como Santiago, Agustin e José? Ganhe mais dinheiro trazendo novos usuários para a plataforma, atraindo negociantes com sua insígnia de Peer e apresentando as incríveis aplicações das criptomoedas ao mundo.

Entre para o Paxful Peer Program hoje mesmo e leve suas negociações a outro patamar!