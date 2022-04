Se alguém perguntasse a você o quanto você está seguro financeiramente neste momento, qual seria a sua resposta? Você está estável ao ponto de se esquecer que hoje é o dia do pagamento ou está sempre contando os dias para a chegada do contracheque? Seja como for, uma coisa é certa: cada um de nós espera alcançar a liberdade financeira algum dia.

Acordar uma bela manhã com dinheiro suficiente para não se preocupar com a vida econômica é um dos maiores sonhos da maioria de nós, se não de todos. Mas como transformar esse sonho em realidade? Que hábitos você está desenvolvendo hoje para alcançar a segurança financeira amanhã?

Se estiver buscando respostas para essa pergunta, você pode seguir estes passos práticos sobre como alcançar a liberdade financeira. Vamos começar.

1. Crie uma lista das suas metas de vida

Sua lista deve incluir metas de curto e longo prazo. Ela pode conter planos simples como substituir o seu notebook atual depois de quatro ou cinco anos de uso, ou algo mais ambicioso como decidir onde comprar uma casa, encontrar um emprego ou que carro comprar. Ordenar as coisas que você deseja realizar ou experimentar na vida pode ajudar você a direcionar a sua energia nessa direção.

Fazer perguntas a si mesmo também pode ser útil para pensar nas maiores prioridades da sua vida e diferenciar desejos de necessidades. Você deveria adicionar um dinheiro extra às suas economias ou talvez cancelar a sua associação na academia e tentar malhar em casa? Quanto mais específica for a sua lista, melhor. Isso também dará a você uma ideia do que realmente precisa fazer para alcançar cada meta que definiu.

2. Defina um aporte automático na poupança ou em algum investimento

Hoje em dia, a maioria dos bancos permite separar automaticamente parte da sua receita mensal em uma conta poupança ou algum investimento. Essa pode ser uma economia para o seu futuro negócio próprio, necessidades da família, a casa ou o carro dos seus sonhos, a próxima viagem, objetivo de atividade física, estudos ou qualquer outra meta pessoal.

Você pode até mesmo definir o valor que deseja poupar, com que frequência quer economizar (semanal, mensal ou trimestralmente) e quando quer atingir a meta… o máximo da praticidade.

Esse recurso ajuda não só a economizar para si mesmo, mas também evita possíveis desculpas que você possa dar ao separar um dinheiro extra para coisas mais essenciais que venha a precisar no futuro.

Confira o site ou aplicativo móvel do seu banco para ver se ele oferece alguma opção de poupança automática. Descubra como ela funciona ou converse com alguém do banco para saber como isso pode ajudar você. Ainda que soe muito simples para alguns, isso pode ser um grande passo para alcançar a liberdade financeira para outros, especialmente quem não tem o costume de guardar dinheiro em grandes bancos, contas poupança e investimentos.

3. Use o cartão de crédito com responsabilidade

Cartões de crédito são um dos melhores meios para aumentar o poder de compra. Eles são práticos e úteis, especialmente ao fazer compras caras ou quando você ficar sem dinheiro em caixa. Você também pode ganhar pontos de fidelidade ou recompensas pelas compras que faz, o que pode ajudar a pagar partes das suas contas no futuro ou até mesmo isentar você do pagamento da anuidade do cartão.

Por outro lado, um cartão de crédito pode não ser o melhor recurso para a sua liberdade financeira se o pagamento da fatura se transformar em um estresse. Tente calcular a taxa de juros de uma compra antes de fazê-la com o cartão de crédito. Pense se a compra realmente vale a pena pelo valor final.

Outra prática interessante para usar os seus cartões de crédito com responsabilidade é não fazer compras que você não pode pagar. É sempre um hábito financeiro saudável pagar o valor total da fatura do cartão. Um saldo devedor acumulado ficará cada vez mais difícil de pagar, e você certamente não quer ter esse tipo de problema.

4. Acompanhe as suas despesas diárias

Registrar cada compra que você faz diariamente pode dar uma visão mais clara e precisa do destino do seu dinheiro. Esse registro deve incluir até mesmo despesas menores como uma garrafa d’água de uma loja de conveniência ou um sanduíche de uma lanchonete.

Se não gostar muito de ficar anotando coisas, você pode usar um aplicativo de acompanhamento de despesas para administrar o seu orçamento diário. Você pode organizar as suas despesas em categorias como contas, entretenimento, transporte, compras, saúde, alimentação, presentes etc.

Alguns aplicativos também oferecem a opção de inserir a sua receita mensal para calcular automaticamente o saldo ao final do mês. Reserve um minuto para registrar as suas despesas depois de cada compra. Isso vai ajudar você a saber para onde vai cada centavo.

5. Planeja hoje as despesas de amanhã

Além de anotar cada real que você gasta durante o dia, outro passo interessante em direção à sua liberdade financeira é planejar o dia de amanhã com antecedência. Isso não vale apenas para viagens ou outras aventuras, mas deve incluir suas atividades diárias, como o deslocamento até o trabalho ou o seu restaurante preferido, por exemplo.

Ter um orçamento planejado antes de sair de casa vai poupar você de muitos gastos imprevistos e desnecessários. Não se engane pensando que é fácil não cair na tentação de placas de liquidações imperdíveis, especialmente quando estão na vitrine das suas lojas favoritas.

Boa dica: você pode se planejar antes de ir dormir. Assim, não vai precisar pensar nessas questões de forma desordenada ao acordar.

6. Mantenha os seus conhecimentos financeiros fluindo

O mundo de hoje está evoluindo, assim como a forma como gastamos e ganhamos dinheiro. A independência financeira pode fazer a diferença entre ter ou não ter dinheiro para bancar as necessidades da sua família no futuro, ampliar as economias com investimentos etc.

Por isso, é fundamental conhecer as tendências mais recentes. Conhecer as formas mais atuais de ganhar dinheiro pode ajudar você a aumentar a sua poupança. Por exemplo, você pode entrar no mercado de ações, comprar e vender bitcoin, ou encontrar um trabalho extra para o qual tenha talento.

Para manter os seus conhecimentos financeiros fluindo, você pode ouvir podcasts, participar de webinars, realizar cursos gratuitos on-line ou ler livros sobre gestão financeira e finanças pessoais. Você também pode falar com amigos e pessoas da sua família que conhecem sobre dinheiro.

Alcançar a independência financeira não é uma caminhada fácil. Há muitos obstáculos pelo caminho. Quando se deparar com algum, lembre-se por que você começou e por que quer seguir adiante. Mantenha um olhar positivo e fixo na meta.

Lembre-se: como qualquer outra meta, o sucesso financeiro não acontece da noite para o dia. Nunca deixe os dias ruins derrubarem você. Em vez disso, desenvolva hábitos financeiros saudáveis e exercite habilidades práticas com dinheiro que deixarão você cada vez mais perto da estabilidade e do sucesso nas finanças.

*O conteúdo deste artigo possui fins unicamente informativos. Você não deve considerar nenhuma dessas informações como aconselhamento jurídico, tributário, de investimento, financeiro ou de qualquer outra natureza.