Com a iminência do lançamento do ethereum 2.0, uma atualização que trará revisões transformadoras no que já é uma criptomoeda única e inovadora, parece que há muita badalação em torno do mecanismo de consenso da prova de participação (Proof of Stake, ou PoS). O movimento rumo a um sistema de PoS a partir do mecanismo de prova de trabalho (Proof of Work, ou PoW) é uma das mudanças mais esperadas dessa atualização, mas entendemos que tudo isso parece um pouco confuso para o negociante casual. O que é prova de participação e o que ela significa para o ethereum?

Primeiro, vamos falar sobre o que é um mecanismo de consenso. Para explicar de forma simples, mecanismos de consenso são o que tornam blockchains seguras. Por serem descentralizadas em sua maioria, as criptomoedas precisam de um sistema para manter a segurança de suas redes. Sistemas distribuídos e suas redes utilizam esses consensos para acordar quanto a uma única fonte de verdade.

Em sistemas centralizados, por exemplo, a verdade é decidida por uma única entidade, como as autoridades financeiras responsáveis. Mas em sistemas descentralizados, são necessárias muitas entidades autônomas para manter uma única rede. Para proteger a rede e validar transações, essas entidades devem adotar um mecanismo criptográfico idêntico que lhes permita chegar a um consenso.

O que é e como funciona

Para dar uma ideia melhor de como funciona a prova de participação, vejamos a PoW. Neste momento, o sistema de prova de trabalho é o mais proeminente, sendo utilizado por criptomoedas conhecidas como o bitcoin (BTC) e a versão atual do ethereum. Satoshi Nakamoto foi o primeiro a desenvolver um sistema como esse ao lançar o BTC em 2009.

Para uma tecnologia emergente como a blockchain, o sistema de prova de trabalho era incrivelmente seguro e confiável. Ele possui dois componentes: mineradores e energia. Os mineradores — as pessoas que mantêm a rede executando e gerenciando nós (ou computadores) — empregam poder computacional na forma de eletricidade para solucionar complexos problemas matemáticos. O primeiro minerador a solucionar o problema conquista o direito de adicionar um bloco de transações na blockchain, criando um histórico de dados único e verificável em uma blockchain da PoW. Esse minerador é então recompensado com uma moeda recém-cunhada. Isso significa basicamente que quem possui o poder de mineração mais elevado tem mais chances de receber pagamento pela atividade.

Vejamos agora a alternativa à PoW: o que é a prova de participação? Com o aspecto da mineração completamente eliminado, há uma forma totalmente diferente de validar blocos. Enquanto mineradores de PoW utilizam energia (ou eletricidade) para minerar blocos, validadores de prova de participação comprometem uma participação, ou stake, (dinheiro) para atestar a existência de blocos. Eles fazem isso tornando criptomoedas prontamente disponíveis na rede para que sejam selecionadas aleatoriamente na proposta de um bloco. Outros validadores da rede atestarão que viram o bloco e, assim que forem coletadas atestações suficientes, ele é adicionado à blockchain. Todos os validadores que participaram (aqueles que propuseram o bloco e aqueles que o atestaram) são recompensados.

Pela forma como foi desenvolvido, o sistema de prova de participação cria incentivos interessantes para o comportamento adequado e também sérias penalidades para o mau comportamento. Lembre-se que validadores participam com seu próprio dinheiro na rede. Dessa forma, em lugar de investirem em energia e plataformas de mineração, os validadores de PoS colocam seu dinheiro em jogo.

Ao participar com o seu dinheiro na rede e cumprir o seu papel como validador, você pode ganhar recompensas propondo blocos e atestações quando chegar a sua vez. Mas se você não cumprir esse papel, será penalizado. Por exemplo, digamos que tenha chegado a sua vez de propor ou atestar um bloco, só que você não estava on-line para cumprir com o esperado. Por não ter feito o seu trabalho como validador, um pequeno valor será descontado do seu dinheiro colocado em participação.

O valor monetário das penalidades varia em função da gravidade da falta cometida. Estar off-line gera uma taxa relativamente baixa. No entanto, faltas mais graves como atacar ou comprometer deliberadamente a rede podem causar um desconto mais substancial do dinheiro colocado em participação, possivelmente de todo o valor. Além disso, esse validador será expulso da rede e proibido de participar novamente. Pense nisso desta forma: o confisco de todo o dinheiro em participação é o equivalente a pedir a um minerador de PoW que queime sua plataforma em vez de fazê-lo pagar o custo da eletricidade gasta em um ataque que não deu certo.

O sistema aperfeiçoado da prova de participação

Embora tenha se demonstrado seguro, o sistema de prova de trabalho vem enfrentando três principais desafios ao longo de sua história:

Acessibilidade

Entre equipamentos potentes e caras contas de luz, os obstáculos para se tornar um minerador de PoW podem ser bastante difíceis. A manutenção e a verificação de blocos é um processo que demanda muita energia e, para ganhar recompensas significativas por blocos, os mineradores buscarão países com custos de energia mais baixos. Além disso, muitas jurisdições tendem a oferecer custos elétricos menores a empresas. Ou seja, seria preciso abrir uma empresa e comprar equipamentos suficientes para compensar os esforços e custos envolvidos.

Sem contar que plataformas de mineração não são exatamente baratas. Lembre-se que, para receber a recompensa, é preciso ganhar de grandes empresas que utilizam equipamentos de última geração. Juntos, esses dois aspectos aumentam consideravelmente a barreira de acesso para quem pensa em ganhar dinheiro minerando criptomoedas.

Com o mecanismo de prova de participação, as plataformas de mineração de alto consumo energético são eliminadas da equação, o que reduz muito as barreiras de acesso para quem deseja ser um validador. Mas não é por serem muito menores que não existem de fato barreiras. Vale lembrar que, para ser um validador, é preciso colocar dinheiro em jogo. Se quiser se tornar um validador para a atualização da prova de participação do ethereum no ETH 2.0, você precisará colocar em participação 32 ETH (o que, neste momento, equivalem a US$ 89 mil). Mas assim como redes de PoW, você poderá fazer parte de pools (ou grupos) para reduzir essa obrigação.

Na PoW, você pode emprestar seu poder de processamento a um pool de mineração e dividir as recompensas com outros do mesmo grupo. Na PoS, você pode integrar pools de participação, e esses pools agruparão recursos dos participantes que não podem ou não querem colocar todo o dinheiro necessário para validarem sozinhos.

Centralização

Como as redes de PoW apresentam barreiras de acesso elevadas, isso leva a um segundo problema: os mineradores passam a ser mais centralizados. Quanto menos lucrativa se torna a mineração, menos pessoas ficam dispostas a minerar. Isso centraliza a atividade em dois grupos principais: grandes conglomerados que operam em áreas com custos de energia mais baixos e pools de mineração que dividem as recompensas entre seus integrantes.

Como as redes de PoS se livram da necessidade de investir em energia e equipamentos, as pessoas têm mais oportunidades para serem validadoras. Para se tornar um validador, só é preciso dispor de algum valor na criptomoeda validada, ter uma boa conexão de internet e um computador, smartphone ou tablet. Por não ser preciso muito para começar, as portas estão abertas à participação.

Escalabilidade

Com o sistema de PoW, os blocos são minerados de forma consecutiva. Cada bloco pode conter um determinado volume de dados (o tamanho do bloco). Isso quer dizer que as transações que não couberem no bloco atual ficarão pendentes e precisarão esperar a inclusão do próximo bloco na rede.

Em si, redes de prova de participação não melhoram a escalabilidade, mas fornecem as arquiteturas que possibilitam a implementação de soluções de escalabilidade como sharding. Sharding é um mecanismo de escala que particiona a blockchain em várias cadeias de shard, cada uma delas com capacidade de processar blocos. Com isso, os blocos não têm de ser processados um de cada vez, e as transações não precisam esperar a criação do próximo bloco. Em vez disso, é possível processar mais blocos simultaneamente sem comprometer a segurança do processo. Por exemplo, o ethereum 2.0 particionará a blockchain do ETH em 64 cadeias de shard separadas. Portanto, a rede poderá teoricamente processar transações com velocidades pelo menos 64 vezes maiores.

Um sistema do futuro?

O mecanismo de consenso da PoW está sendo utilizado em algumas das maiores criptomoedas, como o bitcoin e o ethereum. Por mais que tenha seus problemas, não podemos negar seu caráter revolucionário em matéria de segurança.

Ainda que haja muita promessa em torno do sistema de PoS, não há como saber ao certo o que vai acontecer quando o ethereum 2.0 finalmente for lançado. Precisamos lembrar que a prova de participação é uma nova tecnologia e continua sendo a possível alternativa à prova de trabalho. Os desenvolvimentos futuros dependerão de como ela se comprovará em aplicações reais. Por enquanto, vamos precisar esperar para ver como as coisas vão evoluir.