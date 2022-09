Para muita gente, o preço das criptomoedas é algo irrelevante, já que seu sucesso não é determinado por seu valor, mas pelos efeitos positivos que geram na vida de pessoas do mundo todo. Só que para negociantes, as criptomoedas podem ser consideradas um excelente investimento. O segredo é saber o que fazer em períodos de incerteza. Subindo ou caindo, a volatilidade pode fazer com que recém-chegados a esse mercado tenham dificuldade para tomar decisões fundamentadas.

Ainda bem que existem hoje ferramentas que podem ajudar a tomar decisões, sendo uma delas o Fear and Greed Index, um índice que mede o nível de medo e ganância no mercado de criptomoedas.

O fundamental sobre o Fear and Greed Index

O Fear and Greed Index é uma escala que aponta para o sentimento atual das pessoas em relação ao mercado cripto. Altos e baixos no valor de um ativo podem ser descritos como os efeitos de um aumento no medo ou na ganância no mercado. Um aumento na ganância significaria maior demanda, elevando ainda mais o preço do Bitcoin. Já um aumento no medo se manifestaria como uma diminuição na demanda e no valor, tornando esse potencialmente o momento mais oportuno para comprar Bitcoin.

Source: https://alternative.me/

A leitura do Fear and Greed Index é muito simples. Se a escala atingir 80 ou mais (ganância extrema), a atitude em relação às criptomoedas é positiva, e o mercado está interessado em muitas compras, tornando esse o momento perfeito para vender. O medo aumenta à medida que o número do índice cai e se aproxima de zero. Um momento de medo extremo é considerado por muitos o ideal para comprar BTC graças à baixa demanda e preços baixos que acompanham períodos assim.

Source: https://alternative.me/

Qual é a fórmula?

Calcular o Fear and Greed Index envolve considerar pesquisas, conteúdo de mídias sociais e tendências para obter uma leitura de temperatura do mercado. Cada componente é ponderado adequadamente para possibilitar uma descrição mais precisa da situação do momento.

Vejamos cada um desses fatores:

Volatilidade (25%)

Mede as mudanças de preço das criptomoedas ao longo do tempo, tomadas como médias de 30 e 90 dias. Essas médias são usadas para oferecer uma visão detalhada da volatilidade atual do mercado, seus rebaixamentos máximos e comportamento em relação aos valores médios. Um aumento na volatilidade está associado ao aumento do medo no mercado cripto.

Volume de mercado (25%)

De forma parecida, as médias de 30 e 90 dias são usadas aqui para medir o momento do mercado. O momento do mercado é combinado com o volume do mercado para representar o nível de otimismo ou ganância do mercado em um dado momento. Um aumento nesse valor representa um aumento na volatilidade de alta do mercado.

Mídias sociais (15%)

Usando principalmente postagens do Twitter e fundamentada por dados de sites de fóruns como o Reddit, essa parte mede o número de postagens e hashtags sobre o Bitcoin e outras criptomoedas. O engajamento nas postagens também é considerado, pois mostra o nível de “rapidez” com que a comunidade está digerindo e disseminando todas essas informações. O aumento das postagens e do engajamento representa uma elevação na ganância do mercado.

Pesquisas (15%)

Sondagens semanais ajudam os analistas a observarem e entenderem o mercado. Dessa forma, a experiência prática dos negociantes é combinada com suas percepções para fornecer aos analistas um panorama preciso de como a comunidade vê o mercado. É claro que a precisão aumenta na medida em que mais pessoas respondem às pesquisas.

Dominância (10%)

A dominância de uma criptomoeda — em nosso caso, o Bitcoin — é medida por seu valor de mercado em comparação com as demais. É preciso considerar como o Bitcoin é visto como um investimento seguro na comunidade.

A análise dessa seção é dupla: um aumento na dominância do Bitcoin pode representar um mercado temeroso, pois há menos dinheiro circulando em altcoins. Já uma queda na dominância pode mostrar um mercado ganancioso, já que as pessoas estão dispostas a arriscar mais em altcoins.

Tendências (10%)

É claro que as tendências teriam um papel a desempenhar nesse índice. O Google Trends é uma ótima ferramenta para isso, pois mostra o volume de buscas que envolvem o Bitcoin ou outras criptomoedas. É preciso um pouco de especificidade, com o refinamento do termo de pesquisa em consultas como “aumento de preço do Bitcoin”, “previsões de preço do Ethereum” etc. É possível identificar o medo e a ganância em criptomoedas com base nos aumentos no termo de pesquisa apropriado.

Examples of extreme fear and greed in crypto

Agora que detalhamos como o índice está composto, vejamos alguns exemplos concretos de como o medo ou a ganância em extremo pode se manifestar no mercado. Seguem alguns casos em que vemos uma mudança drástica no valor do BTC acompanhada de eventos que podem ter causado uma onda de medo ou ganância.

Medo extremo

22 de agosto de 2019 — 5/100

Preço do Bitcoin: 10.127,53 USD

Preço médio do BTC nesse período: 10.000 USD

Depois de subir constantemente de valor durante alguns meses, o BTC superou a marca de 12.000 USD em meio a preocupações comerciais causadas pela tarifa de 10% sobre produtos chineses nos Estados Unidos, mas isso não durou muito, já que o BTC passou a cair de valor logo depois.

28 de março de 2020 — 8/100

Preço do Bitcoin: 6.208,81 USD

Faixa do índice de 10 de março a 17 de abril — 9–16/100

Preço médio do BTC nesse período: 6.000–7.000 USD

A pandemia em 2020 teve um impacto enorme no valor do BTC. O BTC acabou caindo abaixo de 4.000 USD na época, perdendo metade de seu valor em apenas dois dias. Para piorar ainda mais a situação, a subsequente queda do petróleo assustou muitos investidores e os fez sair de ativos de risco.

22 de junho de 2021 — 10/100

Preço do BTC: 31.655,20 USD

Faixa de índice de 22 de maio a 18 de julho: 10–19/100

Após uma grande queda que começou em 12 de maio, o governo da China decidiu banir o Bitcoin do país, tornando ilegais as atividades de mineração, detenção e negociação. Isso assustou o mercado internacional de BTC e o levou a vender o que tinha, fazendo com que o valor da moeda caísse de uma alta histórica de 63.569,81 USD em 14 de abril para 29.789,94 USD em 21 de julho

Elon Musk também anunciou que a Tesla deixaria de aceitar Bitcoin, dando uma reviravolta em seu apoio inicial à moeda. Isso agravou o problema, diminuindo ainda mais o valor do BTC.

8 de janeiro de 2022 — 10/100

Preço do BTC: 41.534,35 USD

Precedido por uma queda para 50.792,04 USD em 7 de dezembro, no início deste ano, o BTC teve uma breve queda devido ao medo de um “inverno cripto”. Esse medo levou muitos investidores a retirarem seus investimentos mais arriscados e os levarem para opções mais estáveis. Isso foi seguido por uma queda para 35.071,80 em 23 de janeiro.

Ganância extrema

9 de julho de 2019 — 84/100

Preço do BTC: 12.304,35 USD

O Bitcoin continuou aumentando em popularidade e adoção, com a moeda batendo recordes várias vezes ao longo de alguns meses até atingir uma nova máxima histórica desde 2017. Essa ganância extrema fez com que o valor do BTC atingisse seu recorde histórico de 12.000 USD.

11 de agosto de 2020 — 84/100

Preço do BTC: 11.391,01 USD

Faixa do índice de 31 de julho a 3 de setembro — 75–84/100

Preço médio do BTC nesse período: 10.000–11.000 USD

Precedendo a alta de outubro de 2020 a janeiro de 2021, as moedas fiduciárias enfraqueceram, e o Bitcoin entrou no mercado mainstream. Isso deu início a sua rápida ascensão em uma corrida de outubro a janeiro. A ganância do mercado dificultou o investimento dos recém-chegados à medida que o valor do BTC subia.

8 de dezembro de 2020 — 95/100

Preço do BTC: 18.549,09 USD

No meio do rali de alta de 2020, um clamor por investidores institucionais ajudou o BTC a se encontrar com a ganância do mercado. De 11.000 USD em agosto, o valor da moeda passou a 18.000 USD até o final do mesmo ano. Aumentos no poder de compra e inflação contribuíram muito para esse aumento na ganância.

31 de dezembro de 2020 — 95/100

Preço do BTC: 28.890,12 USD

Faixa do índice de 17 de novembro a 9 de janeiro: 86–95/100

Preço médio do BTC nesse período: 16.000–40.000 USD

A primeira de muitas máximas históricas foi atingida em 10 de janeiro de 2021: 40.256,35 USD

9 de fevereiro de 2021 — 95/100

Preço do BTC: 46.527 USD

Isso coincidiu com o início de outro rali de alta que começou em 7 de fevereiro de 2021, em antecipação ao iminente halving do Bitcoin dois meses depois.

14 de fevereiro de 2021 — 95/100

Preço do BTC: 47.215,52 USD

Faixa do índice de 7 a 22 de fevereiro: 86–95/100

Faixa de preço do BTC de 7 a 22 de fevereiro: 39.000–56.000 USD

Cada vez mais pessoas começaram a investir e negociar em Bitcoin nesse momento. A ganância do mercado ajudou a levar o preço do BTC a superar 50.000 USD em um momento para depois encontrar estabilidade em 47,000 USD.

20 de outubro de 2021 — 84/100

Preço do BTC: 64.276,54 USD

A crescente popularidade dos NFT levou as pessoas a descobrirem mais sobre o espaço cripto, gerando ainda mais atenção para o Bitcoin. Foi atingida uma máxima histórica de 66.008,47 USD no dia seguinte. Essa marca foi superada em 9 de novembro de 2021, quando o BTC chegou a $67,553.95 USD

Como investir em criptomoedas considerando o medo e a ganância

Imagine isto: você entra na internet em um belo dia e vê que vários amigos dizem nas redes sociais que estão comprando Bitcoin. Com isso, você acaba sentindo a necessidade de fazer o mesmo. Afinal, não vai querer ficar de fora, vai? De repente, o mercado entra em correção, causando a queda da demanda e do preço do Bitcoin.

Esse é só um exemplo básico de como compras podem ser influenciadas pelo emocional, e negociar de forma impulsiva não é a prática mais indicada.

Para negociar Bitcoin usando o Fear and Greed Index, basta saber que opções você tem diante de determinadas condições. Quando a ganância está elevada, os preços provavelmente vão cair. Assim, vender seu BTC pode ser a melhor escolha. Já quando o medo está alto, talvez seja melhor comprar.

O que podemos aprender com isso?

A lição mais básica que podemos aprender com tudo isso é como o sentimento geral pode afetar o valor das criptomoedas. É a mesma lição que aprendermos em diferentes crises econômicas do passado: o medo pode levar as pessoas a pararem de investir, causando a queda nos preços de ativos, e a ganância extrema pode provocar bolhas econômicas.

O Fear and Greed Index é uma ferramenta útil para entendermos os sentimentos da comunidade de criptomoedas para evitarmos negociações desvantajosas baseadas em pura emoção. Em um mercado que pode confundir até mesmo o negociante mais experiente, nada supera a boa informação.

*O conteúdo deste artigo possui fins unicamente informativos. Você não deve considerar nenhuma dessas informações como aconselhamento jurídico, tributário, de investimento, financeiro ou de qualquer outra natureza. Você deve realizar sua própria verificação independente de fatos e dados, e talvez buscar aconselhamento profissional antes de tomar qualquer decisão.