A quantidade de criptomoedas negociadas no mercado cresce sem parar. No momento em que este artigo é escrito (31 de janeiro de 2022), há 17.200 moedas digitais listadas no CoinMarketCap. O que é mais interessante é que milhares dessas criptomoedas se estabelecem na blockchain do Ethereum (ETH).

Uma das tantas moedas lançadas recentemente no espaço cripto é a Loopring (LRC). Ainda que seja relativamente nova, essa moeda tem conquistado muitos entusiastas e investidores de criptomoedas. Por que isso acontece? Vamos descobrir.

Uma análise do Loopring

O Loopring é um protocolo ou programa criado na blockchain do Ethereum ou na cadeia principal, também chamada de primeira camada. Para explicar de forma simples, o Loopring é uma rede de segunda camada produzida para melhorar a rede de base, ou a primeira camada. Está entre as atualizações proporcionadas uma melhoria na experiência do usuário ao agilizar e baratear processos de transação.

Podemos pensar nas redes de segunda camada — o caso do Loopring — como outra porta de saída para diminuir o congestionamento na porta de acesso principal. O Loopring atua na rede do Ethereum para ajudar a acabar com o congestionamento de transações.

O desenvolvimento do Loopring ajuda o protocolo a atingir um processamento — a velocidade com que uma blockchain processa transações — aproximadamente mil vezes mais rápido que o do Ethereum. Dizem também que o Loopring pode atingir um pico superior a 2.000 transações por segundo (TPS).

Como tomam uma rota diferente, as transações com o Loopring são bem mais rápidas e baratas que as operadas na cadeia principal do Ethereum. O que torna a solução ainda mais interessante é seu token de utilidade nativo, também conhecido como Loopring (LRC).

O que é o LRC?

Lançado em 2017, o LRC é a criptomoeda da rede Loopring baseada no Ethereum. Ele também é conhecido como o fator de impulsão da exchange descentralizada (DEX) do Loopring, lançada em fevereiro de 2020. Essa criptomoeda também passa por altas e baixas repentinas no preço, assim como outras moedas no mercado, e possui um fornecimento total de 1.375.076.040 LRC.

Em outubro de 2021, o LRC teve uma alta expressiva de valor. Não muito depois, em novembro do mesmo ano, o LRC atingiu sua máxima histórica (ATH) de mais de 3,80 USD por token. Por outro lado, como já mencionamos, o LRC é também uma moeda bastante volátil. Neste momento, o LRC está sendo vendido por pouco mais de 0,90 USD.

Além de ser um dos protocolos mais novos no espaço cripto e ter uma moeda digital que conquista cada vez mais adeptos, o LRC possui outras características que você precisa conhecer. Uma delas é o ZK-rollup, também conhecido como o motor primário do Loopring.

O papel do Loopring para acelerar e baratear transações de Ethereum

De acordo com seu site, estão entre os pontos fundamentais do Loopring transações seguras, processamento elevado e baixos custos. Vejamos cada um deles:

Processos seguros. Segundo seu site, o Loopring é um “protocolo de pagamento e troca com código aberto, auditado e não custodiado”. Nenhuma parte precisa confiar na outra em seu ecossistema. Com o Loopring, os ZK-rollups são os elementos a cargo de assegurar que os ativos estejam sempre sob o controle dos usuários.

Segundo seu site, o Loopring é um “protocolo de pagamento e troca com código aberto, auditado e não custodiado”. Nenhuma parte precisa confiar na outra em seu ecossistema. Com o Loopring, os ZK-rollups são os elementos a cargo de assegurar que os ativos estejam sempre sob o controle dos usuários. Elevada taxa de processamento. O Loopring processa pagamentos e transações fora da cadeia em um lote de milhares de solicitações. Isso melhora a velocidade de processamento de transações e elimina o gargalo de desempenho na cadeia principal do Ethereum.

O Loopring processa pagamentos e transações fora da cadeia em um lote de milhares de solicitações. Isso melhora a velocidade de processamento de transações e elimina o gargalo de desempenho na cadeia principal do Ethereum. Custos mais baixos. Como a maioria das liquidações de negociação e transferência ocorrem fora da primeira camada da rede Ethereum, o consumo de gas e custos gerais de transação são reduzidos.

Agora que já conhecemos as características de maior destaque o Loopring, vejamos melhor a poderosa força que o impulsiona, o ZK-rollup.

ZK-rollup: a força propulsora por trás do Loopring

O zero-knowledge (ZK) rollup, ou provas de conhecimento zero, é o método de processar transações de forma privada. Ele funciona fornecendo algo que seja verdadeiro sem dar muita informação sobre a transação.

É como contar ao segurança de um cassino que você tem idade legal e receber permissão para entrar sem precisar mostrar o seu documento de identidade ou qualquer outra prova. Pense nisso também como entrar em um avião mesmo sem precisar apresentar o cartão de embarque.

ZK-rollups são fundamentais para protocolos no espaço cripto que não desejam revelar muita informação a terceiros ou a uma autoridade central caso algo saia errado. Em poucas palavras, isso evita passar ou vazar informações desnecessárias.

Você deve estar se perguntando agora como funcionam os ZK-rollups. Como seu nome já sugere, os ZK-rollups “rolam” os lotes de transação coletados em uma única transação e os executam na cadeia principal como a primeira camada da rede Ethereum. Isso reduz consideravelmente os custos e acelera o processamento, já que várias transações podem ser concluídas ao mesmo tempo.

Mais desenvolvimentos à frente

Com o que vimos até agora, descobrimos que o Loopring pode “construir protocolos, infraestrutura e produtos de interação com usuários para o futuro das finanças”. Ele pode proporcionar segurança e desempenho robusto, possibilitando uma plataforma de alta velocidade para trocas, pagamentos, negociações e liquidez sem sacrificar a segurança da rede e seus usuários.

Esse protocolo do Ethereum com apelo criptográfico é também outra boa opção para quem busca gastar menos tempo, dinheiro e outros recursos em segurança e conformidade, e ainda mais na evolução dos seus negócios e empreendimentos similares.

Há mais a conhecer sobre o Loopring. Faça a sua pesquisa para entender os prós e contras do protocolo e sua criptomoeda.