As criptomoedas estão atingindo regularmente recordes históricos de preço (estamos de olho em você, bitcoin), e é óbvio que as pessoas tenham a curiosidade de saber de onde vêm esses valores. Ainda que o bitcoin (BTC) possa ser o assunto da maioria das manchetes, o Ethereum (ETH) vem chamando cada vez mais nossa atenção.

No momento em que este artigo é escrito, o preço do Ethereum está um pouco acima dos US$ 1.700, e achamos que pode valer a pena analisar o que move seus mecanismos nos bastidores.

Fatores que determinam o preço das criptomoedas

Antes de analisarmos os fatores específicos do ETH e por que o valor do Ethereum se encontra onde está, vejamos primeiro os fatores que afetam o preço das criptomoedas em geral.

Oferta e demanda

Comecemos pelo fator mais fácil de entender. A lei da oferta e demanda é uma antiga teoria econômica que explica a relação entre compradores e vendedores de um recurso.

Para colocar de forma simples, se a oferta de uma criptomoeda estiver baixa e a demanda estiver alta, os preços tendem a subir. Se a situação for inversa, ou seja, se a demanda estiver baixa e a oferta estiver alta, os preços tendem a cair.

Normas e regulamentações

Autoridades do mundo todo têm diferentes visões sobre as criptomoedas, e suas perspectivas sobre o tema podem afetar os preços. Se essas perspectivas são um pouco restritivas, os preços podem cair, mas isso também funciona no lado oposto do espectro. Se as autoridades adotam uma perspectiva positiva, isso pode ser um forte catalisador de uma alta de preços.

Status econômico

Criptomoedas como o bitcoin têm o potencial de ser excelentes reservas de valor em uma economia que passa por dificuldades. Se uma economia começa a entrar em colapso, as pessoas podem buscar outros ativos na esperança de preservar seu patrimônio. Isso significa que a vitalidade de economias em todo o mundo pode desempenhar um importante papel na identificação do preço de uma criptomoeda.

Poder da mídia

A mídia é uma poderosa ferramenta que pode ajudar ou prejudicar as criptomoedas. De alguma forma, ela controla os humores dos investidores. Se a imprensa pinta um retrato positivo de uma criptomoeda, isso pode atrair novos investidores. Por outro lado, um retrato negativo de uma criptomoeda pode afastar até mesmo os investidores mais convencidos.

A mídia também pode afetar o preço em termos de educação. Ao oferecer conhecimentos isentos de opinião sobre uma criptomoeda, isso pode gerar oscilações entre negociantes em ambas as direções. Outro aspecto que cabe mencionar é que, quando o preço do bitcoin apresenta uma tendência de alta, os preços de outras criptomoedas são geralmente afetados de maneira positiva.

Fatores específicos do ETH

Dito tudo isso, você deve estar se perguntando: “Por que o Ethereum está subindo agora?”.

O fato é que o Ethereum é diferente de qualquer outra criptomoeda. Como ele é um produto respaldado por usuários e construído em um sistema de livro-razão, todos podem ver o histórico completo de transações, o que cria uma permanente transparência. Com o crescimento de redes e apoiadores, novos fatores de alteração de preço começam a aparecer.

Hard forks

Se você precisa de uma definição de “hard fork”, ele é basicamente uma atualização que gera novos recursos técnicos para um blockchain específico. Essa atualização separa o novo blockchain do anterior, criando essencialmente uma criptomoeda inteiramente nova.

Toda pessoa que oferece seu poder de processamento a qualquer rede deve concordar em seguir integralmente seu protocolo para que tudo funcione adequadamente. À medida que o coletivo cresce, as pessoas podem tender a discordar da forma como a rede é gerenciada. Com isso, elas podem se recusar a atualizar seus sistemas e se manter no blockchain antigo. Ainda que muitos dos usuários do protocolo antigo possam desaparecer com o passar do tempo, hard forks têm o potencial de gerar volatilidade. Digamos que haja uma atualização que permite que os mineradores cobrem mais para processar blocos. Esse tipo de atualização pode gerar inflação e, em última análise, uma queda no preço da criptomoeda.

O Ethereum deve passar por outro hard fork em breve para trocar o sistema de prova de trabalho (PoW) por um novo sistema de prova de participação (PoS), e os usuários podem precisar esperar e ver como isso funciona para ter uma imagem mais clara do futuro do ETH.

Especulação

Como ocorre com todas as outras criptomoedas, o Ethereum não é vinculado a nenhum banco central. Com isso, as flutuações de preço podem ser influenciadas pela especulação de negociantes.

Além disso, essa especulação gera novos fatores. Por exemplo, como não há nenhum limite para a oferta do ETH, as pessoas podem precisar assumir o risco de inflação e levar em consideração o interesse dos usuários.

No entanto, como o Ether é diretamente vinculado à plataforma do Ethereum , sua utilidade está garantida. Isso permite que as pessoas utilizem recursos únicos como aplicativos descentralizados e contratos inteligentes.

A previsão para o Ethereum: 2021

Entendemos que esses fatores podem ficar um pouco complexos às vezes, e talvez não tenhamos mencionados todos eles. Podem existir outros fatores que não abordamos. Mas esses são os fatores mais visíveis e, portanto, não podem ser ignorados.

Quanto ao futuro do ethereum e para onde vai seu preço, vamos precisar esperar para ver.

*Aviso de isenção: o conteúdo deste artigo possui fins unicamente informativos. As opiniões expressas aqui não devem ser consideradas conselhos financeiros, de investimento ou de qualquer outra natureza, e tampouco expressam as opiniões da Paxful.