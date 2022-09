Entender o melhor momento para ter bitcoin é buscar entender as características e vantagens que torna o Bitcoin a primeira e principal criptomoeda do mercado. Sabendo dos benefícios, certamente compreenderá que o melhor dia para ter Bitcoin é hoje!

O melhor dia para ter Bitcoin é hoje

O melhor dia para comprar Bitcoin está relacionado com o fato do usuário entender as características e as vantagens da moeda, visando a liberdade que a moeda pode proporcionar para quem não tem acesso ao sistema financeiro tradicional.

Além disso, a escassez da moeda permite que a cada dia ela se torne mais valiosa, assim como o ouro, pois quanto mais ouro é minerado, menos terá para ser negociado e mais valorizado será o ativo.

O bitcoin tem um limite de 21 milhões de moedas para serem emitidas e a cada quatro anos esse ciclo é reduzido pela metade, transformando a escassez um dos pontos principais para começar a ter a moeda hoje.

Mesmo que todos os bitcoins sejam emitidos, você ainda pode comprar de outras pessoas em plataformas P2P. A estimativa é que o último BTC vai ser minerado apenas em 2140.

Outro ponto para ter bitcoin hoje, é aproveitar a característica da criptomoeda ser uma moeda global, podendo ser usada como forma de pagamento em qualquer lugar do mundo que aceite BTC, tendo taxas bem mais baixas.

Um dos pontos de ser ter bitcoin o quanto antes é poder ter acesso ao sistema financeiro, transações financeiras e pagamentos sem precisar ter conta bancária. Com o bitcoin qualquer pessoa pode fazer parte desse mercado.

Além da descentralização que torna a moeda segura e faz o bitcoin não depender de empresa ou órgão governamental, possibilitando a entrada de todos em um mercado com maior liberdade.

Portanto, o melhor momento para ter Bitcoin é hoje!

Cuidado com o FOMO

No mercado cripto, começar a investir em bitcoin hoje, pode causar um pouco de FOMO nos investidores, principalmente por conta da volatilidade da moeda. O FOMO é uma sigla em inglês que significa “fear of missing out”, ou seja, é basicamente o medo de estar perdendo algo.

Esse medo causa nos investidores a sensação de que perdeu o grande crescimento do bitcoin, e por isso, ficam pensando que não compensa mais entrar para o mercado. Essa sensação não acontece apenas no mercado de criptomoedas, mas também em todo o setor financeiro, até nas ações, por exemplo.

Ao iniciar em um mercado tão volátil quanto o de criptomoedas, é importante ter seus objetivos traçados para não entrar em desespero e vender a moeda quando estiver em baixa, ou não acabar tendo FOMO achando que perdeu a melhor época do bitcoin.

Um dos pontos para entender antes de comprar BTC, é os objetivos de cada compra, entender o porquê você está comprando bitcoin ajuda a passar por períodos de oscilação e ter a moeda hoje, sem prolongar a entrada no mercado.

Hoje é o melhor momento para ter bitcoin: definir suas estratégias hoje ajuda a ter uma entrada mais assertiva no mercado, e lembre-se de estudar sobre o projeto para entender as vantagens do ativo e tomar decisões mais conscientes.

Como comprar Bitcoin pela Paxful

Para quem quer começar no mercado o quanto antes, é possível comprar bitcoin pela Paxful, a maior plataforma fintech de peer-to-peer (P2P) do mundo. Na Paxful você faz negociações diretamente com outros usuários.

O usuário pode comprar bitcoin de qualquer pessoa ao redor do mundo. Ao se cadastrar na plataforma, você pode encontrar filtros de como quer comprar BTC, podendo escolher mais de 350 formas de pagamento, como cartão de crédito, transferência e até gift card.

Esse modelo de transação proporciona apoiar toda a comunidade cripto e sua forma descentralizada, pois no mercado P2P as criptomoedas são independentes e cada pessoa coloca a quantidade que deseja vender o ativo.

Além disso, você pode usar a criptomoeda não só como reserva de valor, mas também como forma de pagamento, transferência de dinheiro para dentro ou fora de um país, e até presentear uma pessoa com BTC.

E você pode fazer tudo isso com apenas alguns cliques da sua carteira de Bitcoin móvel da Paxful. O bitcoin é uma moeda global que visa a descentralização, portanto, não necessita de intermediários como governos ou instituições.

Por ser um mercado volátil, é importante buscar entender mais sobre o projeto do BTC, o mercado e se vale a pena investir no ativo. Lembre-se que, ao comprar bitcoin hoje, você deve estudar para não acabar sofrendo com a volatilidade do mercado.

