Nos últimos anos, o Bitcoin (BTC) ganhou uma grande popularidade. Embora você já esteja no circuito, segue uma coisa que talvez você não saiba: o Bitcoin tem um grande número de apoiadores entre jovens adultos. Cada vez mais jovens estão aprendendo a investir em Bitcoin hoje em dia.

Vamos começar dando uma olhada em dados da Paxful de 2021. O maior grupo de usuários da Paxful tinha entre 25 e 33 anos, representando 32,76% de todo o tráfego. Enquanto isso, os usuários de 18 a 24 anos de idade foram responsáveis ​​por 32,21% de todo o tráfego. Isso significa que mais de 64% de todo o tráfego da Paxful vem de millennials e zoomers (conhecidos como Geração Z). Um relatório do Blockchain Capital Blog também mostrou que adultos de 18 a 34 anos têm o maior conhecimento sobre BTC a uma taxa de 90% .

Mas não estamos aqui para discutir o quanto o BTC é conhecido, mas para analisar por que ele é conhecido entre os jovens adultos. Vamos analisar também como investir em BTC e capitalizar essa tendência. Se você quiser saber por que o BTC ganhou seguidores entre jovens adultos, continue lendo este artigo. Vamos detalhar tudo para você entender melhor essas duas gerações.

As razões pelas quais os jovens adultos investem no BTC

Há diversas razões para jovens adultos investirem na criptomoeda mais conhecida de todas. Entre elas estão as perspectivas econômicas atuais e, claro, as mídias sociais.

Fluência tecnológica

A primeira razão pela qual os jovens adultos estão mais dispostos a investir em BTC é que eles estão mais sintonizados com a tecnologia. A maioria dos millenials e zoomers nasceu depois que a internet já tinha sido inventada. Isso significa que eles aprenderam a usar a rede desde criança.

O uso de criptomoedas implica geralmente um conhecimento mais profundo das tecnologias. Ao contrário da geração de baby boomers, millennials e zoomers geralmente não precisam aprender a usar a internet ou um novo aplicativo antes de começarem a investir. Na melhor das hipóteses, eles provavelmente só precisam tocar em alguns botões e iniciar sua jornada de criptomoedas em questão de minutos. Os adultos mais velhos provavelmente têm mais dificuldade de se adaptar às criptomoedas devido à adoção tardia das tecnologias.

Não surpreende portanto que os mais jovens estejam em vantagem quando se trata de investir em BTC. A moeda não só é mais acessível para eles, mas também exige pouca ou nenhuma curva de aprendizado.

Falta de confiança nas instituições financeiras

Outro elemento da crescente adoção do Bitcoin entre essas gerações tem a ver com a falta de confiança dos jovens adultos no sistema. Muitos deles nasceram durante as dificuldades econômicas da década de 1990 e viveram a Grande Recessão de 2007. Nesse período, Wall Street e muitas instituições financeiras lutavam para se manter de pé. Isso colocou muitas pessoas em graves dificuldades financeiras. Muitos millennials e zoomers foram influenciados pelas consequências desses duros eventos econômicos.

Em resposta, os jovens adultos agora tendem a ficar longe de Wall Street e das instituições bancárias centralizadas e, em vez disso, buscam um novo sistema em que possam confiar. Afinal, o BTC pode significar esperança e mudança para as gerações futuras.

Além disso, os padrões para entrar no mundo das criptomoedas são baixos, o que o torna mais acessível para todos. Com o investimento em BTC, os jovens adultos querem se posicionar contra um sistema que restringe a prosperidade de suas famílias há décadas. Eles simplesmente querem ver uma mudança e esperam que o BTC possa representá-la.

Acessibilidade

As gerações mais jovens também podem estar mais interessadas em investir em Bitcoin porque são mais fáceis de adquirir em comparação com ações ou commodities específicas, como ouro ou petróleo. Tudo o que você precisa para começar com criptomoedas é de um endereço de e-mail válido, um documento de identidade oficial (como uma carteira de motorista) e acesso à internet.

Já investir em ações pode exigir muito mais esforço. Muitas vezes, você precisa enviar documentos para abrir uma conta em uma corretora, e isso é apenas a ponta do iceberg. Depois, há o investimento em ouro e prata, o que pode exigir ainda mais esforço, pois existem muitas rotas de investimento diferentes. Essa é uma grande razão pelo grande interesse dos jovens adultos ​no BTC. Ele é acessível para todos e mais fácil de entrar.

Mídias sociais

Um estudo da CNBC mostrou que zoomers e millennials (de 18 a 34 anos) são 17% mais propensos a usar pesquisas de mídias sociais para suas ideias de investimento que o restante da população. Essa estatística mostra claramente que mais jovens adultos estão usando as mídias sociais como recursos para investir em BTC. Em outras palavras, as mídias sociais têm um efeito significativo nas gerações mais jovens quando se trata de investimento em criptomoedas. Com seu uso crescente, faz sentido que as mídias sociais também influenciem no investimento em BTC.

FOMO

Embora tenhamos falado sobre como as mídias sociais influenciam jovens investidores de BTC, também é importante discutir o papel do FOMO. No mundo das criptomoedas, o FOMO — acrônimo de “Fear Of Missing Out” (algo como medo de ficar de fora) — é uma emoção que um investidor sente quando está preocupado por estar perdendo potenciais investimentos em criptomoedas.

Com a ascensão das mídias sociais nas gerações mais jovens, não é surpresa que os adultos mais jovens possam sentir o FOMO cripto com mais intensidade que seus colegas boomers. Os jovens adultos também podem experimentar mais FOMO por causa das histórias de sucesso que veem nas mídias sociais sobre o BTC.

Conhecimentos financeiros

A última razão pela qual as gerações mais jovens investem mais em criptomoedas é que elas podem ter mais conhecimentos sobre o universo financeiro. Ao longo dos anos, a dívida estudantil em países como os Estados Unidos atingiu um nível recorde, e as gerações mais jovens tendem a estar mais ansiosas para discutir questões relacionadas a dinheiro.

Eles também receberam muita educação financeira. De acordo com um estudo, cerca de 40% dos millennials tiveram aulas de educação financeira. Embora apenas 16% dos millennials sejam considerados financeiramente alfabetizados, algumas outras fontes podem sugerir o contrário. Os millennials e seu conforto com suas finanças podem indicar por que eles estão tão dispostos a investir em criptomoedas.

Dicas de investimento em criptomoedas para jovens adultos

Agora que abordamos por que as gerações mais jovens estão interessadas no BTC, vejamos como investir na criptomoeda. Seguem algumas dicas para iniciar sua jornada de investimento:

Não mergulhe na onda

Entendemos que pode haver muita onda em torno do BTC. Mas ao analisar como investir em BTC, recomendamos não agir em função de seus impulsos emocionais. Isso envolve não cair nas táticas FOMO ou em qualquer excitação excessiva em torno do BTC. Mantenha a cabeça no lugar e certifique-se de que todos os seus investimentos em BTC sejam sólidos. As pessoas criarão onda por meio de golpes de pump and dump (quando o preço de uma criptomoeda é elevado rápida e artificialmente por um determinado grupo que vende logo depois para realizar os lucros, gerando uma queda dramática e repentina), mas lembre-se de analisar cada investimento em BTC para ver se a emoção ficou de fora da decisão.

Faça sua pesquisa

Ao investir em Bitcoin, faça sempre sua pesquisa. Procure expressões-chave como “como investir em BTC”, “fraudes de BTC” ou “o que é BTC”. Isso vai ajudar você a aprender mais sobre o investimento em BTC. A pesquisa será sempre sua aliada, e você pode aprender muito em sites que instruem sobre o Bitcoin. Reserve um tempo para fazer sua busca e aprender a investir na criptomoeda.

Não gaste demais

Por último, mas não menos importante, não gaste demais ao investir. Recomendamos pesquisar como investir em BTC e as principais dicas de investimento de consultores inteligentes. Os consultores financeiros ocupam geralmente de 5% a 10% de sua carteira de investimentos em ativos de alto risco como o BTC. Mantenha esse percentual em mente ao decidir como investir.

A pesquisa é sua maior aliada

Para resumir, faça sempre sua pesquisa se e quando decidir investir em criptomoedas. Nunca é demais repetir que a pesquisa é sua aliada. Ela vai ajudar você não só a entender mais sobre o BTC, mas também a tomar as decisões corretas de investimento. Converse com alguns millennials, zoomers e especialistas sobre por que eles gostam tanto do BTC. Seja qual for sua decisão, há muitas maneiras de investir em Bitcoin.

Mais importante ainda, há muitas maneiras de entender por que as gerações mais jovens estão tão interessadas em investir… Pode haver algo a aprender com elas. Quando você descobre como investir em BTC, o céu é o limite.

*O conteúdo deste artigo possui fins unicamente informativos. Você não deve considerar nenhuma dessas informações como aconselhamento jurídico, tributário, de investimento, financeiro ou de qualquer outra natureza. Você deve verificar fatos e dados de modo independente, fazer a sua própria pesquisa e talvez buscar aconselhamento profissional antes de tomar qualquer decisão.