A Paxful é a maior plataforma fintech peer-to-peer (P2P) do mundo, que tem como principal objetivo levar o Bitcoin para todos, atingir as pessoas que não possuem conta bancária para poder finalmente entrar no mercado financeiro.

Temos diversas missões e realizamos ações para proporcionar o crescimento da adoção do Bitcoin no mundo e ensinar como as características da criptomoeda podem revolucionar o mercado.

Qual o nosso maior propósito?

A Paxful foi criada para fornecer igualdade para que todas as pessoas possam ter acesso ao Bitcoin (BTC) e possam usar como moeda global ou no mercado P2P, ou seja, comprando e vendendo de pessoa para pessoa.

O intuito é possibilitar a entrada de qualquer pessoa no mercado de bitcoin, por isso, oferecemos mais de 350 formas de pagamento. Assim, um usuário da Paxful não precisa ter conta bancária em bancos tradicionais, apenas ter conhecimento sobre o BTC para fazer as transações. Esse conhecimento pode ser adquirido através do nosso blog.

Nossa missão é promover a economia digital por meio do bitcoin como moeda global para 100% das pessoas, e não apenas para 1%, gerando real transformação na sociedade, com projetos educacionais e formas alternativas para que todos possam ter Bitcoin com taxas baixas e boa segurança.

Construindo com a Paxful

O projeto Built With Bitcoin é voltado para construir comunidade ao redor do mundo utilizando o Bitcoin, a primeira e principal criptomoeda do ecossistema cripto. A organização visa trazer oportunidade para fornecer água potável, acesso à educação de qualidade, agricultura sustentável e apoio humanitário para as comunidades e regiões que necessitam.

A Paxful tem o plano de construir 100 escolas ao redor do mundo, com o projeto “Built With Bitcoin”, em português “Construindo com Bitcoin”. A ação já entregou 8 das 100 escolas, mostrando que é possível mudar o mundo com Bitcoin.

Atualmente, o projeto tem se fortalecido em 5 países, Nigéria, Quênia, Ruanda, Gana e África do Sul, o intuito é que possa expandir o alcance para atender ainda mais as outras regiões.

Atingir as comunidades

Atingir a comunidade é uma forma da Paxful proporcionar a entrada de 100% das pessoas no mercado financeiro, sem elas precisarem de conta bancária tradicional. Qualquer pessoa pode comprar, vender, enviar e receber Bitcoin.

O objetivo é transformar o mercado para milhões de pessoas da comunidade terem acesso, tanto para usar no dia a dia como pagamento, quanto para aceitar a moeda em sua loja, mercado, e qualquer outro comércio.

Usar o Bitcoin como forma de pagamento

Um dos pontos para trazer o bitcoin para todos e atingir 100% das pessoas é utilizando a criptomoeda como forma de pagamento. As características da moeda permitem seu uso em qualquer parte do mundo.

O bitcoin é uma moeda descentralizada e pode ser usada globalmente. As vantagens como taxas mais baixas, liquidez imediata, mercado aberto 24 horas, sistema seguro, e transparência, permite que o uso do BTC torne-se mais acessível.

Com a Paxful Pay, qualquer pessoa vai poder aceitar bitcoin em seu comércio, a ferramenta facilita o uso da moeda como forma de pagamento no dia a dia. Afinal, países já adotaram o BTC como moeda oficial, caso de El Salvador, por exemplo.

No país, a Paxful implementou a “La Casa del Bitcoin”, um centro educacional para ensinar sobre a criptomoeda e ajudar as pessoas locais a usar o BTC como moeda global, podendo usar a Paxful no dia a dia como carteira e como comércio.

Sendo assim, pensando em países como El Salvador, será mais fácil usar bitcoin no dia a dia com plataformas e ferramentas como a Paxful, que além do uso diário, o P2P permite o envio da moeda para qualquer pessoa do mundo.

Ou seja, o P2P (peer-to-peer) é a negociação que acontece de pessoa para pessoa, e você pode comprar e vender a moeda com mais de 350 opções de pagamento, sem precisar de uma conta bancária.

Os principais objetivos da Paxful são proporcionar um mercado onde todos possam utilizá-lo. Pois, dessa forma é possível mudar a realidade de muitas pessoas com o uso do bitcoin e ter uma comunidade engajada que utilize e fortaleça o uso do P2P.

A forma de movimentar e ter dinheiro está mudando, e com o surgimento do bitcoin a mudança está acontecendo mais rápido e a todo o momento.

Continue acessando os conteúdos do Blog da Paxful em português para receber informações e notícias sobre o Bitcoin!