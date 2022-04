Quando você atua no espaço cripto, não é nenhum segredo que vai encontrar várias oportunidades financeiras ao longo do caminho. Existem muitas formas de ganhar dinheiro com bitcoin (BTC), e negociar é uma das mais prósperas e recompensadoras.

Mas o que é a negociação de bitcoin? Essa estratégia envolve comprar e vender BTC para lucrar. Ela é especialmente adequada se você estiver buscando novas formas de ganhar dinheiro e melhorar a sua vida financeira.

Caso seja um novato no mundo das criptomoedas e não tenha a menor ideia de como negociar bitcoin, você está no artigo certo. Leia nossa orientação sobre o processo de negociação de criptomoedas na Paxful e como usar a estratégia a seu favor.

Confira isso antes

Antes de entrarmos no processo, segue o essencial que você precisa saber.

Defina uma margem de oferta competitiva

Margens tornam as suas ofertas de negociação competitivas. Com elas, você pode definir a sua oferta acima ou abaixo do preço de mercado. Na Paxful, você pode definir margens positivas (+) ou negativas (-). Eis como as margens funcionam.

Margem positiva (+). Se for um vendedor de bitcoin, definir uma margem positiva significa que você está vendendo a criptomoeda a um preço maior que o preço de mercado atual e poderá lucrar. Já se for um comprador, isso quer dizer que você está comprando BTC a um preço mais alto.

Margem negativa (-). Com uma margem negativa, você compra ou vende criptomoedas a um preço mais baixo que o do mercado. Se for um comprador, você economizará dinheiro ao comprar BTC a um valor menor.

Na Paxful, cada negociante tem total controle para definir seus limites de margem. Vendedores podem dizer quanto podem ganhar em função das margens que definem. Mas cabe mencionar que os limites de margem variam dependendo do nível de verificação da sua conta e do grupo de pagamento que você escolher.

Fique atento ao preço do bitcoin

O bitcoin é uma moeda extremamente volátil. Como seu valor pode subir ou cair muito da noite para o dia, é essencial ficar sabendo de toda mudança de preço no mercado. Para ficar atualizado, você pode ativar alertas no aplicativo móvel da Paxful e receber notificações quando o bitcoin subir ou cair mais de 5%.

Note que o preço do BTC na Paxful não é igual ao preço de mercado atual. Ele sempre depende do usuário de quem você compra e de quanto ele cobra. Ao comprar, verifique atentamente a oferta e veja quanto você vai ganhar por dólar. Quanto maior o número, mais lucrativa será a negociação para você.

Ganhe dinheiro negociando bitcoin

Agora, como funciona a negociação de bitcoin e como você pode ganhar dinheiro com ela? Depois de criar a sua conta na Paxful, faça login e siga estes passos para começar a negociar.

Dica importante: não deixe de verificar a sua conta para ter acesso a todos os recursos da plataforma.

Você precisa antes comprar bitcoin mais barato na Paxful

Antes de vender bitcoin e lucrar, você precisa ter o seu próprio BTC. Seguem três passos simples para comprar BTC de forma rápida e barata na Paxful.

Passo 1. Preencha os critérios de pesquisa

Depois de acessar a sua conta na Paxful, clique em Comprar e preencha as informações necessárias, isto é, forma de pagamento preferida, localização, moeda e valor. Depois, clique em Encontrar ofertas.

Passo 2. Use filtros para encontrar vendedores de bitcoin confiáveis

Será exibida a lista de todos os vendedores de bitcoin. Você verá a seção de filtro à esquerda dessa lista. Com os filtros, você pode restringir e ordenar segundo as formas de pagamento mais utilizadas no local de sua preferência, além de tags de oferta e tipos de usuário.

Para ter sempre a certeza de negociar com um parceiro confiável e de boa reputação, você pode filtrar os usuários em seis tipos diferentes: Peer, Embaixador, Promotor, Conta corporativa, Expert Trader e Power Trader. Os usuários dessas categorias são totalmente verificados e contam com a confiança da comunidade Paxful. Você pode saber mais sobre essas categorias clicando em O que é isso?.

Depois, clique no ícone de filtro ao lado de Taxa de câmbio por bitcoin e escolha Preço: do menor para o maior no menu suspenso. Isso vai colocar os vendedores que vendem bitcoin pelo menor preço no topo da lista.

Passo 3. Encontre a oferta ideal para você

Verifique bem todas as informações sobre o verificar: reputação, disponibilidade, limites de compra, taxas de câmbio, prazo e termos da oferta. Quando encontrar um negociante interessante, clique em Comprar. Será aberta a página da oferta.

Indique o valor que você deseja pagar para ver quanto ele representa em BTC. Se você atender aos termos do vendedor, clique em Comprar agora para iniciar a transação.

Passo 4. Inicie e conclua a negociação

Será aberto um chat ao vivo. É nele que você vai debater questões da transação com o seu parceiro de negociação. Siga cuidadosamente as instruções dele. Depois de fazer o pagamento, clique em Eu já paguei e espere até que vendedor libere o BTC para a sua Carteira Paxful.

Depois de receber a moeda, não se esqueça de avaliar o seu parceiro de negociação. Isso vai ajudar outros negociantes a saberem com quem estão negociando. Leia este artigo e obtenha mais dicas úteis para comprar bitcoin na Paxful.

Venda o seu bitcoin com lucro na Paxful

Vamos agora para a melhor parte. Neste exemplo, vamos mostrar como ganhar 20% de lucro vendendo bitcoin e sendo pago com gift card OneVanilla Visa/MasterCard.

Como você não pode transformar o seu gift card em dinheiro na mesma hora, vai ser preciso recorrer a um gateway de pagamento. Um deles é a SquareUp. Nesse gateway de pagamento, você pode cobrar gift cards diretamente do seu computador, registrar todos os tipos de pagamento e enviar o dinheiro para a sua conta bancária.

Para sacar o valor de gift cards, crie uma conta na SquareUp antes de começar a vender bitcoin na Paxful. Depois de ter tudo pronto no gateway de pagamento, o próximo passo será vender o seu bitcoin em troca de um gift card OneVanilla na Paxful.

Passo 1. Crie uma oferta de venda e defina a sua forma de pagamento

Acesse a sua conta na Paxful e clique na opção Criar uma oferta, localizada no menu superior. Escolha bitcoin como criptomoeda e, no passo seguinte, selecione a opção Vender bitcoin.

Escolha a forma de pagamento de sua preferência. Há sete grupos de pagamento para escolher, e o mais indicado varia em função das suas necessidades de negociação. Neste exemplo, vamos selecionar Gift card OneVanilla VISA/MasterCard e definir a moeda preferencial como dólar canadense (CAD).

Passo 2. Defina o seu preço de negociação e os limites da oferta

Selecione a taxa de câmbio do bitcoin que você deseja usar. Optando pelo preço de mercado, o preço de venda da sua oferta vai mudar de acordo com o preço do BTC no mercado, enquanto um preço fixo bloqueará o preço da venda e não será afetado pela movimentação de mercado.

Indique a margem da oferta. Isso vai definir a variação da sua margem de lucro. Vamos definir 28% para a nossa forma de pagamento atual. É importante saber que a Paxful cobra uma taxa de 3% sobre a venda de criptomoedas em troca de gift cards OneVanilla VISA/MasterCard, o que deixará você com um lucro de 25%. Vamos falar mais sobre isso depois.

Defina os limites de negociação da oferta. Neste exemplo, vamos definir um valor fixo de 100 CAD. Você também pode usar uma faixa selecionando valores mínimo e máximo de negociação. Se você estiver começando a negociar e quiser testar o terreno antes, comece com um pequeno valor e aumente à medida que for aprendendo como é o processo na prática.

Você também pode definir o prazo limite da oferta, que informará ao seu parceiro de negociação quanto tempo ele terá para fazer o pagamento e marcar a negociação como paga.

Passo 3. Redija instruções de negociação claras e conclua a transação

Será solicitado que você inclua algumas tags de oferta. Elas vão ajudar os seus parceiros de negociação a saberem rapidamente o que você exige. Você pode adicionar “somente gift card físicos”, “comprovante de compra necessário” e outras tags. Ao exigir fotos de gift cards físicos e comprovantes de compra, você saberá que está comprando um gift card adquirido diretamente de uma loja, e não de um revendedor.

Depois disso, indique o nome da oferta. Ele pode ajudar a sua oferta a se destacar. Portanto, escolha um nome que chame a atenção. E a parte mais importante: redija termos de oferta e instruções de negociação claros e concisos. Os usuários que virem a sua oferta verão também os seus termos. Sendo assim, escreva de uma forma simples e com passos fáceis de seguir.

Você também pode filtrar os seus compradores por nível de verificação, país e a quantidade de negociações concluídas. Mas saiba que isso pode limitar o seu mercado ou o alcance da sua oferta. Finalmente, clique em Criar oferta e espere até que um comprador inicie a transação.

Passo 4. Espere até que alguém negocie com você e conclua a transação

Depois de iniciada a negociação, será aberto um chat ao vivo. É nele que você pode conversar sobre as instruções com o seu comprador. Você pode pedir uma foto dos comprovantes, dos gift cards e outras provas que você considerar necessárias.

Em nosso exemplo, estamos usando gift card OneVanilla Visa/MasterCard. A primeira coisa que você deve fazer é verificar o comprovante de compra para ter a certeza de que o gift card foi comprado diretamente de uma loja. Talvez valha a pena conferir também a data da compra e a localização da loja para confirmar a validade do comprovante.

Em seguida, peça fotos da frente e do verso do gift card. Você pode verificar manualmente o saldo no site do gift card inserindo o número de 12 dígitos exibido na frente do cartão, a data de validade e o CVV de três dígitos. Depois de verificar as informações do gift card, acesse a sua conta na SquareUp.

Para isso, você pode usar o aplicativo móvel ou o site. Na SquareUp, basta digitar o valor do gift card que você quer cobrar. Em nosso exemplo, esse valor é de 100 CAD. Clique em Manual Gift Card Entry (Inserção manual de gift card) e insira as informações solicitadas. Clique em Charge (Cobrar).

Depois disso, você poderá receber o valor do gift card na sua conta bancária em dois ou três dias úteis.

Uma observação importante: durante esse processo, o comprador só deve marcar a negociação como paga depois que você tiver descontado o gift card na sua conta SquareUp. Concluído esse passo, você poderá liberar o BTC para o comprador.

Vamos falar agora sobre a margem da oferta de 28% que definimos antes. Mencionamos que você vai pagar uma taxa de 3% por essa oferta com gift card e ficar com um lucro de 25%. Para sacar o valor do gift card para a sua conta bancária, a SquareUp cobrará uma taxa extra de 3,4%. No final, você ficará com um lucro de 21,6% por vender bitcoin em troca de gift card OneVanilla VISA/MasterCard.

É importante mencionar que o seu lucro vai variar em função do valor que você comprou o BTC e do valor da sua venda em troca de gift cards ou outras formas de pagamento.

Outras formas de ganhar dinheiro negociando bitcoin

Além dos passos que mencionamos, você também pode tentar fazer arbitragem. Essa é uma das estratégias mais utilizadas para ganhar dinheiro negociando. Na Paxful, essa abordagem funciona ao comprar bitcoin a um preço menor e vender a moeda a um preço mais alto com outra forma de pagamento.

Para ganhar um bom lucro, tire proveito das margens da oferta. Você pode comprar BTC com transferência bancária, a forma de pagamento com a menor taxa da plataforma, ou usar outras opções de pagamento e comprar BTC a uma margem muito baixa. O próximo passo é vender o bitcoin a um preço mais alto definindo uma margem competitiva.

Digamos que você tenha comprado BTC usando transferência bancária com uma margem mínima de 2%. Você pode então vender a moeda em troca de pagamento pelo PayPal com uma margem de 15% ou 20%. É assim que funciona a arbitragem de bitcoin.

Dica útil: você pode definir margens bem altas com pagamentos pelo PayPal, já que essa opção envolve um risco e é uma das formas de pagamento mais utilizadas na plataforma.

Comece a ganhar dinheiro comprando e vendendo bitcoin hoje mesmo

A Paxful é uma comunidade crescente de seis milhões de negociantes de criptomoedas do mundo todo. Com 400 opções de pagamento para escolher, você sempre encontra várias ofertas interessantes de bitcoin para aproveitar. Além de comprar e vender BTC, há muitas outras oportunidades divertidas e recompensadoras à sua espera na plataforma.

Milhares de ofertas de BTC estão lá agora mesmo esperando por você. Pronto para entrar no mundo da negociação?

*O conteúdo deste artigo possui fins unicamente informativos. As opiniões expressas aqui não devem ser consideradas conselhos financeiros, de investimento ou de qualquer outra natureza, e tampouco expressam as opiniões da Paxful.

*A Paxful não possui nenhuma relação com OneVanilla, Visa, MasterCard, American Express, SquareUp ou qualquer outro serviço ou plataforma de pagamento. Não declaramos ser apoiador nem apoiar tais serviços. Os logotipos e logomarcas dessas empresas pertencem exclusivamente a elas.