Se você está enfrentando um problema com a Paxful, seja no login ou na liberação do seu Bitcoin, o que você faz? Temos algumas maneiras de enviar uma solicitação para a nossa equipe de Suporte ao Cliente.

Pelo PaxBot

O PaxBot é o assistente automatizado disponível no canto inferior direito de nosso site (é o círculo roxo com um balão de diálogo branco).

Essa é a opção mais prática para a maioria dos usuários, pois é a mais prontamente disponível. Para enviar uma solicitação de suporte pelo PaxBot, é só digitar seu problema quando estiver conectado. Saiba que todas as comunicações com o PaxBot são realizadas em inglês.

Após criar uma solicitação de suporte pelo PaxBot, você receberá um e-mail de [email protected]. Lembre-se de verificar o e-mail de suporte que você receber. Ele virá sempre do endereço [email protected].

Qualquer problema enviado a [email protected] será recebida, mas esse endereço não é usado para responder a nossos usuários. Use o PaxBot para receber atualizações instantâneas.

Por nossas contas oficiais de mídia social

A comunidade Paxful está sempre pronta para ajudar. Você pode nos enviar uma consulta por meio de nossas contas oficiais de mídia social. Dito isso, devemos enfatizar que enviar uma solicitação de suporte pelo PaxBot é a melhor opção, especialmente para questões urgentes.

Você também pode receber nossas atualizações pelos canais oficiais de mídias sociais.

Como podemos ajudar

Lembre-se que a equipe de Suporte ao Cliente da Paxful está sempre à disposição para ajudar. A experiência dos usuários em nossa plataforma é uma prioridade, e adoraríamos se você entrasse em contato conosco e nos informasse caso tenha dúvidas ou preocupações sobre:

Nosso mercado

Nossos produtos (Paxful Earn, Carteira Paxful Wallet, nosso aplicativo etc.)

Disputas

Sua conta na Paxful

Como detectar falsas contas de suporte da Paxful

Infelizmente, algumas pessoas (ou grupos) têm tentado entrar em contato com nossos usuários por meio de contas falsas de mídia mídias sociais e e-mails de suporte. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos e apontar os sinais de alerta em cada um para que você possa perceber.

*Todas as contas falsas que você vai ver aqui já não estão ativas e foram tratadas.

Contas falsas no Instagram

O Instagram é uma plataforma popular para os entusiastas do Bitcoin, o que significa que indivíduos mal-intencionados espreitam tentando phishing nas contas de nossos usuários. Esta conta, por exemplo, tentou imitar nossa conta oficial copiando nossas últimas postagens.



Como dissemos, diferenciá-las é bastante simples se você observar bem. Como o primeiro sinal de alerta, o nome da conta foi escrito errado, algo que nossa equipe teria verificado antes de confirmara.

Nesta imagem de acompanhamento, podemos ver como essa conta iniciou um bate-papo com um potencial cliente e lhe disse que ganhou um sorteio.

Em primeiro lugar, a informalidade da mensagem inicial é um grande sinal de alerta. Em segundo, brindes administrados pela Paxful devem ser anunciados por nossos e-mails, contas de mídia mídias sociais ou pela Universidade Paxful. Finalmente, a forma como a mensagem foi escrita é descuidada (“Paxful” nem é iniciada com letra maiúscula). Leve isso em consideração sempre que receber uma mensagem de qualquer conta do Instagram que afirme ser da Paxful.

Contas falsas no Facebook

O Facebook é outra plataforma de mídia social que pode estar repleta de gente mal-intencionada. Esta conta, que se autodenomina Paxful App, acaba de declarar um usuário vencedor de um bônus de 0,25 BTC. Tudo o que ele precisa fazer é clicar em um link reduzido.



Nessa situação, podemos ver como a mensagem foi mal elaborada. A formatação está totalmente desativada, o que pode implicar que o usuário por trás dessa conta simplesmente copiou o texto de um aplicativo diferente. Outro sinal de alerta aqui é o texto da mensagem: a sintaxe e a gramática não são condizentes com o restante de nosso conteúdo de mídia mídias sociais. Além disso, lembre-se de que nunca solicitaremos que os usuários cliquem em links suspeitos. Portanto, nunca faça isso!

Em um caso semelhante, esta conta que afirma ser da Paxful (observe o acento na letra “u”) está anunciando uma convocação para doações. Primeiro, a convocação foi feita por um comentário no Facebook. Além disso, a Paxful apenas incentiva doações, nunca as pede, e um comentário no Facebook é o último lugar em que anunciaríamos. Semelhante a todos os outros sinais de alerta mencionadas, o texto do conteúdo desse comentário também tem muitos problemas. O uso de maiúsculas em nomes próprios não é respeitado, a formatação é confusa, e o uso excessivo de emojis e espaçamento contribuem para uma mensagem exageradamente informal.

Conta falsa no Twitter

O Twitter é outra plataforma em que pode haver contas falsas. Neste caso, uma conta com o nome @Paxfuly (observe o “y” extra) acabou de fornecer um e-mail ao usuário para contato. Se você consultar a lista de endereços de e-mail oficiais que fornecemos anteriormente, vai notar que o indicado nesse tweet não está incluído.

Essa é uma estratégia comum em golpes de phishing, e não apenas para usuários da Paxful. Por isso é tão importante saber quais e-mails são oficiais para evitar situações em que os detalhes de nossa conta sejam roubados.

E-mail falso de suporte da Paxful

Por falar em e-mails, ainda é possível ser enganado por e-mails fraudulentos recebidos diretamente em sua caixa de entrada. Veja a foto acima. Nessa situação, um e-mail foi enviado a um usuário que realmente enviou uma solicitação de suporte, uma tática inteligente usada em golpes de phishing.

Identificar isso é bastante simples, desde que tomemos nota dos endereços de e-mail oficiais da Paxful. Esse e-mail foi enviado por [email protected], não incluído em nossa lista oficial. Outro sinal de alerta é que eles usaram uma foto copiada de nosso logotipo para cada uma de suas menções ao nome da empresa. Outra vez, a gramática e a sintaxe estão bem problemáticas. Assim, leia atentamente o conteúdo para identificar a credibilidade do e-mail.

Da mesma forma, a foto acima mostra um esquema semelhante. Aqui, estão tentando seduzir o usuário com promessas de um prêmio de 20.000 USD, desde que ele deposite antes 600 USD. Esta é uma velha estratégia usada nos primeiros dias da internet, agora adaptada ao Bitcoin. De novo, o endereço de e-mail dessa mensagem não está incluído em nossa lista de endereços de e-mail oficiais.

Estamos sempre prontos para ajudar

Negociar na Paxful é muito fácil. Você pode negociar com qualquer pessoa em todo o mundo de forma rápida e fácil. Mesmo com todos esses benefícios, pode chegar um momento em que o usuário enfrente uma situação um pouco confusa.

Aqui na Paxful, nossa equipe de Suporte ao Cliente está sempre pronta para ajudar. Como mencionamos, seja para uma simples consulta ou um problema urgente, gostaríamos de ouvir nossos usuários por meio de qualquer um de nossos canais oficiais.