Muitas empresas, plataformas e organizações ligadas às criptomoedas continuam surgindo e crescendo no setor de finanças e tecnologia, especialmente agora que o Bitcoin e outras moedas digitais vêm conquistando atenção e adoção. Se você está entre os milhões de entusiastas do mundo todo que querem conhecer um pouco melhor o espaço cripto, segue uma lista de eventos sobre Bitcoin e criptomoedas em 2022.

Salve esta página nos seus favoritos e marque todos estes eventos na sua agenda, porque eles certamente vão ajudar você na sua jornada de criptomoedas. Vamos começar.

Eventos e conferências sobre criptomoedas de 2022

Fevereiro 2022

Paxful Events (durante todo o mês de fevereiro)

Conecte-se com outros negociantes da Paxful e adeptos do Bitcoin do mundo inteiro e aprenda como usar a Paxful da melhor forma, negociar Bitcoin e sobre o espaço cripto em geral com webinars, conferências, meetups e discussões. Estes interessantes eventos vão ser realizados na Índia, Nigéria, El Salvador e Colômbia.

MIT FinTech Conference (25 de fevereiro)

Este evento vai ser realizado no Marriott Hotel em Cambridge, Boston, estado norte-americano do Massachusetts, e pode ser transmitido para participantes virtuais. Vão estar entre os temas debatidos regulamentação de criptomoedas, web 3.0, ferramentas para inclusão financeira, revolução de pagamentos, microcomércio e muitos outros.

AntiMeetup 2022 (26 de fevereiro)

O AntiMeetup é um evento único em que você pode se aprofundar sobre o mundo cripto fazendo perguntas aos melhores especialistas em criptomoedas do mundo. Ele será realizado no Grand Hotel em Lviv, Ucrânia.

Março 2022

FinTech Festival India 2022 (1.º a 3 de março)

O FinTech Festival India 2022 é uma série de 10 microexperiências híbridas realizadas em diferentes cidades da Índia de julho de 2021 a fevereiro de 2022. O ponto máximo dos megaeventos está marcado para ser realizado de 1.º a 3 de março em um formato digital, e de 20 a 22 de julho de forma presencial.

Este evento busca desencadear o potencial das finanças e da tecnologia na Índia e demonstrar oportunidades para investidores e entusiastas de fintechs explorarem o mercado indiano.

Este evento virtual gratuito iniciado pela Universidade Harrisburg de Ciência e Tecnologia vai abordar estratégias de negócios e investimentos, o futuro das finanças, empreendedorismo no setor de games, ciberameaças e outros temas interessantes nas perspectivas de blockchain e centradas nas criptomoedas.

MetaWeek 2022 (7 a 10 de março)

A MetaWeek é um evento de uma semana com uma conferência principal de dois dias e interessantes eventos paralelos que vai ser realizada no Le Meridien Dubai Hotel e no Conference Center de Dubai. Ele vai abordar os meandros do metaverso e as aplicações financeiras e não financeiras da tecnologia de blockchain.

Cryptocurrency World Expo (9 e 10 de março)

Um evento cíclico de dois dias feito especialmente para a comunidade de blockchain e criptomoedas. Os participantes podem participar on-line ou presencialmente no Złote Tarasy, Złota 59, Varsóvia, Polônia. Apresentações de mais de 35 palestrantes vão ser traduzidas simultaneamente em polonês e inglês.

Global Tech Innovation Summit (9 e 10 de março)

Este evento vai abordar tecnologias emergentes como blockchain, tecnologia de livro contábil distribuído (DLT) e a Internet das Coisas (IoT). A Global Tech Innovation Summit vai ser realizada no Sofitel Dubai, The Obelisk. O evento vai apresentar aplicações empresariais, palestras inspiradoras, painéis de discussão, debates sobre tecnologia, debates abertos sobre criptomoedas, apresentações rápidas de startups, competições, prêmios e muito mais.

GTR Africa 2022 (10 e 11 de março)

O GTR Africa 2022 da Global Trade Review está entre os principais eventos do setor para a África Subsaariana. Ele vai ser realizado na Cidade do Cabo, África do Sul, e debater percepções sobre as mais recentes tendências e desenvolvimentos que afetam as negociações, exportações e o financiamento de infraestrutura na África.

FinTech Connect North America 2022 (15 e 16 de março)

Um evento on-line de dois dias composto de seis webinars exclusivos com 25 palestrantes especialistas do setor, perfeito para quem atua no mercado financeiro. O evento vai abordar os casos mais inovadores das comunidades de pagamentos, investimentos e blockchain.

Blockchain Africa Conference 2022 (17 e 18 de março)

Uma conferência virtual de dois dias que vai apresentar sessões, apresentações, painéis e debates abertos sobre as mais recentes tendências e desenvolvimentos em criptomoedas e tecnologia de blockchain na África e no mundo todo. O evento vai contar com a participação de importantes líderes de pensamento e pioneiros do setor global, e estar repleto de oportunidades e exposições.

London AI Finance (17 e 18 de março)

A London Artificial Intelligence (AI) Finance Summit é uma conferência 3 em 1 que oferece caminhos de inteligência artificial (IA) em finanças, RegTech e seguros. Você pode escolher seu caminho e participar virtualmente com transmissão ao vivo ou presencialmente Venues 155 Bishopsgate Liverpool St., London EC2M 3YD.

The Finance Today Summit (23 de março)

Esta cúpula vai abordar alguns dos temas mais relevantes no setor de fintechs com uma séria de sessões interativas e programação com perspectivas sobre o futuro. Ela também vai fazer um mergulho profundo nas mentes dos especialistas do setor para interessantes intercâmbios sobre o futuro das finanças. A Finance Today Summit vai ser realizada no Dubai Mall Hotel.

World Blockchain Summit – Dubai 2022 (23 e 24 de março)

A World Blockchain Summit é uma conferência de dois dias que se concentra em criptomoedas, finanças descentralizadas, tokens não fungíveis (NFTs), metaverso, ecossistemas da web 3.0 e seu impacto de amplo alcance em comércio, cultura e comunidades. O evento vai ser realizado em Atlantis, The Palm, Dubai.

MoneyLIVE Summit 2022 (28 e 29 de março)

Uma cúpula de dois dias realizada no QEII Centre, Londres, e repleta de apresentações inspiradoras, painéis de discussão, estudos de caso e debates abertos sobre a transformação de sistemas bancários e de pagamentos.

Virtual NFT Confex 2022 (30 de março)

A Virtual NFT Confex é pensada para artistas, músicos, cantores, celebridades, profissionais de tecnologia e adeptos das criptomoedas. O evento vai debater o presente e o futuro dos NFTs e como eles podem ser usados em diferentes setores e produtos.

Forex Expo 2022 (31 de março)

Um evento interativo global de entre empresas (B2B) do setor de forex realizado em Limassol, Chipre, e transmitido on-line. Haverá um painel de discussão sobre mercados financeiros, licenciamento, legislação e regulamentações, o futuro do ecossistema de pagamentos, integração de criptomoedas nos mercados de forex e financeiro, e muito mais.

Abril 2022

CryptoWorldCon (1.º e 2 de abril)

Esta conferência de dois dias vai contar com a participação de especialistas, entusiastas e expositores do setor. A CryptoWorldCon vai explorar os mundos de blockchain e criptomoedas, mineração e tecnologia, setor imobiliário, finanças e a nova revolução tecnológica. Ela será realizada no James L. Knight Center em Miami, estado norte-americano da Flórida.

Supermoon Camp (5 a 10 de abril)

O Supermoon Camp é uma conferência de cinco dias exclusivamente para inovadores e entusiastas de blockchain que promove a adoção em massa de criptomoedas. O evento busca ampliar a conscientização sobre tecnologias emergentes e inspirar a liberdade econômica com debates com muito conteúdo e eventos inspiradores. Ele vai ser realizado em uma vila de luxo em Miami.

Bitcoin 2022 (6 a 9 de abril)

O evento é considerado uma “peregrinação de quatro dias para quem busca mais liberdade e soberania individual”. O Bitcoin 2022 vai ser realizado em Miami Beach e contar com a participação dos maiores especialistas do setor e adeptos das criptomoedas. O evento vai se dividir em um dia dedicado ao setor, conferência principal e uma Sound Money Fest.

Paris NFT Day (12 de abril)

Esta conferência vai reunir os atores mais proeminentes em metaverso, arte, segurança, gaming, luxo e esportes para revelar o potencial de NFTs e seu poder de definir os paradigmas de negócios do futuro. Ela vai ser realizada no Palais Brongniart (antiga bolsa de valores francesa) em Paris, França.

Paris Blockchain Week Summit (12 e 13 de abril)

Esta cúpula é conhecida como o ecossistema global de blockchain em Paris. Ela vai reunir as mentes mais brilhantes do setor, inovadores, criadores, reguladores, líderes empresariais e grandes investidores, e realizar sessões reflexivas e inovadoras. A cúpula vai acontecer no Palais Brongniart (antiga bolsa de valores francesa) em Paris, França.

Blockdown 4.0 (15 e 16 de abril)

Um evento de dois dias que será realizado na Croácia e pode ser transmitido ao vivo on-line. Ele vai debater metaverso, DeFi, a revolução cripto e muito mais. O Blockdown 4.0 vai contar com a participação do presidente do conselho e cofundador da Akoin; Francis Suarez, prefeito de Miami; Sergey Nazarov, cofundador da Chainlink e outros.

New York Fintech Week (18 a 22 de abril)

Este evento foi criado para ser uma colaboração inclusiva para todo o ecossistema de startups. A New York Fintech Week vai reunir uma série de eventos que destacam diversas iniciativas de fintechs, conferências e mesas-redondas exclusiva para convidados. Ela vai ser realizada em Nova York e pode ser transmitida ao vivo on-line.

Blockchain Life 2022 (20 de abril)

Esta conferência está entre os maiores eventos mundiais sobre blockchain, criptomoedas e mineração. Ela vai ser realizada no Music Media Dome em Moscou, Rússia, e debater temas relacionados com tecnologia de blockchain, criptomoedas e tokenização, mineração e algoritmos de consenso, e startups de criptomoedas bem-sucedidas.

Maio 2022

Blockchain Fest 2022 Cyprus (4 e 5 de maio)

A Blockchain Fest é um evento europeu híbrido interativo sobre blockchain, exchanges, criptomoedas, DeFi, NFTs, mineração, gaming, jogos de azar, pagamentos on-line e investimentos. É uma conferência de dois dias que vai ser realizado em Limassol, Chipre.

Global EmergeTech Summit 2022 (10 de maio)

Esta cúpula permite participar presencialmente em Dubai ou on-line por transmissão ao vivo. Ela aborda como tecnologias críticas como nuvem, IA, big data, IoT e blockchain afetam os negócios. O evento vai se aprofundar na atual adoção dessas tecnologias no Oriente Médio e nos benefícios que oferecem.

The Blockchain Expo North America (11 e 12 de maio)

Esta exposição de dois dias com o tema “Conectando o ecossistema de blockchain” vai ser realizada no Santa Clara Convention Center, estado norte-americano da Califórnia, Estados Unidos. Vão ser debatidos temas instigantes como IA e big data, tecnologias de IoT, cibersegurança, nuvem e computação de borda, entre outros.

Blockchain & Sustainable Economic Growth (25 a 27 de maio)

Este é um evento híbrido de três dias que vai apresentar o uso da tecnologia de blockchain para proteger o meio ambiente, proporcionar identidade segura e com autossoberania, promover sistemas de saúde e o crescimento econômico. A participação pode ser feita on-line ou presencial no The Mayflower Hotel em Washington, DC, Estados Unidos.

Junho 2022

Blockchain Fest 2022 Singapore (2 e 3 de junho)

Este é um dos eventos híbridos mais interativos do Sudeste Asiático. Ele aborda temas relevantes relacionados com blockchain, exchanges, criptomoedas, DeFi, NFTs, mineração, gaming, jogos de azar, pagamentos on-line e investimentos. Esta conferência de dois dias vai ser realizada em Marina Bay Sands, Singapura.

Blockchain Oracle Summit Berlin (7 a 9 de junho)

A cúpula é chamada de “a primeira cúpula tecnologicamente agnóstico do mundo totalmente concentrada em oráculos”. Ela vai abordar temas como aplicações em DeFi, NFTs dinâmicos, ativos reais tokenizados, seguros paramétricos, identidade descentralizada e muitos outros. Ela vai ser realizada em Berlim, Alemanha, com a limitação de 200 participantes.

DeFi Summit (14 a 18 de junho)

A DeFi Summit é um festival virtual iniciado com um dia todo dedicado a NFTs. A abertura vai ser seguida de dois dias de conferências, um dia de demonstração de DeFi apresentada por Lauchpool e uma Decentraland After Party.

NFT NYC (20 a 23 de junho)

A NFT NYC é o maior evento anual dedicado a NFTs. A edição deste ano vai reunir sessões de palestras, um dia de premiação de NFTs e outro dia de happy hour e demonstrações ao vivo.

European Blockchain Convention (26 a 28 de junho)

A European Blockchain Convention é um dos eventos sobre blockchain mais influentes da Europa. Neste ano, ele vai ser realizado em Barcelona, Espanha, e contar com mais de 100 palestrantes em diferentes painéis, apresentações, workshops, debates abertos sobre o estado atual da tecnologia de blockchain, criptomoedas, DeFi, NFTs e web 3.0.

Julho 2022

NFT Expoverse (29 a 31 de julho)

A NFT Expoverse vai ser realizado no Los Angeles Convention Center, Califórnia, Estados Unidos. Trata-se de um evento educacional de três dias que apresenta a inevitável adoção em massa da tecnologia de blockchain e seu efeito em nosso mundo.

Setembro 2022

Future Tech Expo and Summit (12 e 13 de setembro)

Um evento híbrido de dois dias realizado no Oman Convention and Exhibition Centre em Mascate, Omã. A cúpula facilita o diálogo de diversas partes interessadas com oportunidades de networking e negócios, desenvolve estratégias de mercado e compartilha conhecimentos e soluções na definição do futuro da tecnologia.

Blockchain Expo Europe (20 e 21 de setembro)

Esta exposição de dois dias vai ser realizada no RAI Amsterdam Convention Centre em Amsterdã, Países Baixos. Importantes especialistas e profissionais do setor vão se reunir para debater o tema “Conectando o ecossistema de blockchain” e falar sobre IA e big data, nuvem, tecnologias de IoT, computação de borda, cibersegurança e muito mais.

European Taxation Law Forum (22 e 23 de setembro)

Este fórum de dois dias vai se concentrar em tributação digital, transições financeiras, preços de transferências e tecnologia em diferentes regiões do mundo, além de diversos outros temas. Ele vai acontecer em Praga, República Tcheca, e contar com a participação de importantes consultores e profissionais do setor.

TOKEN2049 Singapore (28 e 29 de setembro)

Este evento reúne especialistas, empreendedores, desenvolvedores, investidores e adeptos das criptomoedas do mundo todo para criar oportunidades inéditas de networking. A Token2049 é um importante evento realizado anualmente em Singapura e Londres. Neste ano, o evento vai ser realizado em Marina Bay Sands, Singapura.

Outubro 2022

Big Data and AI World Singapore (12 e 13 de outubro)

A Big Data and AI World Singapore vai realizar sua quinta edição em Marina Bay Sands, Singapura. Este evento conecta tecnologistas e líderes empresariais a especialistas, soluções e serviços para possibilitar resultados de negócios concretos.

Novembro 2022

Decentralized 2022 (Data a definir)

A Universidade de Nicósia organiza este evento, um dos maiores do mundo em educação, pesquisa e fornecedores de blockchain da primeira pós-graduação totalmente acadêmica do mundo em tecnologia de blockchain, o mestrado em Moedas Digitais. Mais atualizações virão em breve. Não deixe de conferir o site da instituição para saber mais.

Banking Transformation Africa 2022 (22 a 24 de novembro)

Esta é a primeira Banking Transformation Africa (BTA) que busca promover engajamento em questões emergentes no ecossistema financeiro da África. O evento vai reunir líderes do setor para trocarem percepções, conhecimentos e planos para o futuro financeiro da região

Dezembro 2022

Este evento virtual de dois dias busca abordar importantes desafios no setor, descobrir novos produtos e tecnologias, revelar as melhores práticas de especialistas e profissionais com uma série de apresentações de alto nível, painéis de discussão interativos e estudos de caso baseados em soluções de especialistas do setor financeiro da Europa.

Pronto para se aprofundar no mundo das criptomoedas?

As criptomoedas e a tecnologia de blockchain vêm ganhando cada vez mais a atenção dos mais diferentes setores em todo o mundo. Não surpreende que a lista de eventos e conferências sobre Bitcoin e criptomoedas tenha crescido tanto em 2022. Esses são apenas alguns dos vários fóruns, cúpulas, conferências, feiras e outros encontros para você conferir. Se já tiver decidido de quais eventos vai participar, marque já na sua agenda!