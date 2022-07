Ao final de um glorioso ciclo de valorização rumo a outra alta histórica em novembro de 2021, o preço do Bitcoin sofreu uma queda e foi para 35.071,80 USD em 23 de janeiro de 2022. Ainda que o preço do Bitcoin tenha de alguma forma se recuperado e estabilizado desde então, essa queda preocupou muitos detentores da moeda.

Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que não só é possível sobreviver, mas também lucrar em mercados em baixa (ou “bear markets”, como este em que estamos neste exato momento). Vejamos tudo o que você pode fazer quando o mercado do Bitcoin está em baixa.

Por que o Bitcoin está caindo?

Antes de falarmos como lucrar durante um mercado em baixa, vejamos por que o preço do Bitcoin está caindo. De forma semelhante a outras moedas fiduciárias tradicionais, o Bitcoin ainda é afetado por eventos atuais e novas regulamentações.

Por exemplo, em 2021, o governo da China proibiu o Bitcoin no país. Essa proibição envolveu negociar, deter e até mesmo minerar BTC. O efeito sobre o preço do BTC foi imediato, indo de 63.569,81 USD em 14 de abril para 29.789,94 USD em 21 de julho.

Outro exemplo foi quando o medo de um “inverno cripto” atingiu a comunidade. Esse medo jogou o preço do BTC de 50.792,04 USD para 35.071,80 USD.

Nos dois casos, o BTC encontrou uma recuperação, mas isso não facilita a vida de nós que investimos em Bitcoin. Felizmente, temos algumas estratégias para nos ajudar a não só sobreviver, mas também prosperar durante um mercado em baixa.

O que fazer e não fazer durante um mercado em baixa do Bitcoin

Para que você possa entender melhor, criamos uma breve lista das coisas que você deve e não deve fazer durante um mercado em baixa do Bitcoin. Anote tudo e veja quais delas funcionam para você.

Não venda no pânico

O primeiro impulso que pode passar pela cabeça é vender tudo. Se você estiver pensando em vender no pânico, é melhor dar um passo para trás. O problema de vender imediatamente após uma queda de preço é que, assim, você só está realizando o prejuízo da queda. A resposta para “Devo vender o meu Bitcoin?” é um redondo não.

HODL

O mais famoso mantra entoado por adeptos do Bitcoin durante mercados em baixa se fundamenta na lógica. HODL, ou “hold on for dear life” (algo como “guarde para toda a sua vida”) deve ser um grito de guerra para detentores de Bitcoin se manterem firmes e superarem o pânico que afeta o resto do mercado.

Em poucas palavras, ele segue a lógica de que, se o preço do Bitcoin estava mais alto, ele deverá voltar a esse patamar depois ficar em queda por um tempo. Isso faz sentido quando vemos como o preço do Bitcoin sempre quebrou seu recorde histórico anterior após períodos de baixas extremas.

É muito mais fácil falar em HODL que fazer, pois alguns HODLers enfrentam um grande estresse enquanto observam os preços desabarem.

Não negocie na mesma hora

Mercados em baixa são conhecidos por serem períodos de sofrimento emocional extremo. Isso pode fazer com que vários negociantes e investidores comecem a considerar negociar o que pouco que lhes restou só para reduzir o prejuízo.

O problema dessa tática é parecido com o de vender imediatamente após quedas de preço. Medo, incerteza e dúvida (fenômeno também conhecido pelo acrônimo em inglês “FUD”) devem ser evitados ao negociar Bitcoin. Decisões de negociar ou vender devem ser tomadas com confiança, o que exige geralmente informações concretas. Não deixe o medo da comunidade afetar a sua atividade de negociação!

Não se concentre em altas históricas

As altas históricas do Bitcoin nos mostram que o preço do BTC vem aumentando na última década, mas o fato é que elas não representam seus pontos de preço mais estáveis.

É fácil se iludir com os números elevados de altas históricas, mas o fato é que elas nem sempre se mantêm. Assim como mercados em baixa, as altas e baixas extremas do Bitcoin são pontos temporários de seu preço histórico.

Concentre-se em baixas anuais

Em vez de se concentrar em altas históricas, é melhor fazer o contrário e direcionar a atenção para as baixas.

Diminua o zoom do gráfico e veja o histórico geral do preço do Bitcoin. Observe as baixas anuais e compare-as ano a ano. Talvez você descubra que está melhor do que pensava, o que pode facilitar muito a decisão de HODL.

Estratégias para o mercado em baixa do Bitcoin que você deve experimentar

Como dissemos, às vezes, você só precisa de uma mudança de perspectiva. O mais importante é se lembrar que suas atividades de negociação e investimento em Bitcoin devem ser feitas com confiança. Para que você tenha uma ideia, seguem algumas estratégias que podem funcionar no seu caso:

HODL

O HODL se tornou uma ótima estratégia para quem não tem tempo para ficar atuando durante um mercado em baixa. A tática tem seus desafios e limitações, mas já ajudou muitos negociantes a superarem a tempestade.

Custo médio em dólar

O custo médio em dólar (ou sua sigla em inglês “DCA”) — ou em qualquer outra moeda — é a estratégia em que negociantes e investidores compram BTC gradualmente ao longo do tempo. Por exemplo, se você tem 1.000 USD para investir, divida esse valor em parcelas de 200 USD. Ao longo das próximas semanas, só compre 200 USD em BTC de cada vez.

Isso reduz uma possível perda que você possa ter se o preço cair depois do investimento inicial e aumenta as chances de ganho quando o BTC se valorizar.

Compre no fundo

Se for um negociante ou investidor com algum dinheiro extra para comprar Bitcoin, você pode tirar vantagem do período de baixa. Claro que há sempre o risco de o preço do Bitcoin cair ainda mais.

Para compensar isso, alguns investidores seguem estratégias tradicionais como técnicas de preço médio de compra. Isso limita o valor que você coloca em risco a cada compra e aumenta suas chances de ganho quando o preço do Bitcoin subir.

O Bitcoin sempre vai subir

A grande questão aqui é que, ao longo da última década, o Bitcoin já provou que veio para ficar. Seu preço pode até cair por um período, mas a cada vez que o Bitcoin se recupera, atinge novas altas históricas. Portanto, mantenha-se bem informado, fique de olho no índice de medo e ganância no mercado de criptomoedas e continue pesquisando. Assim, você vai acabar achando mais fácil lidar com mercados em baixa.

* O conteúdo deste artigo possui fins unicamente informativos. Você não deve considerar nenhuma dessas informações ou outros materiais como aconselhamento jurídico, fiscal, financeiro, de investimento ou de qualquer outra natureza. Você deve fazer a sua própria pesquisa e talvez buscar aconselhamento profissional antes de tomar qualquer decisão.