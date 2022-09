Semelhante ao mercado de ações, que também é volátil, as criptomoedas passam por uma oscilação, só que ainda maior, e você deve estar preparados para lidar com essa condição. Essa mesma característica, porém, pode ser vantajosa para os usuários mais experientes.

Cada plataforma atua de um jeito diferente, e permite que você realize ações que gerem um rendimento maior, como no caso da arbitragem de Bitcoin.

O que é arbitragem

A arbitragem das criptomoedas é semelhante ao day trade do mercado de ações, em que é feita a compra e a venda de um ativo no mesmo dia. Portanto, é uma estratégia de negociação para comprar um ativo e vender em outro mercado por um preço mais alto.

Entretanto, a diferença entre a arbitragem é o day trade é que normalmente, no day trade você compra e vende o mesmo ativo, e a arbitragem não precisa encerrar a operação no mesmo dia.

O objetivo da arbitragem é você conseguir lucrar com a diferença de preço de um ativo para outro. Portanto, você compra a criptomoeda com um valor inferior e vende para obter lucro por um valor mais alto.

A estratégia pode ser realizada diversas vezes durante o dia, e é considerado um trade de médio risco, onde as ordens são executadas em duas plataformas, e os sistemas realizam as ordens de forma simultânea em diferentes mercados.

Como fazer arbitragem usando a Paxful

Na Paxful você pode realizar arbitragem de Bitcoin contando com o auxílio de bots de negociações disponíveis. Como o “bot de arbitragem”, codificado para seguir a estratégia de comprar um ativo de um mercado e vender imediatamente em outro por um preço mais alto.

Com a adoção da rede Lightning do Bitcoin na Paxful, ficou mais fácil potencializar as oportunidades de arbitragem, pois enviar e receber BTC se tornou mais leve e rápido.

Você pode criar uma oferta com Bitcoin, Tether (USDT) ou Ethereum na Paxful para vender ou comprar Bitcoin quando o preço do ativo for favorável, para que possa começar a fazer a arbitragem.

Além disso, com o Trade Bot da Paxful no Telegram, você tem à sua disposição uma forma mais rápida e fácil de negociar Bitcoin. Pelo Trade Bot, você consegue fazer negociações e configurar notificações para ser avisado sobre uma oferta.

Assim, quando a oferta que ativou a notificação ficar disponível, você receberá uma alerta, para aproveitar as melhores ofertas para a sua arbitragem.

Por ser uma plataforma peer-to-peer, você pode comprar Bitcoin de qualquer pessoa ao redor do mundo, com preços diferentes e diferentes formas de pagamento. Posteriormente, poderá vender seu Bitcoin para obter lucro.

Uma das formas mais utilizadas para vender BTC é em troca de Gift Cards. O usuário na Paxful encontra opções de Gift Card de várias marcas e empresas, como Google Play, eBay, Steam Wallet, iTunes, Amazon, entre outras.

Entretanto, antes de começar a fazer arbitragem de criptomoeda, é importante que estude sobre o mercado e veja se a estratégia é boa para você, pois se você estiver começando no mercado a dificuldade pode ser um pouco maior, e pode ser que você não acerte nas primeiras tentativas.

Dicas para fazer arbitragem

Existem alguns tipos de arbitragens que podem ser estudadas para começar, como a arbitragem entre corretoras, onde você vai comprar uma moeda na plataforma A e vender na plataforma B.

Há também a arbitragem triangular, que envolve três criptomoedas e negociadas na mesma corretora, então você pode ver uma oportunidade de arbitragem vendendo seus BTC por Ethereum (ETH) e negociar a ETH por UDST e então no final comprar BTC.

Quando a estratégia é certeira, o trader consegue obter lucro nessa transação de uma criptomoeda para outra. Uma outra estratégia de arbitragem é a que envolve um bot de negociação.

O bot é capaz de negociar centenas de diferentes criptomoedas de uma vez, calculando cuidadosamente as chances de obter lucro. Essa estratégia pode ser feita pela Paxful. Mas, por mais que faça a definição dos valores, é importante que continue supervisionando, afinal, as condições do mercado podem mudar facilmente.

Principalmente os valores, pois as moedas são voláteis e estão em constantes oscilações. Ao começar a pesquisar sobre as ofertas de BTC ou de outra criptomoeda, tenha em mente quais são os ativos que vão ser utilizados nessa arbitragem, veja o preço e compare.

É importante que não se esqueça dos riscos ao começar a realizar essas estratégias, que tenha cuidado com possíveis golpes e taxas ocultas, para que não compre uma moeda ou faça uma transação com um valor que passe a expectativa de lucro.

Mesmo que os bots de negociação possam parecer estratégias certeiras, são apenas ferramentas simples e não garantem o lucro, são apenas uma solução para tentar conseguir rendimentos extras.

Continue acessando os conteúdos do Blog da Paxful em português para receber conteúdos, informações e notícias sobre o Bitcoin.