Fundada em 2015, a Paxful cresceu e se tornou um dos principais mercados peer-to-peer de Bitcoin do mundo. Com nove milhões de usuários e mais de 350 opções de pagamento disponíveis na plataforma, temos uma missão simples: fornecer acesso financeiro a qualquer pessoa, em qualquer lugar e a qualquer momento.

Se deseja finalmente dar esse salto e obter seu primeiro Bitcoin, você veio ao lugar certo. Para ajudar você a começar, elaboramos o guia definitivo sobre como usar a Paxful. Vamos direto ao assunto…

Como a Paxful funciona?

Com mais de 350 formas de pagamento disponíveis, você pode comprar e vender Bitcoin na Paxful basicamente como quiser. Conectamos você a um dos milhares de negociantes confiáveis ​​disponíveis. Tudo o que você precisa fazer é pagar usando sua forma de pagamento preferida e marcar a negociação como paga. Os vendedores cuidam de todo o resto.

Pronto para começar? Vamos criar a sua conta.

Como criar uma conta

A primeira parada em sua jornada na Paxful é criar uma conta. É nesse momento em que você decide se está pronto para mergulhar no mundo do Bitcoin.

Se você achar que está pronto, abra o navegador, acesse a página inicial da Paxful e clique no botão Criar conta, localizado no canto superior direito da página.

A partir daí, você pode criar sua conta usando seu número de telefone ou endereço de e-mail. Se você está iniciando sua jornada na Paxful por indicação de algum amigo, clique em Tenho um código de indicação para receber todas as vantagens de começar como um usuário indicado da Paxful.

Assim que a conta for criada, você vai receber sua Carteira Paxful totalmente gratuita e já poderá começar a negociar. Não deixe também de verificar seu número de telefone e identidade para negociar com limites mais altos e ter acesso a ainda mais benefícios.

Como comprar seu primeiro Bitcoin

Agora que você tem todas as ferramentas necessárias para começar, está pronto para comprar seu primeiro Bitcoin? Pode até assustar um pouco no começo, mas confie em nós: é muito mais fácil do que você pensa. A melhor coisa de comprar Bitcoin na Paxful é que há mais de 350 formas de pagar, o comprador não paga nenhuma taxa e você pode começar com apenas 10 USD.

Veja como começar:

Acesse a página inicial

Selecione Bitcoin como a criptomoeda desejada, escolha entre as mais de 350 formas de pagamento disponíveis e, opcionalmente, insira quanto deseja gastar. Em seguida, clique em Encontrar ofertas.

Choose an offer

Assim que você for direcionado para a página de ofertas, será hora de encontrar uma oferta que atenda às suas necessidades e que seja preferencialmente de um negociante respeitável.

Seguem alguns aspectos a que você deve estar atento:

Preço. Mostrado na forma de um percentual ao lado de uma seta apontando para cima ou para baixo, é quanto você está pagando pelo Bitcoin em comparação com o preço de mercado atual. Além disso, você também pode ver quanto Bitcoin está ganhando por cada dólar observando o valor em USD ao lado do preço.



Mostrado na forma de um percentual ao lado de uma seta apontando para cima ou para baixo, é quanto você está pagando pelo Bitcoin em comparação com o preço de mercado atual. Além disso, você também pode ver quanto Bitcoin está ganhando por cada dólar observando o valor em USD ao lado do preço. Limites de oferta. Apresentado como uma faixa, refere-se a quanto os negociantes estão dispostos a vender. Confirme se o valor que você deseja gastar se enquadra nessa faixa.



Apresentado como uma faixa, refere-se a quanto os negociantes estão dispostos a vender. Confirme se o valor que você deseja gastar se enquadra nessa faixa. Descrição da oferta. Exibida abaixo da forma de pagamento, a descrição da oferta fornece uma breve ideia de como os vendedores desejam receber o pagamento. Certifique-se de que sua forma de pagamento preferida corresponda à que eles aceitam para que a negociação ocorra sem problemas.



Exibida abaixo da forma de pagamento, a descrição da oferta fornece uma breve ideia de como os vendedores desejam receber o pagamento. Certifique-se de que sua forma de pagamento preferida corresponda à que eles aceitam para que a negociação ocorra sem problemas. Pontuação de avaliação. Exibida como um ícone verde de polegar para cima e uma classificação numérica, a pontuação de avaliação fornece uma breve ideia do quanto cada negociante é confiável. Se você quiser se aprofundar no perfil de cada um, clique no nome do usuário para ver as avaliações de suas negociações anteriores.



Exibida como um ícone verde de polegar para cima e uma classificação numérica, a pontuação de avaliação fornece uma breve ideia do quanto cada negociante é confiável. Se você quiser se aprofundar no perfil de cada um, clique no nome do usuário para ver as avaliações de suas negociações anteriores. Disponibilidade do vendedor. Antes de iniciar uma negociação, certifique-se de que o vendedor esteja disponível. Se o usuário estiver off-line, pode demorar um pouco para que a negociação seja concluída. Você pode verificar isso vendo há quanto tempo eles estiveram on-line, informação disponível abaixo da pontuação de avaliação.



Antes de iniciar uma negociação, certifique-se de que o vendedor esteja disponível. Se o usuário estiver off-line, pode demorar um pouco para que a negociação seja concluída. Você pode verificar isso vendo há quanto tempo eles estiveram on-line, informação disponível abaixo da pontuação de avaliação. Insígnias. Como exibimos ofertas de alguns de nossos negociantes mais confiáveis ​​no topo, fique atento à indicação Em destaque ou Confiável em suas ofertas. Você também pode filtrar a página de ofertas para mostrar apenas negociantes confiáveis ​​ativando a opção Somente ofertas verificadas pela Paxful.



Inicie uma negociação

Assim que encontrar uma oferta interessante, clique no botão Comprar para ter uma visão geral da oferta. Se a oferta realmente for interessante, você pode inserir o valor que deseja pagar e clicar em Comprar agora.



Quando a negociação começar, cumprimente educadamente seu parceiro, que deverá enviar um conjunto específico de instruções a serem seguidas. Siga tudo cuidadosamente para que a negociação ocorra da maneira mais tranquila possível.



Assim que fizer o pagamento, não deixe de clicar no botão Pago. Isso vai passar o controle para o vendedor. Aguarde alguns minutos até que ele confirme o recebimento. Assim que o pagamento for confirmado, o vendedor vai liberar o Bitcoin do depósito de garantia para a sua Carteira Paxful.



A negociação terá sido concluída. Depois disso, não esqueça de avaliar seu parceiro de negociação.

Como comprar Bitcoin com gift cards

Gift cards são uma das opções de pagamento mais utilizadas na Paxful. Existem mais de uma centena de marcas de gift cards disponíveis. Com eles, quem não possui conta em banco pode participar de transações até então impossíveis. As pessoas podem até começar seus próprios negócios on-line usando gift cards e ganhar um dinheiro extra.

Para tornar as coisas mais eficientes para quem gosta de negociar gift cards, criamos um recurso chamado Gift Card Hub, um espaço onde você pode realizar todas as atividades relacionadas com essa forma de pagamento. Nele, você pode listar seus gift cards ou comprar outros com desconto em troca de Bitcoin, e faremos todo o trabalho para você. Todo o processo é automatizado para que você possa listar seu gift card, esperar e receber o Bitcoin em sua carteira.

Como criar ofertas

Criar ofertas é uma maneira de você poder negociar em seus próprios termos. Você pode criar ofertas de compra para quem deseja vender Bitcoin ou criar ofertas de venda para quem deseja comprar Bitcoin.

Para criar sua própria oferta, acesse a página inicial e clique em Criar uma oferta na parte superior. Defina suas preferências iniciais: criptomoeda de escolha, que tipo de oferta você gostaria de criar e a forma de pagamento preferida.

Nos passos seguintes, você poderá personalizar a oferta o quanto quiser. Segue um detalhamento de cada campo:

Preço de mercado vs. preço fixo. Esta opção permite que você decida se deseja fixar o preço de sua oferta com base no mercado ou estabelecer uma taxa de conversão fixa.

Esta opção permite que você decida se deseja fixar o preço de sua oferta com base no mercado ou estabelecer uma taxa de conversão fixa. Limites de negociação da oferta. Esta faixa indica quanto você deseja negociar.

Esta faixa indica quanto você deseja negociar. Margem da oferta. Este percentual se refere a quanto você vai ganhar com a negociação.

Este percentual se refere a quanto você vai ganhar com a negociação. Prazo limite da oferta. Indica quanto tempo seu parceiro de negociação terá para concluir o pagamento antes que a oferta expire.

Indica quanto tempo seu parceiro de negociação terá para concluir o pagamento antes que a oferta expire. Tags da oferta. Escolha até três tags para descrever rapidamente sua oferta. Você pode clicar em Ver todas as tags disponíveis para escolher em uma lista ou começar a digitar no campo correspondente.

Escolha até três tags para descrever rapidamente sua oferta. Você pode clicar em para escolher em uma lista ou começar a digitar no campo correspondente. Nome da oferta. O que você pode dizer em 25 caracteres que fará com que os negociantes escolham sua oferta e não outras?

O que você pode dizer em 25 caracteres que fará com que os negociantes escolham sua oferta e não outras? Termos da oferta. Uma breve descrição que o negociante vê na página de oferta individual e que mostra como ele precisa pagar e o que faz sua oferta se destacar. Defina os termos da forma mais clara e concisa possível.

Uma breve descrição que o negociante vê na página de oferta individual e que mostra como ele precisa pagar e o que faz sua oferta se destacar. Defina os termos da forma mais clara e concisa possível. Instruções de negociação. Uma versão mais detalhada dos termos da oferta. Nas instruções, certifique-se de enumerar com o máximo de detalhes possível tudo o que você precisa de seu parceiro de negociação com relação ao pagamento.

Uma versão mais detalhada dos termos da oferta. Nas instruções, certifique-se de enumerar com o máximo de detalhes possível tudo o que você precisa de seu parceiro de negociação com relação ao pagamento. Limites. Nível de verificação, país de destino, visibilidade, negociações mínimas necessárias, limite para novos usuários, limites por países, usuários proxy/VPN e horário de operação são maneiras de limitar a visibilidade e a acessibilidade de sua oferta. Você pode personalizar essas configurações o quanto quiser, dependendo do tipo de usuário com que deseja negociar.

Depois de configurar tudo, clique em Criar oferta, e sua oferta será listada e ficará esperando a ação de outros negociantes interessados. Você pode ter várias ofertas ativas ao mesmo tempo, podendo comprar e vender Bitcoin simultaneamente.

Como se manter seguro ao comprar Bitcoin

Se você está se perguntando: “A Paxful é segura?”. A resposta é sim. Comprar e vender Bitcoin na Paxful é totalmente seguro. Fazemos tudo o que podemos para garantir que você esteja em um ambiente de negociação seguro, habilitando recursos de segurança como serviços de depósito de garantia, ferramentas de análise de blockchain de última geração e muito mais. No entanto, você também pode fazer sua parte para garantir que seu dinheiro esteja seguro na Paxful. Seguem algumas dicas gerais:

Nunca negocie fora do depósito de garantia

Negociar fora do depósito de garantia viola os Termos de Serviço da Paxful e retira a proteção que os moderadores da Paxful oferecem a você. Se alguém tentar negociar fora do depósito de garantia, denuncia esse usuário imediatamente.



Negociar fora do depósito de garantia viola os Termos de Serviço da Paxful e retira a proteção que os moderadores da Paxful oferecem a você. Se alguém tentar negociar fora do depósito de garantia, denuncia esse usuário imediatamente. Nunca revele informações pessoais

Revelar seus dados de contato ou pessoais pode expor você a tentativas de golpe fora do site da Paxful ou possibilitar que alguém tente se passar por você para acessar suas contas.



Revelar seus dados de contato ou pessoais pode expor você a tentativas de golpe fora do site da Paxful ou possibilitar que alguém tente se passar por você para acessar suas contas. Saiba como identificar moderadores oficiais da Paxful

A Paxful exibe balões de conversa e assinaturas específicos para indicar nossos moderadores. Se quiser saber se está realmente falando com um moderador da Paxful, confirme se é exibido um balão de conversa roxo com a insígnia Moderador da Paxful no canto inferior esquerdo.

Habilite a autenticação de dois fatores (2FA)

Ativar a autenticação de dois fatores para todas as funções de sua conta reforça ainda mais sua proteção. Com esse recurso, você precisa autenticar cada transação. Não deixe de ativar o quanto antes.



Ativar a autenticação de dois fatores para todas as funções de sua conta reforça ainda mais sua proteção. Com esse recurso, você precisa autenticar cada transação. Não deixe de ativar o quanto antes. Defina perguntas de segurança

Assim que criar sua conta, você deve definir perguntas de segurança imediatamente. Se ainda não tiver definido, faça isso nas configurações de sua conta. Escolha perguntas e respostas que só você conhece e consegue lembrar!



Assim que criar sua conta, você deve definir perguntas de segurança imediatamente. Se ainda não tiver definido, faça isso nas configurações de sua conta. Escolha perguntas e respostas que só você conhece e consegue lembrar! Busque negociantes confiáveis

Se você estiver começando, uma das melhores formas é buscar especificamente negociantes confiáveis na plataforma. Como mencionamos, você pode fazer isso ativando a opção Somente ofertas verificadas pela Paxful ao pesquisar uma oferta.



Se você estiver começando, uma das melhores formas é buscar especificamente negociantes confiáveis na plataforma. Como mencionamos, você pode fazer isso ativando a opção ao pesquisar uma oferta. Mantenha os comprovantes nítidos

Embora não seja necessariamente preciso ter comprovantes impressos após comprar ou vender Bitcoin, capturas de tela nítidas de suas transações podem servir. Caso ocorra uma disputa, essas comprovações vão ajudar bastante.



Embora não seja necessariamente preciso ter comprovantes impressos após comprar ou vender Bitcoin, capturas de tela nítidas de suas transações podem servir. Caso ocorra uma disputa, essas comprovações vão ajudar bastante. Seja educado com seus parceiros de negociação

Ao iniciar uma negociação e conversar por chat com seu parceiro de negociação, seja educado, profissional e vá direto ao ponto. Isso vai tornar a negociação mais tranquila e eficiente.

Pronto para começar?

Agora que você já leu nosso guia definitivo sobre como negociar na Paxful, acreditamos que está pronto para começar. Acesse o site, encontre uma oferta interessante e compre Bitcoin hoje mesmo!