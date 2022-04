Você é um jogador ávido de Axie Infinity ou está pensando em começar? Temos ótimas notícias: agora, você pode comprar Axie Infinity Shards (AXS) e Smooth Love Potions (SLP) na Paxful!

É só acessar a página Vender, selecionar Ronin: AXS ou Ronin: SLP como forma de pagamento, encontrar uma oferta interessante e começar a negociar. Agora, você pode criar os seus Axies com bitcoin (BTC), ethereum (ETH) e tether (USDT).

Não sabe como jogar? Para ajudar você a começar, fizemos um guia do Axie Infinity. Descubra por que ninguém fala de outra coisa.

O que é Axie Infinity?

Criado em 2018 pelo desenvolvedor vietnamita Sky Mavis, Axie Infinity é um game de NFT no estilo Pokémon dividido em fases que coloca pequenas criaturas engraçadinhas chamadas Axies para competir umas com as outras. Disponível para Android e PC, o objetivo do game é desenvolver uma equipe de três Axies e usá-los em uma batalha contra inimigos controlados por computador (PvE) ou por outros jogadores (PvP).

Você coleta Smooth Love Potions (SLPs) no game, que funcionam como criptomoedas e podem ser compradas e vendidas em exchanges. Você pode ganhar SLP competindo em desafios de PvE e PvP.

Além disso, há Axie Infinity Shards (AXS), o token de governança para todo o Axie Infinity Universe, que inclui o game atual e todos os títulos futuros da marca. Para criar novos Axies, você precisa de AXS e de SLP.

O game também possui um sistema de Energy integrado, necessária se você quiser ganhar SLP no modo Arena. Isso significa que, quando fica sem Energy, você passa a ter menos chances de “farmar” SLP. Mas quanto mais Axies você tiver, mais Energy terá para trabalhar e mais rapidamente ela será reposta.

3 a 9 Axies: 20 Energy; recupere 5 Energy a cada 6 horas.

10 a 19 Axies: 40 Energy; recupere 5 Energy a cada 3 horas.

Mais de 20 Axies: 60 Energy; recupere 5 Energy a cada 2 horas.

Como cada Axie é um token não fungível (NFT), pode ser comprado e vendido no Axie Marketplace. Só para ter uma ideia de quanto você pode ganhar vendendo um Axie, a venda mais cara até hoje aconteceu no final de 2020, quando um Axie místico triplo chamado Angel foi vendido por 300 ETH, algo como US$ 120 mil naquele momento!

Como ganhar dinheiro em Axie Infinity

Se quiser ganhar dinheiro nesse game, você precisa ganhar SLP. Para isso, você pode:

Concluir a sua missão diária: jogue todos os dias, conclua 10 níveis no modo Adventure e vença 5 batalhas no modo Arena para ganhar 25 SLP .

Adventures (PvE): ganhe até 50 SLP por dia realizando missões PvE chamadas Ruins .

Arena (PvP): para participar em batalhas no modo Arena, você precisa usar a sua Energy. A quantidade de SLP que você pode ganhar depende da sua classificação. Você começa a ganhar quando a sua classificação supera 800 (1 SLP por vitória), e o ganho está limitado a 20 SLP por vitória (classificação superior a 1.750).

Há duas formas de retirar o que você ganha:

Trocar os seus tokens SLP. Negocie os seus tokens SLP em troca de criptomoedas e retire como você preferir. Veja como fazer isso na Paxful: Primeiro, converta o seu SLP em BTC, USDT ou ETH. Você pode fazer isso acessando a página Comprar bitcoin , Ethereum ou Tether e selecionar Ronin: SLP como forma de pagamento. Depois de converter na criptomoeda da sua escolha, acesse a página Vender bitcoin , Ethereum ou Tether e venda as suas criptomoedas em troca de dinheiro usando uma carteira eletrônica, cartão de crédito ou débito, transferência bancária, gift card ou centenas de outras formas de pagamento disponíveis na Paxful.

Criar novos Axies. Coloque os seus AXS e SLP de volta na plataforma e crie novos Axies para vender. Veja como retirar o seu dinheiro na Paxful: Quando vende Axies no mercado, você é pago em Wrapped ETH (WETH) . Você pode converter em ETH enviando o WETH para a sua carteira MetaMask com a Ronin Bridge. Envie o ETH para a sua Carteira Paxful. Venda o ETH na Paxful e seja pago usando nossa seleção de quase 400 formas de pagamento.

Consiga se classificar entre os melhores. Ganhe AXS se classificando entre os 1.000 melhores jogadores do mundo.

*Observação: você precisa ter ETH suficiente na sua carteira para pagar as taxas de gas.

Como criar Axies

Para criar Axies, a mecânica é bem simples: a criação requer AXS e SLP; cada Axie pode ser criado 7 vezes, e o número é mostrado abaixo da criatura (0/7, 1/7 e assim por diante). Quanto mais Axies forem criados, mais SLP isso vai exigir (consulte a tabela a seguir). Os Axies com mais quantidades criadas são mais baratos no mercado.

Qtd. criada Custo em SLP 1 600 2 900 3 1.500 4 2.400 5 3.900 6 6.300 7 10.200

Mas a exigência de AXS é fixada em 1 AXS por criação, e a quantidade de vezes que um Axie for criado não afetará suas estatísticas. Ou seja, mesmo Axies com maiores quantidades criadas podem competir e fazer você ganhar SLP.

Como turbinar o seu time

Na hora de ganhar dinheiro com Axie Infinity, o seu time é o grande diferencial. Quanto melhor for o seu time, mais vitórias você poderá ter. E quanto mais vitórias você tiver, mais SLP poderá ganhar.

Como com Pokémon, cada Axie tem um tipo ou classe com uma vantagem e uma desvantagem. Se você atacar com uma vantagem de classe, ela causará 15% mais dano, mas se atacar com uma desvantagem de classe, causará 15% menos dano. As nove classes são Reptile, Plant, Dusk, Aquatic, Bird, Dawn, Beast, Bug e Mech.

Dusk , Plant e Reptile vencem Dawn , Bird e Aquatic .

. Dawn , Bird e Aquatic vencem Mech , Bug e Beast .

. Mech , Bug e Beast vencem Dusk , Plant e Reptile.

Para começar, seguem algumas formações competitivas para o seu time:

Bird, Beast, Plant

Aqua, Beast, Plant

Aqua, Aqua, Plant

Reptile, Beast, Plant (meta atual, mas pode ser mais cara)

Reptile, Aqua, Plant (meta atual, mas pode ser mais cara)

*Observação: “meta” se refere à estratégia geralmente acordada pela comunidade.

Como comprar o seu primeiro Axie na Paxful

Pronto para começar a jogar Axie Infinity? Veja do que você vai precisar:

Uma conta com a Paxful.

Uma carteira MetaMask em uma extensão instalada no Chrome .

. Uma conta na Ronin Wallet em uma extensão instalada no Chrome .

A primeira coisa para conseguir o seu primeiro Axie é comprar ethereum (ETH) na Paxful. Há quase 400 formas de pagar; você só precisa escolher uma opção de pagamento e começar a negociar. Depois de ter o seu ETH, envie para a sua carteira MetaMask.

Na página inicial da Paxful, clique em Carteira no topo e em Enviar.

Envie ETH para a sua MetaMask inserindo o endereço da sua carteira.

Depois de enviar o dinheiro, espere uns minutos para a rede processar a transação.

Quando ela for processada, o saldo da sua carteira MetaMask vai ser atualizado.

Assim que a sua carteira MetaMask receber o saldo, você pode enviar o ETH para a sua Ronin Wallet com a Ronin Bridge, que permite converter ETH em Wrapped ETH (WETH).

De lá, você pode comprar Axies no mercado. Só não se esqueça de deixar ETH extra na sua carteira MetaMask para pagar as taxas de gas.

Com a Paxful, você pode comprar Axies com BTC, ETH e USDT usando as quase 400 opções de pagamento em um processo muito flexível. E se quiser vender Axies, também não faltam oportunidades na Paxful para você.

Para Axie Infinity… e além

O que o sucesso de Axie Infinity significa para estúdios de games maiores? Eles vão começar a se adaptar a esse modelo? Vão começar a usar NFT como meio de jogo? Como o universo de games será daqui a alguns anos? Ainda há muitas perguntas, e mesmo que possa demorar até que a gente descubra as respostas, ver games como Axie Infinity mudar o paradigma é algo que impressiona.

*O conteúdo deste artigo possui fins unicamente informativos. Você não deve considerar nenhuma dessas informações como aconselhamento jurídico, tributário, de investimento, financeiro ou de qualquer outra natureza. A Paxful não possui nenhuma relação com Axie Infinity. Os logotipos e logomarcas dessas empresas pertencem exclusivamente a elas.